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    Uzay Yönetişimi: ABD Sorumlu ve Sürdürülebilir Cislunar Keşiflerinin Yolunu Açıyorile@whitehouse
    354 okumalar

    Uzay Yönetişimi: ABD Sorumlu ve Sürdürülebilir Cislunar Keşiflerinin Yolunu Açıyor

    2023/11/20
    3m
    ile @whitehouse 354 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    ABD, Ay dahil Cislunar uzayının sorumlu, barışçıl ve sürdürülebilir keşfine öncülük etmeyi amaçlıyor. Bu strateji temel hedefleri özetlemektedir: uzun vadeli büyüme için araştırma ve geliştirmeyi desteklemek, uluslararası işbirliğini genişletmek, uzay durumsal farkındalığını genişletmek ve ölçeklenebilir ve birlikte çalışabilir iletişim ve konumlandırma, navigasyon ve zamanlama yeteneklerini uygulamak. Odak noktası, ABD'nin Cislunar alanında liderliğini garanti altına almak için bilimsel keşifleri, ekonomik kalkınmayı ve uluslararası işbirliğini teşvik etmektir.
    featured image - Uzay Yönetişimi: ABD Sorumlu ve Sürdürülebilir Cislunar Keşiflerinin Yolunu Açıyor
    tech-stories #space-governance #hackernoon-bn
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