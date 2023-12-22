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    Whampoa Digital ve Wemade, Orta Doğu'da 100 Milyon Dolarlık Web3 Fonu ve Dijital Varlık Girişimini Başlatıyorile@CryptoAdventure

    Whampoa Digital ve Wemade, Orta Doğu'da 100 Milyon Dolarlık Web3 Fonu ve Dijital Varlık Girişimini Başlatıyor

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    Çok uzun; Okumak

    Singapurlu Whampoa Digital ve Güney Koreli Wemade, 100 milyon dolarlık bir Web3 Fonu kurmak için stratejik bir ortaklığa imza attıklarını duyurdu. Ortaklık, gelişen Web3 sektöründe karşılıklı yönlendirmelere ve ortak yatırımlara odaklanacak. Bu ittifakın dikkate değer bir yönü, gelecek vaat eden oyun stüdyolarını ve blockchain projelerini beslemeyi amaçlayan Wemade Web3 fonunun kurulmasıdır.
    featured image - Whampoa Digital ve Wemade, Orta Doğu'da 100 Milyon Dolarlık Web3 Fonu ve Dijital Varlık Girişimini Başlatıyor
    web3 #web3-funding #web3-gaming #wemix
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