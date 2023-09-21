Web Geliştirme Yazma Yarışması: 3. Tur Finalistleri Açıklandı!

Çok uzun; Okumak
İşte ilk 10 finalist:
Arka rüzgarlar mı? @sipping'den geçeceğim.
Next.Js 13 Paralel Rota: @leandronnz'dan Kapsamlı Bir Kılavuz.
@nodge tarafından TypeScript'in Gerçekten "Kuvvetle Yazılmış" Hale Getirilmesi.
Ürün Yöneticisi ve Programcı Olmayan ChatGPT ile @dinpd tarafından nasıl bir Travel AI uygulaması geliştirdim?
Basit Bir Next.js 13 Blogu Oluşturmak İçin Adım Adım Kılavuz, @leandronnz.
Bir Transcriber Uygulaması Oluşturmak ve Dağıtmak için OpenAI'nin Whisper ve GPT-3 API'sini Kullanma - Bölüm 1, @juanfrank77.
Next.js ve SignalR: @chilledcowfan tarafından Zahmetsiz Soket Entegrasyonu ve Sorun Giderme.
Node.js'de Dosya Tabanlı Yönlendirme: @dsitdikov'dan Kısa Bir Kılavuz.
@chiamakaojiyi tarafından hazırlanan NestJS Uygulamasını Render'da Dağıtıma İlişkin Tam Kılavuz.
Ağır Hizmet Web Uygulamanızı Hızlandırın: @induction'dan Işık Hızında Bulut Hesaplama için Hız Hack'leri.