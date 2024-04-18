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    Teknoloji Odaklı Ağaç Dikimi: PineOx Geleneksel Yöntemlerin Ötesine Nasıl Geçiyor?ile@pineox
    366 okumalar
    366 okumalar

    Teknoloji Odaklı Ağaç Dikimi: PineOx Geleneksel Yöntemlerin Ötesine Nasıl Geçiyor?

    ile pineox3m2024/04/18
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    CO2 ayak izinizi azaltma ve daha sağlıklı bir gezegene katkıda bulunma yönünde aktif adımlar atmanızı sağlamak için tasarlanmış bir eko-girişim uygulaması olan PineOx'u keşfedin.
    featured image - Teknoloji Odaklı Ağaç Dikimi: PineOx Geleneksel Yöntemlerin Ötesine Nasıl Geçiyor?
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    Yazan: Alex Korotkov, CEO @ PineOx.com


    Herkese merhaba. Adım Alex Korotkov. Ben bir seri startup kurucusuyum. Daha önce Fox Sports, Liverpool FC, PSG, RMC Sport ve daha fazlası için uygulamalar da dahil olmak üzere milyonlarca Günlük Aktif Kullanıcıyla çeşitli sosyal uygulamalar geliştirdim.


    Ayrıca Belarus'ta uluslararası kabul görmüş bir siyasi mahkumdum ve bu yüzden sosyal alanda bir startup kurmayı seçtim.


    Son yıllardaki teknolojik ve kimyasal gelişmelere rağmen atmosferden CO2 çıkarımının %99,9'u hâlâ ağaçlara ve toprağa dayanıyor. Bu temel gerçeklik, teknolojinin gücünden bu doğal süreçleri değiştirmek için değil, güçlendirmek için yararlandığımız PineOx'taki misyonumuzu desteklemektedir. Yaklaşımımız basit ama derin: İklim değişikliğiyle etkili bir şekilde mücadele etmek için geniş çapta ağaç dikimini kolaylaştırmak.


    PineOx'un CEO'su ve uygulama oluşturmada on yıldan fazla deneyime sahip bir yazılım geliştiricisi olarak, çabalarımızı dünya çapındaki bireyleri çevrenin korunmasına katılmaya teşvik eden bir platform geliştirmeye yönlendirdim. Uygulamamız herkesin iklim değişikliğini durdurmaya katkıda bulunmasını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda çabalarının şeffaf ve etkili olmasını da sağlıyor.


    Teknoloji Odaklı Çözümler


    PineOx'ta ağaç dikme çalışmalarımızı geliştirmek için yeni gelişen teknolojilerden yararlanıyoruz. Bu teknolojiler, her ağacın büyümesini ve karbon tutma etkisini takip etmemize olanak tanıyarak her katılımcının, katkılarının somut sonuçlarını görebilmesini sağlar. PineOx'u başlattık çünkü anketler, iklim eylemine yaygın katılımı sağlayacak çözümlere yönelik talepte önemli bir artış olduğunu gösterdi. Şu anda piyasada mevcut olan ve öncelikle kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından sunulan hizmetler, bir B2C aracının başarılı olması için gereken şeffaflıktan ve sosyal bileşenlerden yoksundur. Bu boşluğu doldurarak mümkün olduğu kadar çok insanı çevresel açıdan daha sorumlu hale getirmeyi amaçlıyoruz.


    PineOx uygulaması


    Uygulamamız aracılığıyla dikilen her ağaç, bir görüntü ve konum verileriyle temsil edilen bir dijital ikizle birlikte gelir. Bu özellik, kullanıcılarımızın ekim alanlarını ziyaret ederek veya Google Haritalar gibi platformlarda bulunan uydu görüntülerini inceleyerek fidelerinin ilerlemesini doğrulamalarına olanak tanır.


    İnovasyon Yoluyla Katılım


    Temel zorluklarımızdan biri kalabalık bir pazarda kendimizi farklı kılmaktır. PineOx'ta basit ama alışılmışın dışında mekaniklerle benzersiz ve ilgi çekici bir kullanıcı deneyimine bahse gireriz. Kullanıcılar sürdürülebilirlik sınavlarını tamamlayarak platformumuzla etkileşime geçiyor ve PineOx tamamlanan her iki sınav için gerçek bir ağaç dikmeyi taahhüt ediyor. Daha sonra kullanıcıya dikilen ağacın görüntüsünü ve konumunu gönderiyoruz, böylece kullanıcılarımızın eylemleri ile çevresel etkileri arasında şeffaf ve doğrudan bir bağlantı kuruyoruz.


    Uygulamamız, yıllık emisyonlarını hesaplayan sezgisel bir arayüz aracılığıyla kullanıcıları CO2 ayak izleri konusunda eğitiyor. Daha sonra bu rakamları, yaşam tarzı alışkanlıklarına bağlı olarak genellikle her 7-14 günde bir olmak üzere, ayak izlerini dengelemek için gereken ağaç sayısına çeviriyoruz. Bu eğitim aracı, çoğu zaman çevre üzerindeki etkilerinin boyutunun farkında olmayan birçok kullanıcımızı şaşırttı.


    PineOx, özellikle Dünya Günü gibi önemli etkinlikler sırasında kullanıcıları etkileşimde tutmak ve katkılarının önemi konusunda bilgilendirmek için, CO2 nötrlüğünü korumak için onlara daha fazla ağaç dikmelerini hatırlatan anlık bildirimler gönderiyor. Bu hatırlatma sadece bir dürtme değil; bu, çevresel etkilerine ilişkin anlayışlarını derinleştirecek sınavlara daha fazla katılmaya davettir.


    Geleceğe Bakış


    İleriye dönük olarak PineOx, çevresel etkimizi daha da artırmak için teknolojik yeteneklerimizi genişletmeye kararlıdır. Gelecek yol haritamız, ağaç dikimine daha geniş katılım sağlamak için daha gelişmiş dijital çözümlerin entegre edilmesini ve hızlı ormansızlaşmaya karşı acil ihtiyaçlara yanıt verilmesini içeriyor. PineOx, ölçeklenebilir çözümlere odaklanarak her yıl milyarlarca ağaç dikmeyi, ormansızlaşma ve yeniden ağaçlandırma oranları arasındaki boşluğu doldurmayı ve gelecek nesiller için daha sağlıklı bir gezegen sağlamayı hedefliyor.

    Bu hikaye HackerNoon'un İş Blogu Programı kapsamında dağıtılmıştır. Program hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.


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    About Author

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    pineox@pineox
    PineOx - an eco-startup app designed to empower you to take active steps toward reducing your CO2 footprint.
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