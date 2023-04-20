Her Şeyi Yönetmek: Teknolojiye, Veriye, Medyaya, Yapay Zekaya, Yazmaya ve İçeriğe Sahip Olmak

Yapay zeka tarafından oluşturulan içerik, yazı, yeni, eski ve bozuk medya, platformlar, modeller, izleyiciler ve vücut parçaları hakkında. Neden bu kadar çok insan yazar olmak istiyor? Bu, SEO için optimize edilmiş içeriğin oluşturulduğu türden bir sorudur. Ben şahsen bunu yapmadım, en azından pek çok insanın yazmaya dair düşündüğü romantik anlamda. Ancak bana , bunu değerlendirdim. 2016 yılındaydı ve bazı şeyler değişti. imzamın ana akım medyada yer alması fırsatı verildiğinde Bu yolun beni nereye götüreceği hakkında hiçbir fikrim yoktu ama bir an bile pişman olmadım. Bunun zaten uzun olan LinkedIn başlığına son bir bölüm eklemek anlamına geleceğini düşündüm: Analist, Danışman, Mühendis, Kurucu, Sunucu, Araştırmacı, Yazar. Yanılmışım. Birincisi, ana akım medyanın künyesine sahip olmak bir fırsattan daha fazlasıdır: aynı zamanda çok fazla sorumluluk ve çalışma gerektirir. Yeni ve mevcut becerilerimi geliştirmemi, geliştirmemi ve sistemleştirmemi sağladı. Örneğin . geliştirmek. Ayrıca tonlarca ilginç insanla tanıştım ve onlar tarafından tanındım. sonsuz bilgi akışını takip etmek Neyin güncel, önemli ve anlamlı olduğuna ve bunun izleyiciyle en iyi şekilde nasıl paylaşılacağına dair bir fikir Ve eklenen sadece “Yazar” kısmı değildi. Yazmanın bir yan ürünü olarak kendi ve etkinliğimi düzenlemem gerekiyor. Her ne kadar yazar olmanın beni tanımladığını hiç düşünmemiş olsam da görünüşe bakılırsa çoğu insan beni bu şekilde tanıyor. Anlaşılır bir şekilde, çünkü bu çalışma çok fazla teşhire sahip. podcast'imi Veri, Analitik ve Veri Bilimi, Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi, İnovasyon, Grafiklerin yanı sıra Blockchain, Bulut, Gözlemlenebilirlik, Nesnelerin İnterneti, Açık Veri, Sosyal Medya ve Yazılım Mühendisliği gibi çok çeşitli teknolojilerle ilgili konuları ele alıyorum. Veri, analitik, veri bilimi, grafikler, makine öğrenimi ve yapay zeka arasındaki bağlantı ve bunların önemi kısa sürede benim için açık hale geldi. Zamanla bu teknolojiler yayınımın önemli bir parçası haline geldi. Bu, editörler de dahil olmak üzere insanlarda yankı uyandırdı ve bu yüzden daha fazla medya kuruluşuyla çalışmaya davet edildim. Ancak 2022'de işler yeniden değişti. Yazma, ana akım medya ve yapay zeka 2022'nin sonlarında birkaç şey aynı anda gerçekleşti. İlk olarak . İkincisi, çalıştığım satış noktaları yakın gelecekte benim katkıma ihtiyaç duymayacaklarını bana bildirdiler. Bana hiçbir ilgisi olmadığı söylendi: birleşmeler, ekonomik gerileme, kayıp, yeniden yapılanma vb. - olağan şeyler. AI, ChatGPT ile ana akıma girdi Medyada bazı harika insanlarla çalışmış olsam da, medyanın gelişen, sorunsuz işleyen bir sektör olduğu izlenimine asla kapılmadım. “Yazar” dışında diğer şapkalarımı da takmayı hiç bırakmamamın nedenlerinden biri de bu. Zamanlama dikkate değer ve talihsiz olsa da, yapay zekanın ana akıma girmesi ile benim ön sıradaki medya koltuğumu kaybetmem arasında bariz bir bağlantı görmüyorum. Ancak medya endüstrisinde gezinmenin giderek daha da zorlaştığını düşünüyorum ve üretken yapay zekanın yükselişinin bir faydası olacak gibi görünmüyor. Örneğin görmüş olabilirsiniz. Bunun işaretlerini ana akımda ortaya çıkmadan önce görmüştüm. medyada yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklerle ilgili raporları Birisi bana, kendisine ulaşan bir yayın hakkında ne düşündüğümü sorduğunda, ilk tepkim, içeriklerinin büyük bir kısmının bir bot tarafından yazılmış gibi görünmesi oldu. Bundan daha fazlasını göreceğiz ve bu, hepimizin deneyimleyeceği bozulmanın yalnızca bir yönü. İçeriğin “ ” gerçektir ve . boktanlaştırılması daha da kötüleşecektir “İçerik” ile “yazmanın” aynı şey olmadığını savunuyorum. Beni meşgul eden başka şeyler de var; kitap yazmak mesela. Ancak birçok yazarın ve içerik oluşturucunun hayal kırıklığını duyuyorum. Herkes özgün ve düşünceli bir yazı aramıyor; ayrıca Üretken Yapay Zeka'nın üretebileceği içerik türü yalnızca metin değil. Yeni medya, eskimeyen fikirler ve POSSE Yalan söylemeyeceğim: Bir platforma sahip olmayı özledim. Ana akım medya elbette işin sonu değil. Ayrıca sosyal medya ve içerik platformlarını da kullanıyorum ve onlar da aynı derecede, hatta daha iyi çalışabilirler. Ancak kendi platformumu ve kitlemi oluşturmak ve yönetmek için hiçbir zaman etkili bir stratejim olmadı. girin. POSSE'ye POSSE kısaltmasıdır. Terim birçok kişi için yeni olsa da fikir öyle değil. İçeriğin önce kendi sitenizde yayınlanması, ardından kopyalarının yayınlanması veya sosyal medya veya içerik yayınlama platformları gibi üçüncü taraflarla bağlantıların paylaşılması uygulamasıdır. , Kendi Sitenizde (Kendi Sitenizde) Yayınlayın, Başka Yerde Sendikasyonun Sosyal medya ve içerik platformları yeni içerikleri paylaşmak, yeniden paylaşmak ve keşfetmek için mükemmeldir. Ayrıca insanlarla iletişim kurmaya da yardımcı olabilirler. Ancak içerik oluşturma konusunda o kadar iyi değiller ve arama ve elde tutma konusunda da oldukça kötüler. Sizden para kazanmaya çalışacaklar ve hesabınızla, içeriğinizle ve verilerinizle istediklerini yapabilecekler: şüpheli algoritmalar, keyfi politikalar ve kararlar. Web'in sosyal medya ve diğer platformlar tarafından yutulması, insanların içeriğe sahip olmanın önemini ihmal etmesine neden oldu. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum ve POSSE bunu düzeltiyor. POSSE, içerik oluşturucuların içeriklerinin kontrolünü elinde tutmasına olanak tanırken, izleyicinin olduğu yerde keşif ve etkileşimin gerçekleşmesine olanak tanır. POSSE basit ama zordur. İyi bir siteye ve sahip olmanız gerekir. Platformlar ve medya arasında sorunsuz bir şekilde paylaşım yapmanın bir yolunu bulmanız gerekiyor. Seçtiğiniz platformlarda bir varlık oluşturmanız gerekir. Bir stratejiye, bilgiye, tutarlılığa, enerjiye, kaynaklara ihtiyacınız var ve bunun için kimin zamanı var? Ancak 2023'te işler yeniden değişti. CMS'ye Orchestrat All The Things Bülteni, platformlar ve sosyal medya 2023'ün başlarında birkaç şey oldu. İlk olarak POSSE yolculuğuma başladım. İkincisi, muhtemelen olan şeyi yaşadım: Aşil yırtılması. Bu, şansınızın kalmadığı ve bir süreliğine sıkışıp kaldığınız anlamına gelen türden bir yaralanmadır. Ameliyat olmanız ve ardından gerekir. Bu ve yapay zekadan gelen küçük bir yardım beni POSSE'a yöneltti. her oyuncunun sahadaki en kötü kabusu uzun bir iyileşme ve rehabilitasyon sürecinden geçmeniz ![Teknoloji, Veri, Yapay Zeka ve Medya ile bunların birbirlerine nasıl akıp hayatlarımızı şekillendirdiği hakkında hikayeler ](https://cdn.hackernoon.com/images/fdI8xgIHRJTxUAsqoZ27qOGzMz33-oh93m7u.png) Bugün ve ayrıca bağlantı kurmanın ve çalışmalarımı paylaşmanın bazı yeni yollarını yayınlıyorum. Teknoloji, Veri, Yapay Zeka ve Medyanın birbirlerine nasıl akarak hayatlarımızı şekillendirdiğine dair hikayeler. Analiz, Denemeler, Röportajlar ve Haberler. Orta-uzun form, ayda 1-3 kez. Ayrıca ses ve video – okumaya devam edin! Orchestrat all the Things Bültenini . Göz atılabilir, aranabilir, kategorize edilebilir ve doğrudan gelen kutunuza gönderilir. Orchestrat all the Things Haber Bülteni hakkında yazdığım her şeyin hepsi tek bir yerde gibi . Gary Marcus ve Andrew Ng birçok alanda yeni ortaya çıkan düşünürlere ve yenilikçilere kadar birçok kişiyle etkileşimde bulundum Bazıları buna fütürizm diyebilir; noktaları birleştiriyor diyelim. Eserlerimin çoğu teknik odaklıdır. Çoğu aynı zamanda iş perspektiflerini ve kullanım örneklerini de incelerken diğerleri sosyo-tekniktir. Bazı parçalar yeni ortaya çıkan temalar üzerine analizlerdir; bunları erkenden ele alır, uzman yorumlarına yer verir veya alternatif görüşler sunarlar. Diğerleri ise genellikle arkalarındaki kişileri ve bazı analizleri içeren son dakika haberlerini kapsar. Bazı kitap incelemeleri de var. Ama veya tercih ederseniz ben de oradayım. ve ? Elbette. ? Evet lütfen! Ayrıca ve . Makale okumayı sevmiyor musunuz? Sorun değil. çalışmalarımı takip etmenin en iyi yoludur. Orchestrat all the Things Haber Bülteni Substack Medium'u Twitter LinkedIn RSS'mi HackerNoon DZone İleriye yönelik olarak makalelerimin yapay zeka destekli versiyonlarını da burada bulabileceksiniz. , ve , ve daha fazlasına abone olabilirsiniz. masaya ilginç haberler ve görüşler getiren insanlarla yaptığım sohbetleri bulabileceğiniz yerdir. Her Şeyi Orkestra Et Podcast'i, Spotify Apple Google Podcast'leri Amazon Müzik Makalelerimin yapay zeka ile görselleştirilmiş ve anlatımlı versiyonları , , ve da mevcut olacak. Podcast birikimi ve yeni bölümler de paylaşılacak. Eğer daha çok görsel bir tip iseniz, Orchesstrate all the Things sizi de ilgilendiriyor. Instagram Pinterest Tik Tok YouTube'da YouTube'da İleriye dönük ve dost canlısı yapay zeka Yeni platformlara açılmak, yeni kitlelere ulaşmaya yönelik bilinçli bir çabadır. ve yaşam tarzı dergilerinde yapay zeka ile ilgili makaleler gördüğüm bir zamana ulaştık. Bundan daha yaygın hale gelmesi pek mümkün değil ve bu kitleye farklı bir şekilde ulaşılması gerekiyor. Arkadaşlarımın bana ChatGPT'yi sorduğu Uzun zamandır AI uygulamalarını kullanıyorum. Ayrıca bazı yeni yapay zeka modellerini ve uygulamalarını da denedim. Yapay zekanın transkripsiyon, özetleme ve metinden sesli veya görüntülü anlatımlar oluşturma gibi konularda adil bir oyun olduğunu düşünüyorum. Neden bazı insanların bunu fikir üretmek için kullandığını ve anlıyorum ama konuya değinmiyorum. diğerlerinin neden yapay zeka tarafından oluşturulan görsellerden çekindiğini En önemli şey ne hakkında yazılacağı ve nasıl yapılacağıdır. Sık sık güncelleme yapmayacağım. Yapabileceğim tek şey düşünceli olmak ve halihazırda hazır olan birkaç makale: Yapay zekadaki en son gelişmeler (Duraklatma, x.ai ve " olmadığı") hakkında, hakkında ve yazmak. ihtiyacınız olan tek şeyin ölçek olup "Yapay Zekada Yenilikler" O'Reilly ile çalışmak Kişisel Bilgi Grafiği kitabını Kapakta görmemi istediğiniz şeyler hakkında fikirleriniz varsa benimle çekinmeyin. Bir noktada ana akım medyaya geri dönmem mümkün, bu durumda editörler de söz sahibi olacak. Her iki durumda da, işimin temel merkezi olmaya devam edecek. Oraya varmak biraz aksamadan fazlasını gerektirdi, ama bazen gereken de budur. iletişime geçmekten Tüm Şeyleri Orkestre Et da yayınlandı. Burada