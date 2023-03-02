Video Oyunlarında UX Tasarımının Önemi
Çok uzun; OkumakUX tasarımı, tüketici ile işletme arasındaki bağlantı parçasıdır; tüketicinin o işletmeyi nasıl deneyimlediği veya onunla nasıl etkileşim kurduğu budur. Daha iyi bir UX tasarımı, kullanıcının işletmenin tanıttığı şeyi satın almasını, kullanmasını veya deneyimlemesini kolaylaştıracaktır. Video oyunlarında UX tasarımı, kullanıcının oyunla ilgili ilk izlenimini şekillendirmeye yardımcı olduğu ve genel deneyimini kolaylaştırdığı için önemli bir rol oynar.