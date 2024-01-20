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    Yapay Zeka Düzenlemelerinde Neler Var?ile@horosin

    Yapay Zeka Düzenlemelerinde Neler Var?

    2024/01/20 Yeni tarih
    8m
    ile @horosin
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Jagiellonian Üniversitesi Ulusal Diplomasi Haftası'nda görüşlerimi paylaşırken, diplomatların yapay zeka düzenlemeleriyle yakından ilgilendiğini gördüm. Kamu diplomasisi, siber güvenlik ve yapay zekanın iş dünyası üzerindeki etkisi gibi konuları tartıştık. Yapay zekanın evrimini, ABD, Çin ve AB'deki düzenleyici modelleri ve bir startup'ı yönetme deneyimlerimi düşündüğümde, yapay zekanın potansiyeline yön vermenin akıllı stratejiler gerektirdiği açıktır. Polonya'da yapay zeka kuralları konusunda biraz pasif bir duruş var ancak fırsatlar da mevcut. Yapay zekanın faydalarını en üst düzeye çıkarmak için finansmanı güvence altına almak, bilgi sahibi olmak ve kişiselleştirme ile otomasyon arasında doğru dengeyi bulmak çok önemlidir. Özetlemek gerekirse, yapay zeka hakkında bilinçli kararlar vermek, dengeli ve umut verici bir geleceğin anahtarıdır.
    featured image - Yapay Zeka Düzenlemelerinde Neler Var?
    tech-stories #global-ai-regulations
    Karol Horosin HackerNoon profile picture

    @horosin

    Karol Horosin

    Full stack engineer and manager. I write about startups, dev and cloud. Join free newsletter: horosin.com/newsletter

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    by Karol Horosin @horosin.Full stack engineer and manager. I write about startups, dev and cloud. Join free newsletter: horosin.com/newsletter
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