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    Telic vs Atelic: Hayatınızda İş ve Eğlenceyi Dengelemekile@scottdclary
    401 okumalar

    Telic vs Atelic: Hayatınızda İş ve Eğlenceyi Dengelemek

    2023/09/03
    7m
    ile @scottdclary 401 okumalar
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    Kişisel gelişim ve başarı arayışında genellikle hedeflere ve kilometre taşlarına ulaşmaya odaklanırız. Bununla birlikte, somut bir son noktaya sahip olmayan atelik faaliyetlerin ayrı bir çekiciliği vardır. Bu makale, Aristoteles ve Kieran Setiya gibi filozoflardan fikir alarak, telik ve atelik aktivite kavramlarını araştırıyor. Telik faaliyetler ölçülebilir başarılara yol açarken, atelik faaliyetler kendini keşfetme ve zenginleşme için eşsiz bir fırsat sunar. Yazar, "yolda olmanın" değerini benimsemeyi, günlük, amaçsız çabalarda neşe ve amaç bulmayı savunuyor. Telik tutkularını atelik takdirle dengelemek, yaşam yolculuğunda daha derin bir tatmin ve tatmin duygusuna yol açabilir.
    featured image - Telic vs Atelic: Hayatınızda İş ve Eğlenceyi Dengelemek
    tech-stories #life-hacking #work-life-balance
    Scott D. Clary HackerNoon profile picture

    @scottdclary

    Scott D. Clary

    Host of The Success Story Podcast

    Credibility

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