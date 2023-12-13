Web3'ün Geleceğinin Kilidini Açmak: COTI'nin Gizlilik Odaklı Ethereum L2 için İddialı Planı
Çok uzun; OkumakCOTI V2, kullanıcıların açığa çıkma korkusu olmadan blockchain üzerinde işlem yapabileceği ve etkileşimde bulunabileceği bir çağ başlatmayı amaçlıyor. Garbled Circuits, mevcut Sıfır Bilgi çözümleriyle karşılaştırıldığında benzersiz bir verimlilik sergileyen özel bir şifreleme teknolojisidir. 2024'ün 2. çeyreğinde bir devnet sürümünün duyurulması, çok önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor ve bir çözümün çok yakında geleceğinin sinyalini veriyor.