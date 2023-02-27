Teknoloji Tarihinde Bu Gün

Bugün birçok güne dayanıyor. Teknolojinin tarihi hakkında daha fazla bilgi edelim. yeni “ ” özelliği ile teknoloji tarihindeki bu tarihteki önemli tarihi teknoloji olaylarını öğrenebilir, ayrıca yıllar içinde aynı gün yayınlanan HackerNoon hikayelerine göz atabilirsiniz. Hikayeler HackerNoon içerik yönetim sistemi aracılığıyla ortaya çıkıyor ve önemli tarihsel olayların kaynağı ve tarafından sağlanıyor/kaynaklanıyor. Her gün, yukarıda resmedilenler gibi tarihsel açıdan önemli teknoloji olaylarını barındırır: Mosiac'ın '93'teki lansmanı, Netscape'in '96'da Microsoft'a meydan okuma planı ve Napster'ın '01'de kapanması. HackerNoon'un Teknoloji Tarihinde Bu Günde Hackership HackerNoon editör ekibi HackerNoon Ana Sayfa Entegrasyonu Her zaman nasıl küratörlük yapacağımızla oynuyoruz. ayda milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor. , , ve yaptığımız gibi, de ana sayfamıza (yukarıdaki resimde) yer veriyoruz. Bu Günü aynı zamanda ve aracılığıyla de bulabilirsiniz. HackerNoon'un ana sayfası Canlı okuyucu tepkileri teknoloji anketleri trend hikayeler trend olan şirketlerle Teknoloji Tarihinde Bu Günde teknoloji hikayeleri arşivi noonification bülteni Teknoloji Tarihi'nde Kamera ARKASI Yazılım Geliştirici bu özelliği geliştirdi :-) Ve bunun nasıl oluşturulduğuna dair birkaç notu var: Beni Mahat “HackerNoon'un yıllar boyunca her gün yayınlanan pek çok hikayesi var. Bu özellik güncel tarihi alır ve o tarihte yayınlanan hikayeleri yıllar içinde sorgular. Her yıl bölüm, react-elastic-carousel paketiyle oluşturulmuş bir atlıkarıncada dokuz hikaye barındırıyor ve HackerNoon Arşivleri sayfası aracılığıyla o güne ait hikayelerin tam listesine erişim için bir bağlantı bulunuyor. Bu sayfa yalnızca geçmişten hikayeleri geri getirmekle kalmıyor, aynı zamanda kendi CMS'mizde editörlerimizin küratörlüğünü yaptığı Tarihi teknoloji etkinliklerine de sahip, böylece geriye bakmanın, hatırlamanın ve teknolojinin ne kadar ilerlediğini hatırlamanın keyfini çıkarabiliyoruz.“ Öne çıkan görsel, . 2 Temmuz Teknoloji Tarihinde Bu Gün