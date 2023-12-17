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    Kullanıcı Arayüzü Gerilemesi: CALayers'ı kullanarak iOS için Retro İlerleme Çubuğu oluşturmaile@maxkalik
    376 okumalar

    Kullanıcı Arayüzü Gerilemesi: CALayers'ı kullanarak iOS için Retro İlerleme Çubuğu oluşturma

    2023/12/17
    22m
    ile @maxkalik 376 okumalar
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    Bu kılavuz, nostaljik bir dokunuş için CALayers'ı kullanarak iOS'ta retro tarzı bir ilerleme çubuğunun oluşturulmasını araştırıyor. Her katmanın tasarlanmasından animasyonların uygulanmasına kadar adım adım süreci kapsıyor ve eski tarz estetiği modern iOS geliştirmeyle birleştirmeye yönelik içgörüler sunuyor. Geliştiriciler ve UI tasarımcıları için ideal olan makale, benzersiz UI bileşenleri için hem teknik derinlik hem de yaratıcı ilham sağlar. Kaynak Kodu: https://github.com/maxkalik/RetroProgressBar
    featured image - Kullanıcı Arayüzü Gerilemesi: CALayers'ı kullanarak iOS için Retro İlerleme Çubuğu oluşturma
    programming #ios-app-development #macos #ios #ui
    Max Kalik HackerNoon profile picture

    @maxkalik

    Max Kalik

    Senior iOS Engineer at Triumph Labs. Launched WordDeposit and SimpleRuler Apps. Tech writer and public speaker.

    Credibility

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    Max Kalik HackerNoon profile picture
    by Max Kalik @maxkalik.Senior iOS Engineer at Triumph Labs. Launched WordDeposit and SimpleRuler Apps. Tech writer and public speaker.
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