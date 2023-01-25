Teknoloji Devleri Uzun Süreli Çalışanlara Devasa Bir FU Sunuyor

Burada lafı uzatmayacağız. Teknoloji devleri geçen hafta çalışanlarına devasa bir FU uyguladılar, binlerce kişiyi agresif bir şekilde işten çıkardılar ve çalışanlarına kapıyı göstermeleri için kurumsal nedenler sundular. Kurumsal Amerika arıyor En azından 2022'nin ortasından bu yana, artık geçerliliğini yitirmiş olan COVID-19 salgınının körüklediği büyüme beklentilerinin zayıflamaya başladığı netleşti. Elbette ilk dışarı çıkanlar, CEO'ların internetteki iyi işlerin verdiği coşkuyu sürdürmeye devam edebileceklerini düşündükleri için işe aldıkları binlerce çalışan oldu. daha zayıf olmak Ama internet ne veriyorsa aynı zamanda alıyor. Çalışanlarını konserve ederek doğru yolu bulmaya çalışan teknoloji şirketlerinin durumu da aynı. Geçtiğimiz hafta işten çıkarmaları açıklayan ilk büyük isim oldu ve işten çıkarılacağını belirtti. maliyetleri düşürmek ve rekabetçi kalabilmek için. CEO Satya Nadella, çalışanlara yazdığı bir notta şunları söyledi: "Bunlar, bu sektörde platform değişimlerine uyum sağlamayanları affetmeyen, sonuç odaklı bir şirket olarak kalmak için 47 yıllık tarihimiz boyunca yaptığımız türden zor seçimlerdir." Yıllardır şirketin en önemli mücevheri olan ancak bulut işindeki müşteri talebindeki değişime atıfta bulunarak işletmelerin şu anda yaşadığı enflasyonist baskıya. Microsoft 10.000 kişi düşen av Microsoft, şirketten ayrılan çalışanlara ödemek zorunda olduğu kıdem tazminatı ve diğer faydalar nedeniyle 1,2 milyar dolarlık bir ücret alacak olsa da, işten çıkarmalar (muhtemelen) uzun vadede Windows üreticisinin mevcut takıntısı olan yapay zeka için nakit serbest bırakacak. . Ah evet, Microsoft yapay zekaya büyük yatırım yapıyor, öyle ileri gidiyor ki yaratıcısı OpenAI ile derinleşen ortaklığın yardımıyla ürünlerinde - halka açıldığından beri interneti kızdıran bir yapay zeka sohbet robotu. Microsoft, OpenAI ile erkenden harekete geçerek 2019'da ve ardından 2021'de ilk yatırımı yaptı, ancak ChatGPT'nin en son roket başarısıyla birlikte şirket artık girişime daha da fazla para aktarıyor (bazı medya kuruluşları 10 milyar dolara kadar olduğunu öne sürüyor) ve karşı karşıya doğrudan -ebeveyn Alfabesi ve , her ikisi de aynı zamanda efendimiz yılında, 2023. onların dahil olduğunu övün SohbetGPT rakipleri Google Amazon rota düzeltme Aslında Alphabet, geçtiğimiz hafta Microsoft'un rakamlarını bile geride bırakarak işleri azaltacağını belirten ikinci teknoloji devi oldu. Google'ın yaratıcısı ve muhtemelen "SEO Uzmanlarının" var olmasının tek nedeni, bunun 12.000 çalışana veda etmek olacağını söyledi. CEO Sundar, "Neredeyse 25 yıllık bir şirket olarak zorlu ekonomik döngülerden geçmek zorundayız. Bunlar odak noktamızı keskinleştirmek, maliyet tabanımızı yeniden yapılandırmak ve yetenek ve sermayemizi en yüksek önceliklerimize yönlendirmek için önemli anlardır." Pichai şunları söyledi: . Ne yazık ki, hatta doğrama bloğundan. çalışanlara not 19 yıllık hizmet bu sadık Google Mühendisini kurtarmadı Microsoft tarafından küçümsenmemesi gereken Pichai, yapay zekanın ilerlemesine odaklanıldığını da belirtti. "Ürünlerimizde yapay zeka ile önümüzde önemli bir fırsat var ve buna cesurca ve sorumlu bir şekilde yaklaşmaya hazırız." Bazı basında çıkan haberlere göre şirket büyük bir yapay zeka lansmanına hazırlanıyor . Böyle bir lansmanın OpenAI'nin tekliflerine rakip olup olmayacağı henüz bilinmiyor. bu yılın sonlarında Bu arada, tüm bu işten çıkarmaların kümülatif etkisi, teknoloji sektöründeki işten çıkarmaların sayısının 2002'den bu yana zirveye ulaşması oldu. İşe yerleştirme firması Challenger, Gray & Christmas'a göre, teknoloji şirketleri yalnızca 2022'de 97.000 işi ortadan kaldırdı; bu, o noktadan bu yana en büyük rakam. -com'un 2002'de sektörde 131.000 kişiyi işten çıkardığı çöküş, Reuters . Eğer bu trend devam ederse 2023, o zamandan bu yana en karışık yıllardan biri olabilir. rapor edildi Google bu haftanın sıralamasında 7. sırada yer aldı Onu 57. sırada Amazon ve 64. sırada Microsoft takip ediyor. Teknoloji Şirketi Sıralaması 🎵 Medya Şirketleri Bile Bağışık Değil Eğer bunun işten çıkarma haberlerinin sonu olduğunu düşünüyorsanız, üzgünüz ki, bundan daha fazlası da var. evrensel olarak sanatçıların başına gelebilecek en kötü şeylerden biri aynı zamanda yüzlerce insandan. Spotify salıverme Müzik akışı hizmeti (ve Joe Rogan), diğer teknoloji CEO'larının da dile getirdiği aynı nedenlerle iş gücünün %6'sını işten çıkaracağını görecek bir yeniden yapılanma duyurdu: COVID-19 fiilen sona erdiği için gerçekleşmeyen büyüme hedefleri. bazen komplo teorisyeni CEO Daniel Ek ayrıca, işten çıkarmalarla birlikte duyurulan üst düzey liderlik değişikliğinin, "Spotify'ın geleceği üzerinde çalışmaya daha fazla zaman ayırarak en iyi işimi yaptığım kısma geri dönmesine" olanak tanıyacağını söyledi. Geleceğin sanatçılara daha fazla kazık atılmasını gerektirmeyeceğini umuyoruz. Bu arada, Wikipedia'nın kurucu ortağı Jimmy Wales'in kâr amacı güden yan ürünü Fandom da video oyun yayın devleri ve , Kotaku'da işten çıkarmalar yaptığını duyurdu. . Giant Bomb GameSpot rapor edildi 🖥️ FTX Kripto Hack'ini Temizliyor Ve böylece oldu. Bir zamanlar ABD'nin en büyük ikinci kripto borsası olan FTX, iflas ettiği sırada bildirdiği kripto hackleme olayının boyutunu ayrıntılı olarak açıkladı. Reuters'e göre, kripto borsası çalınan kriptonun değerini şu şekilde sabitledi: . 415 milyon dolar Tüm bunların ilginç yanı şu ana kadar hiç kimsenin hack'le ilgilenmemesi, ya da en azından herkesin düşündüğünü düşündüğümüz kadar. FTX'in yarattığı devasa felaket göz önüne alındığında, kripto paraların ve ilgili fonların hack yoluyla çalınması, herkesin en az sorunu gibi görünüyor. Diğer Haberlerde.. 📰 Cloudflare CEO'su Matthew Prince, ChatGPT gibi üretken yapay zekanın yanı sıra DALL-E gibi diğerlerinin de önemli olduğunu düşünüyor kendi başlarına genç programcılar olarak kabul edilmek. yeterince iyi HODL çetesi için bir iyi haber daha: Bitcoin 23 bin dolar işareti ve yatırımcıların olduğu söyleniyor . kısaca geçti yükselişini sürdürmek "Bir şeyi tweet atmam, insanların buna inandığı veya buna göre hareket edeceği anlamına gelmez." Gerçek kelimeler Geçtiğimiz günlerde Elon Musk tarafından. konuşulmuş kurucu ortağı ve CEO'su Reed Hastings Yayın devinin CEO görevlerinden. netflix uzaklaşmak Ve bu bir sarma! Hala vaktin var ve internette biraz itibar kazanın ve teknoloji endüstrisinde devam eden işten çıkarma kararlarından etkilenen binlerce kişiden biriyseniz, . Bize 2022'nizi anlatın hikayenizi paylaşmak isteyebilirsiniz Gelecek hafta görüşürüz. BARIŞ! ☮️