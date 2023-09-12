Wall Street'te Web3: Kurumsal Kripto Benimseme Çağı
Çok uzun; Okumak Fortune 500 şirketleri, hedge fonları, aile ofisleri ve hatta Microstrategy ve Tesla gibi halka açık devlerin alana girmesiyle birlikte kripto para birimlerinin kurumsal olarak benimsenmesi artıyor. Bu makale, Bitcoin ve altcoinlere yapılan tahsislerin artması, DeFi'ye olan ilginin artması ve NFT koleksiyonlarına yönelik keşifler gibi önemli trendleri ele alıyor. Ancak düzenleyici belirsizlik ve kripto para saklama önemli engeller olmaya devam ediyor. Dikkatler BlackRock'un kripto dünyasını yeniden şekillendirebilecek Bitcoin ETF uygulaması üzerinde. SEC'in bunu onaylayıp onaylamaması, BlackRock'un finans dünyasındaki büyük etkisi göz önüne alındığında, kripto paranın benimsenmesinin geleceğini önemli ölçüde etkileyecektir.