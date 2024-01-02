Web3 Ürününüz için Doğru Blockchain'i Nasıl Seçersiniz?

Blockchain tabanlı bir ürün oluştururken, hangi blockchain ağının üzerine kurulacağını seçerken dikkate alınması gereken birçok teknik ve teknik olmayan faktör vardır. Gaz ücreti önemli bir teknik detay olsa da, ilk önce gelmesi gereken başka ürün ve iş hususları da vardır. Ürün ve Kullanıcılarla Başlamak Doğrudan teknik ayrıntılara atlamak yerine, öncelikle oluşturduğunuz ürünü ve hizmet vermeyi hedeflediği kullanıcıları düşünün. Sorulması gereken anahtar sorular: nerede zaten aktif? Hangi blok zincirlerinde mevcut cüzdanları ve varlıkları var? Ürününüzü, kullanıcılarınızın zaten aktif olduğunu bildiğiniz bir blockchain üzerinde oluşturmak, benimsemeyi önemli ölçüde kolaylaştırabilir. Hedef kullanıcılarım Başka hangi başarıyla uygulandı? Kategorinizde belirli bir blockchain üzerinde mevcut ürünler varsa bu, teknolojinin kullanım durumunuza uygun olduğuna dair iyi bir işarettir. benzer ürünler Teknik olmayan kullanıcıları desteklemek için hangi mevcut? M-cüzdan erişilebilirliği, itibari para artışları, düzenleyici netlik ve dokümantasyon kaynakları gibi faktörler, temel protokol özellikleri kadar önemli olabilir. altyapı Teknik Faktörlerin Değerlendirilmesi İş ve kullanıcı faktörlerini bir araya getirdikten sonra, her bir blockchain için teknik hususları daha derinlemesine inceleyebilirsiniz. Sorulması gereken anahtar sorular: - Ağ saniyede kaç işlemi destekleyebilir? İşlemler ne kadar hızlı onaylanır? Buradaki ihtiyaçlar ürününüze göre değişecektir. Verim ve gecikme - Akıllı sözleşmeler yazmak için hangi dil kullanılır? Belirli özellik ihtiyaçlarının desteklenmesinde sınırlamalar var mı? Sanal makinenin (VM) uyumluluğu da dikkate alınmalıdır. Programlama dili ve VM - Ürününüzü gelecekte diğer zincirlere taşımak veya birbirine bağlamak için ne gerekir? Taşınabilirlik hususları Çevrenizdeki Topluluğa Bakın Önceki faktörleri doğruladıktan sonra blockchain çevresindeki toplulukları kontrol etmelisiniz. Topluluklar, ürünlerin geliştirilmesini, iletişimini ve işleyişini şekillendirmede merkezi bir rol oynar; genellikle daha fazla kullanıcı çeker ve güçlü bir ekosistemi destekler. Sorulması gereken anahtar sorular: Blockchain'i geliştiren tanıyor musunuz? ekibi Blockchain çevresindeki ne kadar büyük? geliştiriciler ve teknoloji uzmanlarından oluşan topluluk ekibinden veya topluluktan sorularınıza ne kadar hızlı yanıt alabilirsiniz? Destek Son düşünceler Amaç benimsemektir. Her faktörü değerlendirdikten sonra potansiyel blockchain adaylarının bir listesini derleyeceksiniz. Daha sonra ürününüz için ürün geliştirme gereksinimleri ve birim ekonomi hakkında yaklaşık bir tahmin yapabilirsiniz. aşamalı bir yaklaşımı Ayrıca merkezi olmayan uygulamaların (dApp'ler) özelliklerini, miktarını ve türlerini, ayrıca her bir blockchain için geliştirici tabanını ve topluluk katılımını anlamak, söz konusu blockchain'in yerel kripto para biriminin gelecekteki değerlemesini tahmin etmeye yardımcı olabilir. Kullanışlı bağlantılar Araştırmanızı yürütmek için blockchain ana sayfalarına kadar kullanabileceğiniz çeşitli kaynaklar vardır. Çoğu zaman blockchain temelleri, blockchainlerini temel alan kapsamlı ürün listeleri sunar. HackerNoon'daki web3 hikayelerinden Kişisel olarak şu web sitelerini de sıklıkla kullanıyorum: , ve CoinMarketCap DappRadar Alchemy