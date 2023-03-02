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    Video Oyunlarında UX Tasarımının Önemiile@harrymour
    607 okumalar

    Video Oyunlarında UX Tasarımının Önemi

    2023/03/02
    6m
    ile @harrymour 607 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    UX tasarımı, tüketici ile işletme arasındaki bağlantı parçasıdır; tüketicinin o işletmeyi nasıl deneyimlediği veya onunla nasıl etkileşim kurduğu budur. Daha iyi bir UX tasarımı, kullanıcının işletmenin tanıttığı şeyi satın almasını, kullanmasını veya deneyimlemesini kolaylaştıracaktır. Video oyunlarında UX tasarımı, kullanıcının oyunla ilgili ilk izlenimini şekillendirmeye yardımcı olduğu ve genel deneyimini kolaylaştırdığı için önemli bir rol oynar.
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    gaming #gaming #ux #blogging-fellowship
    Harry Mourtzanakis HackerNoon profile picture

    @harrymour

    Harry Mourtzanakis

    A philosophy graduate and video game enthusiast excited to share his passion with others through writing articles.

    Credibility

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    Harry Mourtzanakis HackerNoon profile picture
    by Harry Mourtzanakis @harrymour.A philosophy graduate and video game enthusiast excited to share his passion with others through writing articles.
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