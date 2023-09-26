Tatum Games'in Unity Yazma Yarışması: Kazananlar Açıklandı!

Oyun geliştiricileri toplanın! Tatum Games ve HackerNoon'un düzenlediği Unity Yazma Yarışması'nın kazananları açıklandı. Öncelikle yarışmaya kısa bir genel bakış. Yarışma boyunca 61 hikaye yayınladık ve 125 bin okuma ve 14 günlük okuma süresi elde ettik. Bu yarışmanın başarıya ulaşmasında emeği geçen Tatum Games'e, tüm katılımcılara ve okuyucularımıza teşekkür ederiz! Hepiniz kazanansınız 💚 Unity Yazma Yarışması Kazananları Bildiğimiz gibi yarışma 3 turdan oluşuyordu. Her ay, her turun finalistlerini açıkladık ve topluluğumuzdan en çok hangi hikayeleri beğendiklerini yorum yapmalarını istedik. Editörlerimiz yorumlarınızı okudu ve en beğendikleri hikayelere oy verdi. Her turda finalistler ve kazananlar şöyle: Unity Yazma Yarışması, 1. Tur İşte ilk 10 finalistin listesi: Oyun Analizinin Gizli Mücevherleri: Oyun Geliştiricileri için Trendleri ve İçgörüleri Açıklıyoruz Yazan: @ivyhackwell Pikselden Kâra: Oyun Geliştirmede Analitiklerle Geliri Artırma Yazan: @dylanmich Hacker'ın Düşmanı: İzinsiz Girişleri Önlemek için Oyun Güvenliğini Güçlendirme Yazan: @lonewolf tarafından @codelynx Unity Oyunlarında Performansı Optimize Etme ve FPS'yi Artırma Bellek Ustalığı: Unity ile .NET Çöp Toplama İşleminin Karşılaştırılması Yazan: @dmitrii Unreal Engine vs. Unity: Doğru Oyun Geliştirme Platformunu Seçmek Yazan: @davidmustard Unity Oyunlarından Para Kazanmak: Başarı Stratejileri Yazan: @davidmustard Yazan: Ustalığa Ulaşmak: Analytics, Oyun Dengeleme ve Ayarlamayı Nasıl Destekliyor @codelynx Oyunun Koruyucuları: Çevrimiçi Oyun Geliştiricileri Troller ve Bilgisayar Korsanlarıyla Mücadeleye Nasıl Devam Ediyor Yazan: @0xjoel Ve ilk turun galibi https://hackernoon.com/from-pixels-to-profits-boosting-revenue-with-analytics-in-game-development?ref=hackernoon.com&embedable=true Geçmişte oyunlar genellikle sınırlı tekrar oynanabilirlik sunan statik deneyimlerdi. Ancak canlı operasyonlarla geliştiriciler, oyuncuların beklentilerine gerçek zamanlı olarak uyum sağlayabilir ve yanıt verebilir. Geliştiriciler, topluluğu aktif olarak dinleyerek ve oyuncu verilerini analiz ederek sorunlu noktaları belirleyebilir, yeni özellikler sunabilir ve oyun deneyimine ince ayar yapabilir. Sonuç? Güncelliğini koruyan ve oyuncuların daha fazlası için geri gelmesini sağlayan bir oyun. Tebrikler ! 1000$ kazandınız. @dylanmich Unity Yazma Yarışması, 2. Tur Öncelikle finalistlere bir göz atalım: El Takibi Presence Platformu Etkileşim SDK'sına Başlarken: @shiaart'tan Unity ile Oculus Quest 2 Uyumlu Bir Oyun Oluşturmak: Yeni Başlayanlar İçin Kılavuz, @shiaart @0xjack'ten Mobil Oyun Tasarlama, Yaratma ve Pazarlamayla İlgili 10 Yıllık Çalışmadan 10 Ders Unity Gerçek Zamanlı Çok Oyunculu, Bölüm 1: Ağ Temelleri, @dmitrii Unity'de Seviye Tasarımı: Konseptten Oynanabilir Ortamlara, @davidmustard tarafından Unity DOTS ve ECS'yi Keşfetmek: Oyun Değiştirici mi? @deniskondratev by Game Analytics'ten Etkileyici Satışlar Sağlayan 7 Unity Engine Oyunu @oliveremeka Ve en fazla editoryal ve topluluk oyu alan açık kazanan: https://hackernoon.com/unity-realtime-multiplayer-part-1-networking-basics?embedable=true Ağ teknolojileri fiziksel dünyadan izole değildir ve çeşitli fiziksel sınırlamalara tabidir: bant genişliği, gecikme, bağlantı güvenilirliği; tüm bu faktörlerin, ağ bağlantılı oyunlar geliştirirken dikkate alınması önemlidir. Bu temel ilkeleri ve kısıtlamaları anlamak, oyunlarınızın başarılı ağ entegrasyonu için gereken olası çözümleri ve stratejileri daha iyi değerlendirmenize yardımcı olacaktır. Hak edilmiş, ! 1000$ kazandınız! @dmitrii Unity Yazma Yarışması, 3. Tur Üçüncü ve son turun ilk 10 finalisti şöyle: tarafından . @jamesjohnson Unity ile Sürükleyici Sanal Gerçeklik Deneyimleri Yaratmak tarafından. Unity Gerçek Zamanlı Çok Oyunculu, Bölüm 2: TCP, UDP, WebSocket Protokolleri, @dmitrii tarafından Akıllı NPC'ler ve Düşman Davranışları Oluşturma. Unity AI: @awesomemike tarafından. Her Oyun Geliştiricisinin Sahip Olması Gereken En İyi 5 Unity Varlığı @davidmustard tarafından. Unity'nin Animasyon Araçlarıyla Büyüleyici Oyun Karakterleri Tasarlamak @lonewolf . Unity Gerçek Zamanlı Çok Oyunculu, Bölüm 3: Güvenilir UDP Protokolü, @dmitrii tarafından. Game Analytics – Farklı Yüzlerin Hikayesi @oliveremeka . Unity Gerçek Zamanlı Çok Oyunculu, Bölüm 6: Oyun Ağı Topolojileri, @dmitrii tarafından @infinity Unity'nin Coroutine'lerinde Ustalaşmak Unity Gerçek Zamanlı Çok Oyunculu, Bölüm 4: NAT Zorluklarının Üstesinden Gelmek Yazan: @dmitrii Yarışmanın üçüncü ve son kazananı için davul sesi: https://hackernoon.com/game-analytics-a-tale-of- Different-faces?ref=hackernoon.com&embedable=true Oyun analitiği büyük faydalar sağlayacak şekilde geniş çapta yerleşik hale geldi, ancak her yeni teknolojide olduğu gibi, teknolojiden de başlangıçta amaçlandığı gibi olmayan bir takım başka etkiler ortaya çıktı. Yaşasın ! 1000$'ı çantana koydun. @oliveremeka Tüm kazananları tebrik ederiz! Sonraki adımları paylaşmak için hepinizle e-posta yoluyla iletişime geçeceğiz. Devam eden ve yaklaşan yarışmalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için ziyaret edin. yarışmalar.hackernoon.com adresini Sponsor Hakkında MIKROS, oyun geliştiricilerini veri havuzu olarak da bilinen bir bilgi paylaşım ekosistemine kaydeden ve kullanıcının harcama alışkanlıkları da dahil olmak üzere kullanıcı davranışı hakkında daha iyi öngörüler belirlemeye yardımcı olan bir SaaS ürünüdür. . MIKROS ile Oyununuza Güç Verin HackerNoon yazma yarışmaları öncelikle kaliteli içeriği kutlamayı ve topluluğumuz için eğitici hikayeler kazanmayı amaçlamaktadır. Tüm finalistleri tebrik ediyoruz. Ancak Editör ekibi intihal, telif hakkı ihlali veya dezenformasyon gibi herhangi bir suistimal tespit ederse yazarı yasaklayabilir ve/veya hikayeyi diskalifiye edebilir.