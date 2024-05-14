TIPP Yöntemi ile Travma Döngüsünden Kurtulmak

Dr. Don Wood'un travma bilgili performans geliştirme alanında vizyon sahibi olduğu yeni bir podcast yayınlandı. Doktora derecesine sahip. Klinik Danışmanlık alanında kariyerini travmanın insan zihni ve performansı üzerindeki etkisini anlamaya adamıştır.

Inspired Performance Institute'un kurucusu ve CEO'su olan Dr. Wood, bireylerin travmanın üstesinden gelmelerine ve tüm potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış patentli bir yaklaşım olan çığır açan TIPP yöntemini geliştirdi.





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Hepimiz fiziksel sarsıntıların sizi mahvedebileceğini biliyoruz. Kafanı vurursun, yıldızları görürsün, sendelersin. Herkes bunu anlıyor; dinlenmeniz gerekiyor. Peki ya her gün aldığımız görünmez darbeler? Duygusal sarsıntılar bırakan türden mi?





Bunu düşün:





Takımın önünde sana saldıran patron.

Size hiçbir zaman bir işe yaramayacağınızı söyleyen öğretmen.

Seçimlerinizi sürekli eleştiren ortak.





Bu sözler ve deneyimler öylece kaybolmaz. Size sadık kalırlar, güveninizi yok ederler, potansiyelinizi baltalayan derin inançları geride bırakırlar.





Bu, duygusal sarsıntıların dünyasıdır; genellikle "zayıflık" veya "aşırı tepki verme" olarak göz ardı edilen bir travma alanıdır. Geleneksel yaklaşımlar size bunu aşmanızı veya soruna bazı haplar atmanızı söyleyebilir. Peki ya hikayenin devamı varsa?





İlham Veren Performans Programının (TIPP) yaratıcısı Dr. Done Wood senaryoyu değiştiriyor. Bu duygusal sarsıntıların, kafaya darbe almak kadar gerçek ve etkili olduğunu söylüyor. Kablolarınızı derinden karıştırıyorlar.





Travma Döngüsü: Zihninizin En Kötü Düşmanı





Bu çözümlenmemiş duygusal deneyimler sessizce ortadan kaybolmaz. Wood'a göre bilinçaltınızda bozuk bir plak gibi çalışan bir "travma döngüsü" yaratıyorlar. Bu sürekli arka plan stresi hasara yol açar:





Vücudunuz Darbe Alır: Kronik inflamasyon, zayıflamış bağışıklık; hiç sürekli hastalanıyormuş gibi hissettiniz mi? Bu iş yerindeki travma döngünüz olabilir.

Kronik inflamasyon, zayıflamış bağışıklık; hiç sürekli hastalanıyormuş gibi hissettiniz mi? Bu iş yerindeki travma döngünüz olabilir. Beyniniz Yeniden Yapılanıyor: Nörotransmiterler bozulur, bu nedenle sakinleşmek ve odaklanmak yerine kaygı ve bilinç bulanıklığı yaşarsınız.





İşin en çılgın kısmı şu; travma döngüsü en iyi çabalarınızı sabote edebilir. Çok çalışıyorsunuz, iyi seçimler yapmaya çalışıyorsunuz ama sanki her zaman bir şeyler sizi aşağı çekiyor gibi görünüyor. Terapi, kendi kendine yardım… bazen biraz yardımcı oluyorlar ama hiçbir zaman sorunun özünü çözmüyor gibi görünüyorlar. Bu, savaşan travma döngüsüdür.





Travma Döngüsünden Kaçmak – Yapılabilir mi?





Yani vücudunuz yanıyor, zihniniz karmakarışık ve bu amansız travma döngüsü nedeniyle çabalarınız boşa gidiyor. Hayatta kalma modunun ötesinde bir yaşam mümkün mü? Dr. Don Wood EVET diyor. Ve cevap beklediğiniz gibi olmayabilir.





Geleneksel terapi genellikle bilinçli zihne odaklanır; anıları açığa çıkarmak, duyguları analiz etmek. Bu iyi ama sadece zamanlayıcıya odaklanarak bir bombayı etkisiz hale getirmeye çalışmak gibi. Dr. Wood'un TIPP yaklaşımı daha derine iniyor… çok daha derine.





Kökü Hedefleyin: Konuşma tetikleyicileri belirleyebilir, ancak TIPP travma döngüsünü tetikleyen orijinal olayı belirlemeyi amaçlamaktadır. Belki de bugünkü başarısızlık korkunuzu şekillendiren, çocuklukta yaşadığınız bir aşağılanmaydı.

Konuşma tetikleyicileri belirleyebilir, ancak TIPP travma döngüsünü tetikleyen orijinal olayı belirlemeyi amaçlamaktadır. Belki de bugünkü başarısızlık korkunuzu şekillendiren, çocuklukta yaşadığınız bir aşağılanmaydı. Bağlantıları Sıfırlayın: Wood'un programı, beyninizin geçmiş travmayla ilişkisini yeniden yapılandırmak için teknikler kullanıyor. Amaç? Negatif döngüyü kırın ve onu nötr ve hatta pozitif bir ilişkiyle değiştirin.

Wood'un programı, beyninizin geçmiş travmayla ilişkisini yeniden yapılandırmak için teknikler kullanıyor. Amaç? Negatif döngüyü kırın ve onu nötr ve hatta pozitif bir ilişkiyle değiştirin. Hızlı Sonuçlar? İşte TIPP'in çılgına döndüğü yer burası. Bu sıfırlamanın DÖRT SAAT kadar kısa bir sürede gerçekleşebileceğini söylüyorlar. Dört hafta değil, dört ay değil. Bu, tüm sorunlarınızın ortadan kalktığı anlamına mı geliyor? Hayır. Ancak bu, köklü sabotajın rekor sürede ortadan kaldırılması anlamına geliyor.





Ve Wood'dan daha da akıl almaz şeyler var…





Bekle, Atalarım Beni Travmaya mı Uğrattı?





Travmanın etkilerinin nesiller boyunca aktarılabileceği ortaya çıktı; DNA'nızdaki değişikliklerden bahsediyoruz. Buna epigenetik denir ve hem korkutucu hem de güçlendiricidir. İyi haber şu ki, kendi travma döngünüzü kırmak çocuklarınızı ve hatta gelecek nesilleri olumlu yönde etkileyebilir!





Bağımlılık Yeniden Tanımlanıyor: Bir Hastalık Değil, Umutsuz Bir Kaçış





Dr. Wood bağımlılık senaryosunu değiştiriyor. Bunun zayıflık ya da beyin hastalığıyla ilgili olmadığını, daha ziyade zihninizin çözülmemiş travmanın acısını uyuşturmaya yönelik iyi niyetli (ama trajik bir şekilde yanlış yönlendirilmiş) girişimiyle ilgili olduğunu söylüyor. Temel sorunları düzeltin ve tahmin edin ne oldu? Bağımlılık ve bu acımasız yoksunluk belirtileri ortadan kaybolabilir.





Bu "Akıl Hastalıkları" Düşündüğümüz Gibi Olmayabilir





Bu kafesleri tıngırdatabilir... Dr. Wood, depresyon, DEHB ve hatta şizofreni gibi durumların vücudunuzun ve zihninizin bunaltıcı, çözümlenmemiş travmaya tepki vermesi olabileceğini savunuyor. İlaçların yeri olmadığını söylemiyorum ama ya temel nedeni ele almak yaşamı değiştiren sonuçlara yol açabilirse?





Karşı Mücadele: Küçük Adımlar, Büyük Değişiklikler





Travma döngülerini anlamak çok önemlidir, ancak bunlar hakkında ne yapılacağını bilmek oyunun kurallarını değiştiren asıl şeydir. İşte işin heyecan verici ve pratik hale geldiği yer:





1. Vücudunuzu Hareket Ettirin (İstemeseniz Bile)

Bunu daha önce duymuştunuz ama bu sefer daha derin. Egzersiz sadece biceps kaslarıyla ilgili değildir; travma döngüsünü bozmakla ilgili. Depresyonda olduğunuzda yapmak isteyeceğiniz son şey hareket etmektir. Ama kendini zorla. Neden? Çünkü hareket beyninize şu sinyali verir: "Hey, artık sıkışıp kalmıyorum. Kalıpları bozuyorum." Kısa bir yürüyüş bile oyunu değiştirir.





2. Farklı Bir Şekilde Farkındalık

Meditasyon harikadır, ancak strese yatkınsanız hareketsiz oturmak kaygıyı daha da kötüleştirebilir. Şunu deneyin: Travma döngüsünün (endişe, öfke) hızlandığını fark ettiğinizde bu duyguyla mücadele etmeyin. Bunu kabul edin: "Tamam, bir döngü var..." Şimdi vücudunuza odaklanın. Göğsünüzdeki gerginliği, yüzünüzdeki sıcaklığı fark edin. Bu, zihinsel karmaşayı keser ve sizi şimdiki zamana geri getirir.





3. "Yeniden Çerçevelemenin" Gücü

Beyniniz bir hikaye anlatma makinesidir. Kötü olaylar “berbatım” ya da “Dünya bana karşı”ya dönüşüyor. Senaryoyu yeniden yazmanın zamanı geldi. Bu olumsuz hikayeleri yakalayın ve tersine çevirin: "Bu zor bir deneyimdi ama bana şunu öğretti..." veya "Ben hayatta kalan biriyim ve güçleniyorum." Sevimsiz gelebilir ama bu küçük yeniden çerçevelemeler travma döngüsünün gücünü yok ediyor.





4. Destek Arayın (Fakat Doğru Türde)

Konuşmanın gücü vardır. Ancak konu travma olduğunda herkes bunu "anlayamıyor". Güvenilir kişileri veya travma konusunda bilgilendirilmiş bakım konusunda uzmanlaşmış bir terapisti bulun. Size yalnızca "aşmanızı" söylemekle kalmayacak, deneyiminizi doğrulayacaklar. Anlaşıldığını hissetmek önemlidir.





5. Mükemmelliği Beklemeyin

İyileşme karmaşıktır. Bazı günler çivilenirsiniz, bazı günler ise kaza yaparsınız. Vazgeçme. Amaç bir gecede Zen ustası olmak değil; bu, travma döngüsünün gücünü sürekli olarak azaltmakla ilgilidir. Küçük zaferler artar.





TIPP Terapisi Üzerine Bir Not…





Dr. Wood'un çalışması büyüleyici ama size uygun mu? Araştırmanı yap! Terapi kişiseldir. Bu hızlı sonuçlar yankı uyandırıyorsa, sertifikalı bir TIPP uygulayıcısı arayın. Daha kademeli bir süreç daha iyi hissettiriyorsa bu da geçerlidir. Herkese uyan tek bir kalıp yok.





Büyük Fikir





Travma döngüleri gerçektir ve sizi sandığınızdan çok daha fazla geride tutabilirler. Geleneksel çözümler genellikle sadece yüzeyi çizer. Ama kırılmadın ve sonsuza kadar o görünmez ağırlığın altında yaşamak zorunda değilsin. Bilgi Güçtür. Artık bunu kullanmak size kalmış.





Yapabilirsin.





Podcast'in tamamını dinlemek istiyorsanız, başarı hikayesipodcast.com'dan veya YouTube'dan dinleyin.