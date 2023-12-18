Veloce Media Group, Gerçek Bahisle Sanal Motor Sporlarına Öncülük Etmek İçin Racino ile Ortaklık Kuruyor
Çok uzun; OkumakRacino, sanal motor sporlarının manzarasını yeniden tanımlamaya yönelik yenilikçi çok oyunculu bir yarış yönetimi ve simülasyon platformudur. Oyuncular, arabalar, görünümler ve sürücü kozmetikleri gibi dijital koleksiyon öğeleri üzerinde özel haklara sahiptir. Veloce Media Group'un VEXT tokeni ile entegre edilen bu özellik, oyuncuların sanal yarış varlıklarını satın almasına olanak tanıyarak doğal ve performansa dayalı değeri harmanlıyor.