Ve Web3 Ödülünün Sahibi...

The Naked Collector'ın 2021'deki başlangıcından bu yana Web3 tüketici ve özellikle Web3 moda araştırmalarının önde gelen seslerinden biriyim. H&M, Harvard Business School, Adidas, JP Morgan ve Coinbase gibi sektör devlerinden sadık bir takipçi kitlesi kazandı. Özel haber bültenim Bugün, Web3 modasının ve kurumsal (Web2) NFT'lerin esrarengiz dünyasını daha geniş bir kitleye açıklamaktan heyecan duyuyorum. Bu alanda tanınmış bir otorite olarak, yeni ortaya çıkan trendleri gözlemleme ve şekillendirme konusunda eşsiz ayrıcalığa sahip oldum ve bu da beni bu ödülleri sunmak için ideal bir konuma getiriyor. Ödüller Web3'ün yenilikçi ruhunu ve dönüştürücü potansiyelini temsil ediyor. Hızla gelişen bu alanda dikkate değer katkıları ve çığır açan gelişmeleri takdir etmeye hizmet ediyorlar. En İyi Web3 Başarı Hikayesi: Tombul Penguenler Nisan 2022'de Pudgy Penguins ölü bir proje olarak kabul edildi. Ancak Luca Netz'in yeni liderliği altında marka dikkate değer bir yenilik ve büyüme kaydetti. Bu yeniden dirilişin en iyi örneği, şu anda 2000 Walmart mağazasında raflarda bulunan Pudgy Penguin Toys'un piyasaya sürülmesidir. Bu oyuncaklar yalnızca fiziksel keyif sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıların etkileşimde bulunabileceği ve çevrimiçi ticaret yapabileceği giyim de dahil olmak üzere benzersiz NFT özelliklerinin kilidini açıyor. Başarılarının anahtarı, gelir elde etmek için NFT'lerin Fikri Mülkiyet (IP) olarak stratejik kullanımıdır. Pudgy Penguins ve bu da fiziksel ürünler ile dijital varlıklar arasında kazançlı bir kesişme olduğunu gösteriyor. Onları diğerlerinden ayıran şey topluluk katılımına olan yaklaşımlarıdır; Pudgy Toys'un lisansı doğrudan topluluktan alınarak pazarda öncü bir adım atılmıştır. , oyuncak satışlarının mayıs ayından yıl sonuna kadar yaklaşık 10 milyon dolara ulaşmasını bekliyor Marka, 2023 yılında Pudgy Toys ve IGLOO moda serisini piyasaya sürerek portföyünü genişletti. 2024'e baktığımızda Pudgy Penguins, kendi meta veri tabanı "Pudgy World"ü başlatarak BAYC, Azuki ve RTFKT saflarına katılmaya hazırlanıyor. En İyi Web2* (Moda) Başarı Hikayesi: PUMA Puma NFT koleksiyonları büyük ölçüde dikkatlerden kaçmadı ancak Web2 marka NFT'ler arasında (DraftKings, Nike ve Porsche'den sonra) 4. en büyük hacmi elde etti. PUMA'nın geleneksel spor giyim pazarındaki geliri Adidas'ın gelirinin yalnızca %35'ine ulaşırken, 2023 NFT satış hacmi etkileyici bir şekilde Adidas'ın gelirini %450 oranında aştı. Ayrıca PUMA'nın Web3 telif hakları Adidas rakamlarının %73'üne ulaştı. PUMA'nın NFT başarısının dikkate değer bir yönü, dijital varlık alanına yeni katılımcıları çekebilme yeteneğidir. NFT alıcılarının yaklaşık %33'ü yeni başlayanlar (10'dan az işlem gerçekleştiren cüzdanlar) iken, bu oran hem Web3 moda hem de diğer Web2 marka NFT koleksiyonlarında ortalama %18 idi. Bu istatistik, PUMA'nın NFT'lerin erişimini ve çekiciliğini geleneksel pazarın ötesine genişletmedeki rolünün altını çiziyor. En İyi Web2 (Moda Dışı) Başarı Hikayesi: DraftKings DraftKings, Reignmakers Football, UFC ve PGA Tour gibi NFT özellikli fantastik oyunları sayesinde moda dışı Web2 alanında lider olarak ortaya çıktı. NFT'ler Polygon blok zincirinde basılıyor ve DraftKings oyunları, 2023'te tüm Web2 markaları arasında en büyük NFT hacmini elde etti. CryptoSlam verilerine göre koleksiyonlar Şubat ayından bu yana (Aralık 2023 itibarıyla) toplam 251.409.713 $ hacim biriktirdi. Bu başarı, onları 120.000'den fazla sahibiyle, bir yıldan kısa bir süre içinde tüm zamanların en çok işlem gören 25. NFT koleksiyonu haline getiriyor. Koleksiyon aynı zamanda Web2 markaları arasında toplam 25 milyon dolar ile en yüksek telif ücretini de elde etti. DraftKings'in temel stratejisi, düzenli kullanıcıları, özellikle de Web3 alanına özgü olmayanları hedeflemektir. Polygon blok zinciri üzerinde işlem yaparak ve NFT'lerin kredi kartlarıyla ödenmesine izin vermek ve gas ücretleri ve kripto para birimleri gibi Web3 karmaşıklıklarını en aza indirmek gibi süreci basitleştirerek platformlarını daha erişilebilir hale getirdiler. Ek olarak, DraftKings'in kendi pazarı bu alım satımları kolaylaştırıyor ve şirket bundan %10 pazar ücreti alıyor. ABD çevrimiçi spor bahis pazarının öngörülen büyümesi (2022'deki 6,8 milyar dolardan 2025'e kadar yıllık 12,5 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor (Stifel Research)) ve NFT'lerin fantezi sporlara olan doğası gereği uygunluğu göz önüne alındığında, DraftKings'in hacminin devam etmesi bekleniyor. yukarı doğru gidişatı. En Çok Sahibi (Kullanıcı) Olan Web2 Markası: Reddit Polygon Analytics'e göre Aralık 2023 itibarıyla Reddit, 24,9 milyonla en fazla NFT sahibine sahipti. Karşılaştırma için aşağıda Ekim 2023'teki sahip durumu gösterilmektedir. Web3 Sektöründe Çıplak Koleksiyoncu Modası Raporu'ndan En Büyük Hayal Kırıklığı: RTFKT Web3'ü moda teknolojisiyle birleştirmede ön sıralarda yer almasına ve ünlülerin destekleriyle tanıtım kazanmasına rağmen, RTFKT, öncelikle üzerine yüklenen yüksek beklentiler nedeniyle yılın en büyük hayal kırıklığı olarak ortaya çıkıyor. Nike'ın kendi yerel dotSWOOSH ID koleksiyonunda 376.000 kişinin kimlik bastığı görülürken, RTFKT'nin performans rakamlarında düşüş görüldü. RTFKT üst üste ikinci yıl da moda hacim listelerinde liderliğini sürdürürken, pazarda koleksiyonlarının değerinde önemli bir düşüş yaşandı. Örneğin, Clone X'in taban fiyatı Şubat 2023'teki 8,5 bin dolardan (ve Nisan 2022'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 67 bin dolardan) Aralık 2023'e kadar 3 bin doların biraz üzerine düştü. En çok etkilenenler CryptoKicks gibi ikincil koleksiyon sahipleriydi. , EVO X Vials, MNLTH'ler, Trillium Lace Engine'ler ve Ganimet Kapsülleri, - pek çok kişiyi şaşırtan bir gelişme. bunlardan bazıları öncelikle geri alınabilir doğaları nedeniyle neredeyse tüm değerlerini kaybetti RTFKT'nin gerilemesi kısmen üretim süreçlerindeki gecikmelere bağlanabilir. Bununla birlikte, daha büyük bir faktör, (birçok hak sahibinin bakış açısına göre) yetersiz iletişim nedeniyle daha da kötüleşen, proje sahibinin beklentileri ile proje teslimi arasındaki uyumsuzluktu. Mevcut ve öngörülen duyarlılığın bir yansıması olan taban fiyat, RTFKT'nin Wear to Earn teknolojisini ve metaveri ekosistemini başarılı bir şekilde geliştirmesi halinde bunun hem taban fiyatları hem de proje etrafındaki genel duyarlılığı olumlu yönde etkileyebileceğini öne sürüyor. LeBron James'in RTFKT x Nike Air Force 1 - Genesis spor ayakkabılarını giymesi ve DJ Khaled'in Nike x RTFKT AR Kapşonlu'yu giymesi de RTFKT'nin ana akım benimsenme potansiyeline dair kısa ipuçları da ortaya çıkardı. Başından beri RTFKT'yi destekleyen aynı sahiplerin hâlâ burada olup olmayacağı ise başka bir soru. En Şaşırtıcı Web2 Marka Girişi: Maison Margiela Maison Margiela, Web3 alanına girişini benzersiz ve şaşırtıcı bir hamleyle kutladı ve ilk oyunlaştırılmış para basımı deneyimini 24 Ekim'de başlattı. Katılımcılara, 0'dan 23'e kadar numaralandırılmış 24 farklı dijital token toplama şansı verildi. Bu yenilikçi çaba, devredilemez olan ve her katılımcının her türden yalnızca bir tane basmasına olanak tanıyan "Polygon Soul-Bound Tokens"ı kullandı. Deneyim gazsızdı ve kullanıcı erişilebilirliği ve kolaylığı vurgulanıyordu. Hızlı tempolu ve adil olacak şekilde tasarlanan yarışma, 100 sayının tamamı basıldığında sona erecekti. FOMO'yu (kaçırma korkusu) oyunlaştırmaya yönelik ilgi çekici yaklaşımına rağmen, basım deneyimi, özellikle algılanan zorlukla ilgili olarak bazı olumsuz geri bildirimler aldı. En Büyük Moda Trendi: Phygitals bu yıl moda NFT'lerindeki en önemli trendlerden biri, gömülü NFC veya RFID çipleri aracılığıyla NFT'lere bağlanan fiziksel moda öğeleri olan "phygitallerin" yükselişi oldu. Bu eğilim, daha geniş kripto alanında RWA'lar (gerçek dünya varlıkları) etrafında büyüyen anlatıyla uyumlu olup, gelecekte de devam eden bir genişlemeye işaret etmektedir. 2022'de tahmin edildiği gibi, 2023 yılında, artan popülerliklerinin altını çizdi. Bu trendin bir sonraki evriminin, ESG ve spor verileri gibi gerçek dünya verilerinin oracles aracılığıyla entegrasyonunu içermesi bekleniyor. Beklenen diğer gelişmeler arasında, lüks saatler gibi yüksek değerli öğelerin teminat altına alınması ve 'kazanmak için giymek' gibi kavramların örneklediği fizikselden dijitale ayrıcalıkların sunulması yer alıyor. Web2 moda markaları arasında en popüler ürün lansman kategorisi olarak ortaya çıkan phygitaller, ( Web3 Sektöründe Çıplak Koleksiyoncu Modası Raporundan) En Büyük Ort. 2023 kârı (Web2 moda koleksiyonu):Nike/RTFKT CloneX Mintvial (1.751$) En Büyük Ort. 2023'teki yatırım getirisi (Web3 moda koleksiyonu): Canavar Adında Bir Çocuk (684 $) "A Kid Called Beast" (AKCB) koleksiyonu, 2023 Web3 moda sektöründe öne çıkan bir koleksiyon olarak ortaya çıktı. Bu koleksiyon, Ethereum blok zincirinde barındırılan, artırılmış gerçekliğe hazır 9.999 benzersiz 3D karakter içerir. Her karakter, çeşitli kişilik özelliklerini simgeleyen ve koleksiyonun moda ve kültürel temsile odaklandığını vurgulayan 20 farklı "canavarlıktan" birine aittir. OpenSea gibi platformlarda ilgi gören AKCB'nin dağıtıma yönelik yenilikçi yaklaşımı ve bir Web3 markası olarak güçlü kimliği, bu dijital koleksiyonlar etrafında güçlü bir topluluk oluşturmada çok önemli rol oynadı. 2023'teki İkincil Cilt (Web2 ve Web3 Modası) 2023 yılında moda NFT hacminde Web2 markalarının hakimiyet kurduğunu görüyoruz. Bu hakimiyet sadece mutlak işlem hacminde değil, koleksiyon başına ortalama hacimde de belirgindi. Analiz edilen veriler, koleksiyon sayısında %11'lik bir farkı temsil eden 46 Web2 ve 31 Web3 NFT koleksiyonunu içeriyordu. Ancak hacimdeki eşitsizlik çok daha belirgindi; Web2 markaları Web3 emsallerine kıyasla %106 daha yüksek bir hacime sahipti. Bu önemli fark, Web2 varlıklarının moda NFT alanındaki hakim etkisinin altını çiziyor. 2023 İkincil Cilt (Tüm Web2 markaları) 2023'teki Web2 marka hacmine (moda olmayan NFT'ler dahil) bakıldığında, DraftKings ve Nike/RTFKT rakiplerine karşı açık bir üstünlük sağladı. Performansları, oldukça duyurulan Starbucks koleksiyonunu bile gölgede bıraktı. Hem DraftKings'in hem de Nike/RTFKT'nin önemli miktarda koleksiyon arzına sahip olmasının fayda sağladığını kabul etmek önemli; bu da muhtemelen pazardaki hakim konumlarına katkıda bulunan bir faktör. Marka Birincil Hacmi (Web2 Modası) Nike yalnızca ikincil hacimde değil, aynı zamanda birincil (veya nane) hacimde de liderdir. Phygital Fashion İkincil Cilt, 2023 (Web2 & Web3 Fashion) Nike/RTFKT aynı zamanda phygital NFT ikincil hacminde de lider konumunda olup üç koleksiyonu ilk 5'te yer almaktadır. Bunlardan en dikkate değer olanı, 45,4 bin parçanın dövüldüğü Clone X Forging SZN 1'dir; bu da onu hem hacim hem de boyut açısından bugüne kadarki en büyük fijital koleksiyon haline getiriyor. Ek olarak, dijital bagaj koleksiyonu için RIMOWA ile yaptıkları iş birliği hacim açısından üçüncü sırada yer aldı. Wear to Earn işleviyle donatılmış yenilikçi cIRL spor ayakkabıları dördüncü oldu. Web3 yerli markası 10KTF de ana PFP koleksiyonuna bağlanan Kagami phygital dijital ekranlarıyla ilk 5'e damgasını vurdu. Bu arada, 2023'te satışa sunulacak fiziksel bir çift ayakkabıyı temsil eden bir NFT olan PUMA'nın Materializer'ı listenin başında yer aldı. 2023'te En Yüksek Telif Ücretleri (Tüm Web2 Markaları): DraftKings (25,1 Milyon Dolar) DraftKings, %10'luk pazar ücreti nedeniyle ikinci en büyük hacme sahip olmasına rağmen en yüksek Web2 telif ücretine sahipti. 2023'te En Yüksek Telif Ücretleri (Web3 Fashion): Canavar Adında Bir Çocuk (1,8 Milyon Dolar) Devamını Okumak İster misiniz? Web3 kullanıcı öngörüleri de dahil olmak üzere raporun tamamına nasıl erişebileceğinizi okumak için Based-web3 adresine gidin. https://thenakedcollector.substack.com/p/2023-recap-2023-2024-data- Sorumluluk reddi beyanı Bu rapordaki veriler, Flipside Crypto platformundaki SQL sorguları aracılığıyla doğrudan benim tarafımdan oluşturulmuştur. Bu rapor yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bilgiler yayınlandığı tarih itibarıyla geçerli olup, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Yayıncı, sağlanan bilgilere dayanarak gerçekleştirilen hiçbir işlemden dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu raporu başkalarıyla paylaşmanız teşvik edilmektedir! Tek talep, bu materyalin herhangi bir şekilde paylaşılmasında veya çoğaltılmasında eserin yazar The Naked Collector'a atfedilmesidir. Dijital olarak paylaşırken lütfen The Naked Collector'ı etiketleyin veya yazara uygun şekilde atıfta bulunarak bu çalışmaya referans verin. Bu rapor, saygılı bilgi alışverişini teşvik eder ve bu raporun oluşturulmasında harcanan sıkı çalışma ve uzmanlığa teşekkür eder. İşbirliğiniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz. da yayınlandı. Burada