Uzay Yönetişimi: ABD Sorumlu ve Sürdürülebilir Cislunar Keşiflerinin Yolunu Açıyor
Çok uzun; OkumakABD, Ay dahil Cislunar uzayının sorumlu, barışçıl ve sürdürülebilir keşfine öncülük etmeyi amaçlıyor. Bu strateji temel hedefleri özetlemektedir: uzun vadeli büyüme için araştırma ve geliştirmeyi desteklemek, uluslararası işbirliğini genişletmek, uzay durumsal farkındalığını genişletmek ve ölçeklenebilir ve birlikte çalışabilir iletişim ve konumlandırma, navigasyon ve zamanlama yeteneklerini uygulamak. Odak noktası, ABD'nin Cislunar alanında liderliğini garanti altına almak için bilimsel keşifleri, ekonomik kalkınmayı ve uluslararası işbirliğini teşvik etmektir.