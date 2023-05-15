Web3 Yedeklemeleri: Tüm HackerNoon Hikayeleri Artık Arweave'de Yeniden Yayınlanıyor
Çok uzun; OkumakHackerNoon 1 milyardan fazla kelime yayınladı ve artık tüm bu kelimeler ve hikayeler Arweave'de yedekleniyor. Bu, HackerNoon'un ve katkıda bulunan yazarların tüm hikayeleri için Web3 yedeklerine sahip olmalarını sağlar :-)
Bu Web3 Yedeklemeleri nasıl çalışır?
Bir HackerNoon hikayesi yayınlandığı anda Arweave'de de yedeklenir. Bu ne anlama gelir? Bu, HackerNoon ölse bile HackerNoon hikayelerinin yaşayacağı anlamına geliyor. Güvenin bir versiyonu ama doğrulayın, HackerNoon'un benden daha uzun yaşayacağına inanıyorum, ama neden her ihtimale karşı tüm içeriği halka açık bir deftere yedeklemeyelim? Not: Bugüne kadar, yazar kontrol paneli aracılığıyla katkıda bulunanlar hikayelerinin JSON, PDF ve sesli versiyonlarını da indirebilirler.