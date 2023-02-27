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    Teknoloji Tarihinde Bu Günile@David
    1,010 okumalar

    Teknoloji Tarihinde Bu Gün

    2023/02/27
    2m
    ile @David 1,010 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    HackerNoon'un yeni "Teknoloji Tarihinde Bu Günde" özelliği ile teknoloji tarihindeki bu tarihteki önemli tarihi teknoloji olaylarını öğrenebilir, ayrıca yıllar içinde aynı gün yayınlanan HackerNoon hikayelerine göz atabilirsiniz.
    featured image - Teknoloji Tarihinde Bu Gün
    hackernoon #hackernoon #tech-history
    David Smooke HackerNoon profile picture

    @David

    David Smooke

    Founder & CEO of HackerNoon. Grew up on the east coast. Grew old on the west coast. Now, cooking in Colorado.

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