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    Titanik'te Birinin Hayatta Kalma İhtimali Ne Kadardı?ile@dotslashbit
    949 okumalar

    Titanik'te Birinin Hayatta Kalma İhtimali Ne Kadardı?

    2023/08/09
    12m
    ile @dotslashbit 949 okumalar
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    Sınıf ayrımları, gemidekilerin kaderini belirlemede, ayrıcalık ve tehlike arasında bir ayrım yaratmada rol oynadı mı? Yaş ve cinsiyet, kimin hayatta kalacağını ve kimin amansız denize yenik düşeceğini nasıl etkiledi? Kaosun ortasında aile üyelerinin varlığı rahatlık ve destek sağlayarak yolcuları fırtınayla birlikte yüzleşmeye teşvik etti mi? Peki gemiye biniş limanı, farklı yerlerden gemiye binenlerin kaderini etkiledi mi? Neyse ki bu soruları Kaggle'da bulunan Titanic veri setini kullanarak cevaplayabiliyoruz. Batmasının üzerinden yüz yılı aşkın süre geçtikten sonra, verileri, bilet fiyatının hayatta kalmayı nasıl etkilediğini ve trajik olaylar sırasında belirli kabin konumlarının sığınak sağlayıp sağlamadığını anlamak için kullanabiliriz. Bu Keşifsel Veri Analizi (EDA), yolcuların deneyimlerine ilişkin içgörüleri ortaya çıkaracak ve o kader gecesindeki cesaret ve kayıp hikayelerine ışık tutacak.
    featured image - Titanik'te Birinin Hayatta Kalma İhtimali Ne Kadardı?
    data-science #data-science #titanic #python
    Sahil HackerNoon profile picture

    @dotslashbit

    Sahil

    I'm a Masters CS Student @IIT Kharagpur, India

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