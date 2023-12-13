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    Web3'ün Geleceğinin Kilidini Açmak: COTI'nin Gizlilik Odaklı Ethereum L2 için İddialı Planıile@ishanpandey

    Web3'ün Geleceğinin Kilidini Açmak: COTI'nin Gizlilik Odaklı Ethereum L2 için İddialı Planı

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    Çok uzun; Okumak

    COTI V2, kullanıcıların açığa çıkma korkusu olmadan blockchain üzerinde işlem yapabileceği ve etkileşimde bulunabileceği bir çağ başlatmayı amaçlıyor. Garbled Circuits, mevcut Sıfır Bilgi çözümleriyle karşılaştırıldığında benzersiz bir verimlilik sergileyen özel bir şifreleme teknolojisidir. 2024'ün 2. çeyreğinde bir devnet sürümünün duyurulması, çok önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor ve bir çözümün çok yakında geleceğinin sinyalini veriyor.
    featured image - Web3'ün Geleceğinin Kilidini Açmak: COTI'nin Gizlilik Odaklı Ethereum L2 için İddialı Planı
    web3 #web3 #digital-commerce #layer2 #coti
    Ishan Pandey HackerNoon profile picture

    @ishanpandey

    Ishan Pandey

    Building and Covering the latest events, insights and views in the AI and Web3 ecosystem.

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