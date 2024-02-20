Veri Ağının Benimsenmesinin Tuzaklarından Kaçınmak

Heyecan verici ama zorlu Veri Mesh yaklaşımını uygulamakla görevli bir veri lideri misiniz? Veri liderleri olarak geleneksel, merkezi veri yönetiminin sınırlamalarının farkındayız. Yavaş karar verme, silolanmış bilgiler ve sınırlı çeviklik, verileri etkili bir şekilde kullanma yeteneğimizi engelliyor. Veri Ağı'na girin: merkezi olmayan sahiplik ve işbirliğine doğru umut verici bir paradigma değişimi. Konunun uzmanlarını kendi verilerine sahip olma ve yönetme konusunda güçlendirdiğinizi, daha derin sorumlulukları ve daha hızlı içgörüleri teşvik ettiğinizi hayal edin. Ancak bu ideal dengeye ulaşmak dikkatli planlama ve uygulama gerektirir.





Bu makale, Veri Ağı yolculuğunuz sırasında karşılaştığım yaygın engelleri ele alıyor ve sizi bunların üstesinden gelebilecek bilgiyle donatıyor. Sonunda, başarılı bir uygulamaya başlamaya, ekiplerinizin verilerinizin tüm potansiyelini ortaya çıkarmalarına ve tüm kuruluşunuza yönelik dönüştürücü bilgiler sunmalarına olanak sağlamaya hazır olacaksınız.





Zhamak Dehghani kendisi şöyle dedi: "Veri Ağı ile ilgili en büyük zorluk, net sahiplik sınırlarını tanımlamaktır . Bu sadece herkese erişim vermekle ilgili değil, aynı zamanda veriler için hesap verebilirlik ve sorumluluk sağlamakla da ilgilidir. Aksi takdirde, gerçeğin kafa karıştırıcı ve çelişkili versiyonlarıyla sonuçlanırsınız."





Gordon Ramsay'ın bir restorana hücum ettiğini, üst düzey bir mutfağın baskısını hiç görmemiş, tükenmiş, kısa süreli aşçılardan oluşan bir ekipten Michelin yıldızlı infaz beklediğini hayal edin. Bu, birçok kuruluşun uygun destek olmadan Veri Ağı'na balıklama daldığında ortaya çıkardığı felaketin kaotik tarifidir.









Ekipleri güçlendirmek yerine veri anarşisini serbest bırakıyorlar. Eğitimsiz aşçıları beş yıldızlı bir mutfağa attığınızı, her birinin sınırlı becerileriyle rastgele malzemeler koyduğunu hayal edin. Kaos patlak veriyor, kalite düşüyor ve işler kötüye gidiyor. Kuruluşlar Veri Meshini uygulamaya koymadan önce güçlü bir öğrenme programına ve veri stratejisine sahip olmadığında tam olarak bu gerçekleşir.





Uygun eğitim olmadan yetenekli aşçılar bile baskı altında bocalar. Benzer şekilde, ekiplerin veri sahipliğinde ve merkezi olmayan karar alma süreçlerinde doğru beceri ve bilgi olmadan hareket etmesini beklemek kafa karışıklığına, tutarsızlığa ve sonuçta veriye dayalı hazımsızlığa yol açar. Dün ön uç özellikler üzerinde çalıştılar ve bugün birdenbire tetikledikleri olaylara dayalı veri ürünleri oluşturmaları gerekiyor.





Güçlü bir veri stratejisi , restoranın menüsü görevi görür ve hedefleri, rolleri ve beklentileri açıkça belirtir. Kuruluşların veri okuryazarlığı programlarına yatırım yapması, ekipleri merkezi olmayan mutfakta başarılı olacak bilgi ve becerilerle donatması gerekiyor.





Veri Ağı yalnızca veri kaynaklarının dağıtılmasıyla ilgili değildir; işbirliği ve mükemmellik kültürünü teşvik etmekle ilgilidir. Doğru eğitim ve net bir vizyon olmadan, veri yolculuğunuz Michelin yıldızlı bir başarı öyküsünden çok Mutfak Kabusları bölümüne benzeyebilir.





Sahipliği ve Ölçümü Temizle:

Sınırları ve beklentileri tanımlamadan "verileri teslim etmeyin". Bunu yalnızca bileşenler değil, yönergeler sağlayan bir şey olarak düşünün. Birbirinden kopuk girişimleri önlemek ve herkesin aynı verileri elde etmesini sağlamak için net sahiplik, roller ve başarı ölçümleri oluşturun.





Pek çok lider, Veri Mesh'i, veri sahipliğini uygun destek olmadan bireysel ekiplere devretmek olarak yanlış yorumluyor. Yönetici ekibin çerçeveyi bunun etrafında oluşturması gerekiyor ve hayır, ben şimdi insanları bir CDO (Veri Baş Sorumlusu) işe almaya çağırmıyorum ki bunun sorumluluğu kendilerinden almaya çalışan üst düzey yöneticilerin kötü bir davranışı olduğunu düşünüyorum. Yönetici ekibin, kuruluşun kullandığı verilerin gerçek kaynağının ne olduğuna karar verme sürecine katılmasını bekliyorum. Kuruluşun hedefi nedir ve neden doğru yöne gidip gitmediğini nasıl değerlendirip bunu insanlarla nasıl paylaşabiliriz? Ardından veriler için tek gerçek kaynağınızı belirleyin. Yönetici ekibin Data Lake'in kararıyla ilgilenmesini veya A veya B veri aracını kullanmasını beklemiyorum; beklenti başarının nasıl ölçüleceğine dair netlik yaratmaktır.









Yönetici ekibin bundan kaçınması halinde bu durum felaket tarifine dönüşecektir. Her ekibin kendi unsurlarını ve anlayışlarını kullanarak, ortak bir zevk veya ölçüm olmadan kendi verilerini hazırladığını hayal edin. Yöneticilerin istenen "lezzeti" (iş hedeflerini) tanımlamaları ve başarıyı izlemek için KPI'lar oluşturmaları, veri karışıklığını ve "FOMO odaklı" ölçümlerin resmi bulandırmasını önlemeleri gerekir.





"Veri Ağı, veri kalitesi sorunları için sihirli bir değnek değildir. Eğer kötü verileriniz girerse, merkezi olmayan sahiplik durumunda bile yine kötü verileriniz çıkacaktır. Veri yönetişimi ve kalite standartları kritik olmaya devam etmektedir." - Hilary Mason, Veri Bilimcisi ve Yazar





Eğitim Yoluyla Güçlendirme

Eğitimsiz aşçıların serbest bırakılması felakete yol açar. Ekipleri merkezi olmayan mutfakta başarılı olacak becerilerle donatarak veri okuryazarlığı programlarına yatırım yapın. Unutmayın, Gordon Ramsay ekibini eğitiyor; bu önemli adımı atlamayın!





Kullanmaları gereken aracı anladıklarından emin olun. Birkaç ay önce bir ürün sahibinin veri ürününün ne olduğunu anlamak istediği bir mentorluk oturumunu hatırlıyorum. Kendisi bir ön uç ekibin parçasıydı ve yöneticileri bir gün ona şunu söylemişti: şu andan itibaren etkinliklerinin veri ürünlerine sahip, zavallı Başbakan o kadar kaybolmuştu ki ve ne yapılması gerektiğini bile bilmiyordu, konu kullanıcılarının katılımını sağlamak ve dönüşümlerini artırmak olduğunda harika bir Başbakandı, ama anladığı şey tetiklediği olaylardan bir veri ürünü yaratmada. Kuruluşlar genellikle, hangi yemeklerin servis edileceğini bilmeden bir restoran açmak gibi, net bir veri stratejisi olmadan Veri Mesh'e atlarlar. Tanımlanmış bir veri stratejisi, temel veri kaynaklarını tanımlayan ve herkesi ortak hedeflere doğru yönlendiren bir menü görevi görür.





Ön uç mühendislerinizi, veri gölüne veri göndermek için hangi araçları kullanabileceklerini keşfetmeye göndermek ve daha sonra onlardan, onlara standartlaştırılmış araçlar ve eğitim vermeden tablolar oluşturmalarını beklemek pek işe yaramayacaktır ve birçok kişiyi veri gölüne sürükleyeceksiniz. Veri kalitesi sorunları.





“En büyük engel teknoloji değil, kurumun kültürünü değiştiriyor . Merkezi, yukarıdan aşağıya bir yaklaşımdan merkezi olmayan, self-servis bir yaklaşıma geçiş, dirençle karşılanabilecek önemli bir zihniyet değişikliği gerektirir." - Adrian Colyer, The Information Lab Kurucu Ortağı





Veri Yönetişimi Gizli Sostur

Veri yönetiminin önemini küçümsemeyin. Herkesin doğru malzemeleri kullanmasını ve tutarlı kalitede yemek pişirmesini sağlayan, tanımlanmış bir menüye sahip olmak gibidir. Açık yönergeler ve standartlar oluşturarak veri silolarını ve kafa karışıklığını önleyin.





Şema doğrulama yöntemini içeren veri sözleşmelerini benimsememiş kuruluşlar, çöp verilere sahip olmanın sıkıntısını çekecektir, çok basit, en önemli kısım, analistlerin isteklerinden verilere kadar veri ekosisteminde akış oluşturacak araçlar geliştirebilecek bir ekibe sahip olmaktır. üreticilerden, veri üreticilerinden analistlere ve veri tüketicilerine kadar verilerde oluşturulan değişikliklere kadar.





Veri yönetimini ayarlamak mutfakta bu düzeni yaratmanın anahtarıdır; artık herkesin köri tozunu farklı bir sağlayıcıdan sipariş etmesi ve o zaman tadın da farklı olması anlamına gelmez.

Araçlarınızı Kucaklayın

Excel sayfaları iyi baharatlardır! Araç züppeliğine değil, veri kültürünüzü ve işbirliğinizi güçlendirmeye odaklanın. Unutmayın, Veri Ağı, ekiplerin araçları ne olursa olsun kendi seslerine sahip olmaları ve etkili bir şekilde katkıda bulunmaları ile ilgilidir. Geçmişte Netflix hakkında okuduğumu hatırlıyorum ve onlara deli mi dedim? Organizasyon için hangi araca karar veremedikleri için neden Tableau, MicroStrategy ve PowerBI'a sahipler? Veri ağı hakkında hiçbir şey bilmiyordum ve büyük olasılıkla nedeni de bu.





Excel Sayfaları mı? Ter Yok! Veri Ağının "Mise en Place" özelliğini benimseyin

Eski sistemler, sınırlı araçlar ve veri kalitesindeki sorunlar mutfak kabusu gibi gelebilir. Ancak korkmayın veri şefi! Alet züppeliğini unutun. Ekibiniz ister Excel sayfalarını ister Tableau'yu kullanıyor olsun, Data Mesh veri kültürünü güçlendirmek ve seslerini organizasyonla uyumlu hale getirmekle ilgilidir. Belki CRM ekibi dönüşüm oranlarından ziyade içerik kalitesine takıntılıdır. İşte Data Mesh iş başında! Ekipler kendi kendini değerlendirebilir ancak şirketin performansı farklı şekilde değerlendirebileceği anlayışıyla.





Bunu, pişirmeden önce malzemeleri hazırlamak için kullanılan Fransız mutfak terimi olan "mise en place" gibi düşünün. Güçlü bir veri stratejisi, bileşenleri (veri kaynakları, yönetişim) ortaya koyarak herkesin aynı dili konuşmasını ve etkili bir şekilde katkıda bulunmasını sağlar.

Diğer Mutfaklardan Öğrenmek

Benzer kuruluşların karşılaştığı ortak engelleri anlamak yardımcı olur. Şeflerin "mutfak ateşi" hikayelerini paylaştıklarını ve birbirlerinin hatalarından ders aldıklarını hayal edin. Bu zorlukları ve potansiyel çözümleri vurgulayarak, diğerlerini benzer tuzaklardan kaçınma konusunda donatabiliriz.





Data Mesh yalnızca mutfak kapılarını açmaktan ibaret değildir; iyi koordine edilmiş bir mutfak topluluğu yaratmakla ilgilidir. Başkalarının "mutfak yangını" hikayelerinden öğrenin, faydalı araçları ve kaynakları benimseyin ve en önemlisi Veri Mesh'e açık fikirli ve işbirlikçi bir ruhla yaklaşın. Öyleyse, yumuşaklığı bir kenara bırakın, baharatı kucaklayın ve herkesin damak zevkini tatmin eden, veriye dayalı bir başyapıt hazırlayın!