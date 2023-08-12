Uniswap V3'teki En İyi 5 Gizemli Likidite Sağlayıcısı ve Onlardan Öğrendiklerimiz
Çok uzun; OkumakMempool'ların ve MEV botlarının gizemli dünyasından farklı olarak, Uniswap v3'e likidite sağlamak gibi uzun vadeli kazanç stratejileri dünyasının genellikle nispeten basit olduğu düşünülüyor. Uniswap v3 konsantre likidite provizyonuna ilişkin çok sayıda yayın, araştırma ve uzman görüşü bulunmaktadır. Ancak daha derine bakmaya cesaret ederseniz ve doğru araçlara sahipseniz, yine de her türden isimsiz büyücüyü, yabancıyı ve canavarı bulabilirsiniz.