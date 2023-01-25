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    Teknoloji Devleri Uzun Süreli Çalışanlara Devasa Bir FU Sunuyorile@sheharyarkhan
    737 okumalar

    Teknoloji Devleri Uzun Süreli Çalışanlara Devasa Bir FU Sunuyor

    2023/01/25
    5m
    ile @sheharyarkhan 737 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Kurumsal Amerika, artık geçerliliğini yitirmiş olan COVID-19 salgınının körüklediği büyüme beklentilerinin zayıflamaya başladığının netleşmesinin ardından en azından 2022 ortasından bu yana daha yalın hale gelmenin yollarını arıyor.

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    tech-companies #trending-tech-companies #tech
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    @sheharyarkhan

    Sheharyar Khan

    HackerNoon editor. Open to scoops on music, video games, pop culture, and tech.

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