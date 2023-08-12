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    Uniswap V3'teki En İyi 5 Gizemli Likidite Sağlayıcısı ve Onlardan Öğrendiklerimizile@ivanvakhmyanin
    1,266 okumalar

    Uniswap V3'teki En İyi 5 Gizemli Likidite Sağlayıcısı ve Onlardan Öğrendiklerimiz

    2023/08/12
    15m
    ile @ivanvakhmyanin 1,266 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Mempool'ların ve MEV botlarının gizemli dünyasından farklı olarak, Uniswap v3'e likidite sağlamak gibi uzun vadeli kazanç stratejileri dünyasının genellikle nispeten basit olduğu düşünülüyor. Uniswap v3 konsantre likidite provizyonuna ilişkin çok sayıda yayın, araştırma ve uzman görüşü bulunmaktadır. Ancak daha derine bakmaya cesaret ederseniz ve doğru araçlara sahipseniz, yine de her türden isimsiz büyücüyü, yabancıyı ve canavarı bulabilirsiniz.
    featured image - Uniswap V3'teki En İyi 5 Gizemli Likidite Sağlayıcısı ve Onlardan Öğrendiklerimiz
    web3 #defi #uniswap-v3 #ethereum #crypto
    Ivan Vakhmyanin HackerNoon profile picture

    @ivanvakhmyanin

    Ivan Vakhmyanin

    A data analytics and visualization (BI, Big Data, Data Science) expert with years of experience

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