Teknoloji Devleri Uzun Süreli Çalışanlara Devasa Bir FU Sunuyor

Çok uzun; Okumak

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Kurumsal Amerika, artık geçerliliğini yitirmiş olan COVID-19 salgınının körüklediği büyüme beklentilerinin zayıflamaya başladığının netleşmesinin ardından en azından 2022 ortasından bu yana daha yalın hale gelmenin yollarını arıyor.