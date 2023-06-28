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    "Onları Yapıştırın! Tüm Makbuzlarınızı Bana Verin!" - Neden Herkes Makbuz Verilerinizi İstiyor?ile@shanefaria
    357 okumalar

    "Onları Yapıştırın! Tüm Makbuzlarınızı Bana Verin!" - Neden Herkes Makbuz Verilerinizi İstiyor?

    2023/06/28
    3m
    ile @shanefaria 357 okumalar
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    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Dijital öncesi çağda, SKU düzeyindeki fatura verileri öncelikle geleneksel perakende işletmelerinin satışları, envanteri ve finansal işlemleri takip etmelerine yönelik bir araç olarak hizmet ediyordu. Tüketiciler çevrimiçi alışverişe daha fazla zaman ayırdıkça ve küçük satıcılar WooCommerce, Shopify, Etsy ve daha fazlası gibi platformlarda yer edindikçe, mevcut makbuz verilerinin potansiyel hacmi yalnızca taranmış kağıt makbuzların ötesine geçecek ve işletmeler bunlara her zamankinden daha fazla değer verecek.
    featured image - "Onları Yapıştırın! Tüm Makbuzlarınızı Bana Verin!" - Neden Herkes Makbuz Verilerinizi İstiyor?
    society #consumer-behavior #ecommerce #data
    Shane Faria HackerNoon profile picture

    @shanefaria

    Shane Faria

    Co-founder, head of content @ TIKI mytiki.com Zero-party data = very groovy.

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