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    Wall Street'te Web3: Kurumsal Kripto Benimseme Çağıile@ulriklykke
    707 okumalar

    Wall Street'te Web3: Kurumsal Kripto Benimseme Çağı

    2023/09/12
    7m
    ile @ulriklykke 707 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Fortune 500 şirketleri, hedge fonları, aile ofisleri ve hatta Microstrategy ve Tesla gibi halka açık devlerin alana girmesiyle birlikte kripto para birimlerinin kurumsal olarak benimsenmesi artıyor. Bu makale, Bitcoin ve altcoinlere yapılan tahsislerin artması, DeFi'ye olan ilginin artması ve NFT koleksiyonlarına yönelik keşifler gibi önemli trendleri ele alıyor. Ancak düzenleyici belirsizlik ve kripto para saklama önemli engeller olmaya devam ediyor. Dikkatler BlackRock'un kripto dünyasını yeniden şekillendirebilecek Bitcoin ETF uygulaması üzerinde. SEC'in bunu onaylayıp onaylamaması, BlackRock'un finans dünyasındaki büyük etkisi göz önüne alındığında, kripto paranın benimsenmesinin geleceğini önemli ölçüde etkileyecektir.
    featured image - Wall Street'te Web3: Kurumsal Kripto Benimseme Çağı
    web3 #web3 #crypto-adoption #bitcoin-etf
    Ulrik Lykke HackerNoon profile picture

    @ulriklykke

    Ulrik Lykke

    Author of the Bitcoin Global Macro, a newsletter focusing on digital assets, macro insights & investment ideas.

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