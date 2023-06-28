"Onları Yapıştırın! Tüm Makbuzlarınızı Bana Verin!" - Neden Herkes Makbuz Verilerinizi İstiyor?
Çok uzun; OkumakDijital öncesi çağda, SKU düzeyindeki fatura verileri öncelikle geleneksel perakende işletmelerinin satışları, envanteri ve finansal işlemleri takip etmelerine yönelik bir araç olarak hizmet ediyordu. Tüketiciler çevrimiçi alışverişe daha fazla zaman ayırdıkça ve küçük satıcılar WooCommerce, Shopify, Etsy ve daha fazlası gibi platformlarda yer edindikçe, mevcut makbuz verilerinin potansiyel hacmi yalnızca taranmış kağıt makbuzların ötesine geçecek ve işletmeler bunlara her zamankinden daha fazla değer verecek.