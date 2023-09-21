Web Geliştirme Yazma Yarışması: 3. Tur Finalistleri Açıklandı!

Çok uzun; Okumak

People Mentioned

İşte ilk 10 finalist: Arka rüzgarlar mı? @sipping'den geçeceğim. Next.Js 13 Paralel Rota: @leandronnz'dan Kapsamlı Bir Kılavuz. @nodge tarafından TypeScript'in Gerçekten "Kuvvetle Yazılmış" Hale Getirilmesi. Ürün Yöneticisi ve Programcı Olmayan ChatGPT ile @dinpd tarafından nasıl bir Travel AI uygulaması geliştirdim? Basit Bir Next.js 13 Blogu Oluşturmak İçin Adım Adım Kılavuz, @leandronnz. Bir Transcriber Uygulaması Oluşturmak ve Dağıtmak için OpenAI'nin Whisper ve GPT-3 API'sini Kullanma - Bölüm 1, @juanfrank77. Next.js ve SignalR: @chilledcowfan tarafından Zahmetsiz Soket Entegrasyonu ve Sorun Giderme. Node.js'de Dosya Tabanlı Yönlendirme: @dsitdikov'dan Kısa Bir Kılavuz. @chiamakaojiyi tarafından hazırlanan NestJS Uygulamasını Render'da Dağıtıma İlişkin Tam Kılavuz. Ağır Hizmet Web Uygulamanızı Hızlandırın: @induction'dan Işık Hızında Bulut Hesaplama için Hız Hack'leri.