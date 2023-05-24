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    Yapay Zeka İstemleri Nasıl Saldırıya Uğruyor: İstemi Ekleme Açıklamasıile@whatsai
    3,146 okumalar

    Yapay Zeka İstemleri Nasıl Saldırıya Uğruyor: İstemi Ekleme Açıklaması

    2023/05/24
    2m
    ile @whatsai 3,146 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    İstemde bulunmak, yapay zeka modelleri tarafından desteklenen sayısız harika uygulamanın ardındaki sırdır. Doğru istemlere sahip olmak, dil çevirilerinden diğer yapay zeka uygulamaları ve veri kümeleriyle birleştirmeye kadar harika sonuçlar verebilir. İstemde bulunmanın, yapay zeka modellerini manipüle edebilen veya özel verileri açığa çıkarabilen bilgisayar korsanlığına ve enjeksiyonlara karşı savunmasızlığı gibi bazı dezavantajları vardır.
    featured image - Yapay Zeka İstemleri Nasıl Saldırıya Uğruyor: İstemi Ekleme Açıklaması
    machine-learning #ai #chatgpt #gpt #prompt-injection
    Louis Bouchard HackerNoon profile picture

    @whatsai

    Louis Bouchard

    I explain Artificial Intelligence terms and news to non-experts.

    Credibility

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