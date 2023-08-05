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    Uber'in Kârlılığı: Reklamcılığın Etkisine Derin Bir Bakışile@viggybala
    531 okumalar

    Uber'in Kârlılığı: Reklamcılığın Etkisine Derin Bir Bakış

    2023/08/05
    6m
    ile @viggybala 531 okumalar
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    Reklamcılığı çekici kılan şey, düşük marjlı ana işi sübvanse edebilecek %100 marjlı bir ürün olmasıdır.
    featured image - Uber'in Kârlılığı: Reklamcılığın Etkisine Derin Bir Bakış
    business #advertising #marketing #uber
    Viggy Balagopalakrishnan HackerNoon profile picture

    @viggybala

    Viggy Balagopalakrishnan

    Product person at heart. Writing weekly in-depth analyses of tech/business topics at thisisunpacked.substack.com.

    Credibility

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    Viggy Balagopalakrishnan HackerNoon profile picture
    by Viggy Balagopalakrishnan @viggybala.Product person at heart. Writing weekly in-depth analyses of tech/business topics at thisisunpacked.substack.com.
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