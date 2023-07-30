Teknoloji İş Piyasasını Nasıl Etkileyecek? WEF'in 'İşlerin Geleceği' Raporundan Önemli Bilgiler
Çok uzun; OkumakKüresel işgücü piyasasına ve önümüzdeki yıllardaki dönüşümüne kısa bir bakış atmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu makalede, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2023 İşlerin Geleceği Raporundan temel bilgileri topladım. Rapor, 2016'daki ilk baskısından bu yana Dördüncü Sanayi Devrimi'nin işgücü piyasası üzerindeki etkisini dikkatle izliyor. Öyleyse, işgücü piyasasında hangi dönüşümlerin beklenebileceğini kontrol edelim ve bunlar için ana tetikleyicileri keşfedelim.