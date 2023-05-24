Yapay Zeka İstemleri Nasıl Saldırıya Uğruyor: İstemi Ekleme Açıklaması
Çok uzun; Okumakİstemde bulunmak, yapay zeka modelleri tarafından desteklenen sayısız harika uygulamanın ardındaki sırdır. Doğru istemlere sahip olmak, dil çevirilerinden diğer yapay zeka uygulamaları ve veri kümeleriyle birleştirmeye kadar harika sonuçlar verebilir. İstemde bulunmanın, yapay zeka modellerini manipüle edebilen veya özel verileri açığa çıkarabilen bilgisayar korsanlığına ve enjeksiyonlara karşı savunmasızlığı gibi bazı dezavantajları vardır.