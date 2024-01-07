Aşağıda ifade edilen görüşler yazarın kişisel görüşleri olup, yatırım kararlarının alınmasına temel oluşturmamalı, yatırım işlemleri yapılmasına yönelik tavsiye veya tavsiye olarak yorumlanmamalıdır. Bütün gün pudranın hayalini kuruyorum. Beyaz kar fırtınası koşulları tercih edilir. En sevdiğim günler, gri bulutların dağı kapladığı ve hiç bitmeyen bir yağ pulları ve kuru, gevrek şampanya tozu akışı bıraktığı zamandır. Taze yiyecekleri parçalayacak kadar şanslı olsam bile, birkaç saat içinde tarlaların yeniden doldurulacağını ve şnorkel seansımın yeniden başlayacağını biliyorum. Görüş ve perspektif kazanmak için ağaçlara sığınıyorum. Açık alanda çıplak huş ve çam ağaçları yer alıyor. Bu ormanlık beyaz cennetin içinde nihayet karın hatlarını görebiliyor ve çizgimi net bir şekilde okuyabiliyorum. Hokkaido'daki günlük kar fırtınasında ağaçlar bana görüş sağlarken, ben küresel sermaye piyasalarında dolaşırken merkez bankacıları ve politikacılar da görüş sağlıyor. Hiçbir yatırımcı geleceği tahmin edemezken, aşırı yüklemelerimizin karşı karşıya olduğu karar ağacını gözlemleyebilir ve her sonuca olasılıklar atayabiliriz. Piyasanın bir olaya belirlediği olasılık bizim hesaplamalarımızla çelişiyorsa, bir ticaret fırsatı yaklaşıyor demektir. Kripto boğa piyasası henüz başlangıç aşamasında ve heyecanımıza kapılmamalıyız. Bitcoin bloklarının her 10 dakikada bir üretildiği kesin olduğundan, mevcut pis fiat finansal sistemi, önceden belirlenmiş şerefsiz sonuyla karşılaşacaktır. Bu nihai sonuçtan ne kadar emin olsam da, söz konusu geleceğe giden yol bilinmiyor. Dikkatli olmalı ve çiplerimizi buna göre yerleştirmeliyiz. Basitçe söylemek gerekirse, döngünün bu aşaması için yeterli sermayeyi kullandım, yani fiat sattım ve kripto satın aldım. Bu yılın Mart ayında tüm kripto turistlerinin acımasızca yok edilmesine hazırlanıyorum. Bana gelecekle ilgili bu vizyonu veren çeşitli tabelalar var. Mantığımı ve gözlemleyeceğim dönüm noktalarını ortaya koyacağım ve bu bana önce Bitcoin satışlarını kullanarak büyük boyutta kripto piyasasını açığa alma ve ardından ABD Hazine bonolarını (T-bono) satmaya ve daha fazla Bitcoin ve diğerlerini satın almaya devam etme konusunda güven sağlayacak. kriptolar. Değişkenler Mart ayında birbiriyle çatışan, soru şeklinde üç değişken var. Ters Repo Programı (RRP) Bakiyesi Ne Zaman Sıfıra Yaklaşacak? RRP dengesindeki düşüş yoluyla sisteme likidite pompalanıyor. Bu rakam sıfıra yaklaştığında ki ben bunu 200 milyar dolar bakiye olarak tanımlıyorum, piyasa bundan sonra ne olacağını merak edecek. Partinin devam etmesi için başka bir dolar likidite kaynağının sağlanması gerekiyor. Azalan bir RRP bakiyesinin sisteme nasıl likidite enjekte ettiğinin mekaniğini daha iyi anlamak için lütfen makalemi okuyun " Kötü Gurl ”. RRP bakiyesinin Mart başında 200 milyar dolara ulaşacağına inanıyorum. Bu tahmine 2023'teki düşüş oranının birkaç farklı noktadan hesaplanmasıyla ulaştım. Başlangıç tarihi RRP Bakiyesi (milyar) Bitiş tarihi RRP Bakiyesi (milyar) Günlük Düşüş (milyar) 200 milyar dolara tarih Notlar 6/5/2023 2.131,42$ 12/22/23 772,26$ 6,80$ 3/15/24 Hükümet bütçesi kabul edildi, Yellen borçlanmaya devam ediyor 31.10.23 1.137,70$ 12/22/23 772,26$ 7,03 dolar 3/12/24 Yellen borçlanmayı hazine bonosuna kaydırıyor 9/30/23 1.557,57$ 12/22/23 772,26$ 9,46$ 2/20/24 3. çeyreğin başlangıcı Banka Vadeli Fonlama Programı (BTFP) Yenilenecek mi? 12 Mart'ta iflas eden bankaların ABD Hazine tahvilleri ve Fed'e repo ettikleri diğer uygun tahvillerle takas edecek parayı bulmaları gerekiyor. Sonuçta bu Bad Gurl Yellen'a bir çağrıdır. Piyasa, bankaların bu cankurtaran halatını almaya devam edip etmeyeceklerini haftalar öncesinden sorgulamaya başlayacak. İlk BTFP akışı, bankaların açık piyasada örneğin 80 dolar değerinde bir ABD Hazine bonosu vermesi, ancak 100 dolar nakit almasıydı. Program sona erdiğinde bankanın orijinal ABD Hazine tahvilini alabilmesi için 100 doları geri vermesi gerekiyor. Nakit, kaçan bir mevduat sahibine verildiyse ve özsermayesinin daha fazlasını satmazsa veya çok yüksek getirili tahviller ihraç etmezse, banka parayı nasıl elde edecek? BTFP'nin neden oluşturulduğunu ve fiat değer kaybının hızı ve miktarı üzerindeki etkilerini anlamak için lütfen makalemi okuyun " Kaiseki ”. Fed Faiz İndirimi Yapacak mı? Fed'in Mart ayı toplantısı ayın 20'sinde sona erecek. Şu anda piyasa, Fed'in Mart 2021'de faiz artırmaya başlamasından bu yana en az %0,25'lik ilk faiz indirimini başlatmasını bekliyor. Bu değişkenler birbirine bağımlıdır. Olayların sıralaması önemlidir çünkü piyasanın, Fed ve ABD Hazine Bakanlığı tarafından ne kadar dolar likiditesinin sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin geleceğe yönelik varsayımını etkileyecektir. Eğer .. O zaman Şimdi farklı yollara olasılıklar atamalı ve piyasanın tepkisini tahmin etmeliyiz. RRP Düşüş Hızı Eğer RRP Mart ayı başında sıfıra yaklaşırsa finansal piyasalar düşmeye başlayacak. ABD Hazine tahvili getirilerindeki, borsadaki düşüşle eş zamanlı olarak meydana gelen artışı hatırlıyor musunuz? Tahvillerin 1 Kasım'dan itibaren bu kadar şaşırtıcı bir yükseliş yaşamasının tek nedeni, o gün yayınlandı. Artık mutlaka okunması gereken bu raporda, ABD Hazinesi'nin daha fazla borçlanmayı getiri eğrisinin kısa ucuna kaydıracağına dair bir teyit de yer alıyordu. Hazine bonolarında daha fazla arz ve daha yüksek getiri olmasıyla, para piyasası fonları (MMF), hazine bonosu satın almak için RRP'de park edilen nakdi kullanmaya finansal olarak teşvik edilecek. RRP bakiyesindeki düşüş, diğer her şeyin eşit olması sisteme likidite katıyor; Bugüne kadar tanık olduğumuz şey budur ve tahvil ve hisse senedi piyasalarının küresel düzeyde pompalanmasının nedeni budur. Üç aylık Hazine iade belgeleri Dolar likiditesinin başka yeni kaynakları olmadan, tahviller, hisse senetleri ve kriptonun da sopayı alacağına inanıyorum. Bu konuyu daha sonra taktiksel ticaret bölümünde genişleteceğim, ancak bu dönemde Bitcoin'de oldukça büyük bir satım opsiyonu pozisyonu satın almaya çalışacağım. RRP düşüşünün hızını önceden bilemeyiz. Bu nedenle değişimin hızını oldukça yakından takip edeceğim. Tahminlerimden önemli ölçüde saparsa ticaret stratejimi buna göre ayarlayacağım. Her halükarda, 2023'ün ikinci yarısında kriptoya yüklendim ve şu an Nisan ayına kadar ilave risk açısından ticaretin yasak olduğu bir bölge olduğuna inanıyorum. BTFP 2024 bir seçim yılı ve Pax Americana'daki halk bankacıların kurtarılmasından bıkmış durumda. Bu nedenle Yellen'ın Amerikan bankacılık sisteminin gücüne güven havası vermek için BTFP'yi yenilemeyeceğini düşünüyorum. Bununla birlikte, TBTF dışı yeterince büyük birkaç banka, özsermayeleri sıfıra yaklaştığı ve gerekli yasal sermayeyi ortadan kaldırdığı için vekalet almaya zorlandığında, Bad Gurl Yellen stilettolarını asacak ve örgü terliklerini giyerek Büyükanne Yellen'a dönüşecek. Büyükanne Yellen, basılan paranın tatlı tatlı şekerini, yenilenmiş bir BTFP biçiminde inatçı bankacılık torunlarına dağıtacak. RRP'den fışkıran likidite eksikliği ve TBTF dışı bankaların bilançolarındaki tahvil kayıplarını karşılayacak para basılmaması, küresel anlamda finansal piyasaları olumsuz etkileyecek. Piyasanın, Fed'i ve Hazine'yi para basma işine geri döndürmek için finansal varlık sahiplerine sıkıntı vermesi gerekiyor. Bu bir anlık korelasyondur. Piyasa, serbest piyasanın bir kez daha işlemesi ve sistemi iflas etmiş bankacılık kurumlarından temizlemesi ihtimali karşısında heyecanlanırken, kripto da dahil olmak üzere tüm varlıklar birlikte düşecek. Mart FOMC Toplantısı BTFP'nin süresi 12 Mart'ta doluyor ve Fed faiz kararı 20 Mart'ta açıklanacak. Bu iki önemli karar noktası arasında altı işlem günü bulunmaktadır. Tahminim doğru çıkarsa, piyasa bu dönemde birkaç bankayı iflas ettirecek ve Fed'i faiz indirimine zorlayacak ve BTFP'nin yeniden başlayacağını duyuracak. Teknik olarak ABD Hazinesi bankalara borç veremez; Bu Fed'in işi. Ancak Fed'in sağlanan dolardan daha düşük değerde teminat kabul ederek para kaybettiğini varsayalım. Bu durumda, bu kayıplar Hazine'ye akacak ve sonuçta Hazine olarak Amerikan vergi mükellefleri, Fed'deki zararları finanse etmek için daha fazla borç almak zorunda kalacak. Bitcoin başlangıçta daha geniş finansal piyasalarla birlikte keskin bir düşüş yaşayacak ancak Fed toplantısı öncesinde toparlanacaktır. Bunun nedeni, Bitcoin'in bankacılık sisteminin yükümlülüğü olmayan ve küresel olarak ticareti yapılan tek nötr rezerv para birimi olmasıdır. Bitcoin, işler kötüye gittiğinde Fed'in HER ZAMAN likidite enjeksiyonuyla yanıt verdiğini biliyor. Haberlerini TikTok'tan alanların kafasını karıştırmak için buna yeni bir şey denebilir, ancak emin olun ki Bitcoin, her ne şekilde olursa olsun basılı parayı her zaman basılı para olarak bilir. Bu nedenle Bitcoin, Fed'in para yazıcısını yeniden başlatmaya yönelik nihai teslimiyeti öncesinde ve öncesinde keskin bir şekilde yükselecek. Diğer taraf Eğer yanılıyorsam, aşağıdaki sihir gerçekleşecek: RRP yavaşça düşecek ve bu likidite ikinci çeyreğin sonlarına doğru mali piyasaları desteklemeye devam edecek. Yellen, BTFP'nin 12 Mart'tan çok önce uzatılacağını bildirecek. Fed'in Mart ayı toplantı kararı o zaman anlamsız hale geliyor. İster kesinti yapsınlar, ister tutsunlar, ister artırsınlar, bu sonuçların herhangi birine dayalı net etki, Fed ve Hazine'nin piyasaya dolar likiditesi eklemesinin tüm diğer yolları ile birlikte, teşvik edici olmaya devam ediyor. Eğer RRP'deki düşüş oranı beklenenden daha yavaş olursa, Mart başında pozisyon açmayacağım. Daha sonra Yellen'ın BTFP'nin yenileneceğini bildirdiği tarih benim ticarete yasak bölgeden çıktığım tarih. Bitcoin ve diğer kriptolar için hazine bonosu satmaya devam edeceğim. Taktik Ticaret Kararları Mart başında RRP'nin tükeneceği, BTFP'nin ayın 12'sinde iptal edileceği ve ancak ayın 20'sinde eski durumuna getirileceği ve Fed'in faiz indirimine gideceği yönündeki temel durumuma geri dönelim. Şimdi ticaret planımı biraz genişleteceğim. Bitcoin Satışları Çoğunuzun bildiği gibi çok çeşitli bir kripto portföyüm var. En büyük pozisyonlarım, portföyümün ~%70'ini temsil eden Bitcoin ve Ether'dir. Sahip olduğum diğer Shitcoin'ler çok daha az likittir ve özellikle bu Shitcoin'lerdeki türevlerin likiditesi zayıftır. Bu nedenle likit bir makro kripto hedge istiyorsam Bitcoin türevlerini kullanmalıyım. “Çit” kelimesini kullanıyorum; ancak bu bir ticaret pozisyonudur. Açıkladığım ticaret yapısının kendi kendine çözülmesi yalnızca iki hafta sürecek. Bu bir ticaret olduğundan, maksimum kaybımı önceden bilmeme olanak tanıyan seçenekleri kullanacağım; putlarım için ödenen prim. Bir bonus özelliği de, sürekli bir takas veya vadeli işlem sözleşmesi yaptığımda olduğu gibi tasfiye seviyelerini izlemek zorunda olmamamdır. Bitcoin'in Mart ayı başında ulaştığı seviyeden %20 ila %30 oranında sağlıklı bir düzeltme yaşamasını bekliyorum. ABD'de listelenen spot Bitcoin ETF'lerinin listesi zaten işlem görmeye başlamışsa, fiyasko daha da şiddetli olabilir. Gelecekte bu ETF'lere yüz milyarlarca fiat akacağı beklentisinin Bitcoin'i 60.000 doların üzerine çıkaracağını ve 2021'deki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 70.000 dolara yaklaşacağını hayal edin. Dolar likidite halısının çekilmesi nedeniyle %30 ila %40'lık bir düzeltmeyi kolaylıkla görebiliyordum. Bu nedenle Mart ayı karar tarihleri geçene kadar Bitcoin satın alamıyorum. Odaklandığımda iyi bir yatırımcı olduğumu düşünüyorum. Şubat ayı sonlarında piyasayı en üst seviyeye çıkarmaya çalışacağım ve ardından oldukça büyük bir satım pozisyonu satın alacağım. Süresi 28 Haziran'da dolacak olan put'ları satın alacağım. Pozisyona Mart ayı başında girdiğim için 29 Mart'ın sona ermesini istemiyorum. Yüksek negatif teta herhangi bir delta, gama ve vega P&L'yi bastırabilir. Daha uzun vade daha pahalı olacaktır, ancak vadenin dörtte birinden fazla olması nedeniyle prim o kadar hızlı azalmayacaktır. Standart işlem pozisyonuma göre oldukça büyük olacak olan maksimum zararımı belirleyeceğim ve ardından satışları satın alacağım. Bu satışlara biraz ilgi çekici bir yön vermek için, şu anki kârda olan üç aylık Haziran vadeli sözleşme fiyatına dayalı olarak paranın %20 ila %25'i kadar bir grev seçeceğim. Pozisyondan Çıkma Pek çok tüccar, özellikle de opsiyon tüccarları girişi başarır ancak çıkışı beceremez. Opsiyon ödemeleri yola bağlı olduğundan, piyasayı doğru şekilde görebilir, ancak pozisyonunuzu kapatmak için çok uzun süre beklerseniz yine de para kaybedersiniz. Bu putları tuttuğum her gün para kaybediyorum. Tahminlerim doğruysa piyasa 12 Mart civarında anlamlı bir düzeltmeye başlayacak. Ayın 12'si ile 20'si arasında, piyasayı dibe vurmaya çalışmam ve pozisyonumu kârla kapatmam gerekiyor. Politika çağrısını doğru alırsam ancak Bitcoin tutunur veya yükselirse, satım pozisyonumu derhal kapatmam gerekir. Boğa Piyasası Devam Ediyor Mart ayının sonunda planlarımıza geri döneceğiz. Bad Gurl Yellen ve ördeği Powell, Pax Americana finansal sisteminin fiat ödeme gücünü korumak için yapmayacakları hiçbir şey olmadığını bir kez daha teyit edecekler. Piyasadaki bu kısa çalkantı sona erdiğinde, yaklaşan Bitcoin blok ödülü yarılanmasının etkisine ilişkin spekülasyonlar arasında kripto para yeniden daha yüksek seviyelere çıkabilir. Bu nedenle, Bitcoin ve diğer kriptolar için hazine bonosu satmaya devam edeceğim. Eğri Topları Bu makale tamamen Pax Americana finans sistemini yöneten iki kişinin kararlarına odaklandı. Bütün bu “demokrasi” ve her şey hala seçilmemiş iki bürokrat tarafından yürütülüyor. Her durumda, fiat finansal sisteminin kabuki tiyatrosunda başka önemli aktörler de var. Çin Tayvan seçimleri Çin yanlısı adaylardan birinin kazanmasıyla sonuçlanabilir ve ardından Xi Jinping, yuan para basma musluklarını açabilir. Küresel piyasalara fışkıran yuan kredisi, ABD bankacılık sistemindeki her türlü sorunu bastırıyor ve bu da RRP kurusa ve BTFP yenilenmese bile kripto paranın daha da yükselmeye devam etmesine neden oluyor. Böylece alım satım düzeni, risk ve ödül açısından çok daha az çekici hale gelir ve herhangi bir satım satımı satın almamayı, daha fazla kripto riski satın almaya yönelmeyi tercih edebilirim. Japonya Japonya Merkez Bankası (BOJ), yavaş yavaş Japon Devlet Tahvili (JGB) getirilerinin artmasına izin verme sürecinde. JGB getirileri artmaya devam ederse, Japon şirketlerini, emeklilik ve sigorta fonlarını ve hane halkını sermayelerini ülkelerine geri göndermeye finansal olarak teşvik edecek. ABD Hazine tahvillerini satıp JGB'leri satın alacaklar çünkü karadaki getiriler daha iyi. Eğer bu trend ivme kazanırsa, siz okuyucuları kesinlikle bu fenomeni daha detaylı anlatan bir makale ile kutsayacağım. Japonya'nın, net uluslararası yatırım pozisyonu açısından bakıldığında ABD Hazine tahvillerinin en büyük sahibi ve en büyük uluslararası alacaklı olduğu göz önüne alındığında, Japon özel sektörünün eylemleri, 10 yıllık artı vadeli ABD Hazine tahvili getirileri üzerinde yukarı doğru muazzam bir baskı oluşturabilir. Bu baskı Mart ayının başlarından çok önce artabilir ve Bad Gurl Yellen'ın daha fazla para basmasını gerektirebilir. Durum böyleyse, bu ticareti gerçekleştirme şansım bile olmayabilir çünkü Yellen, Mart ortasından çok önce BTFP'yi yenilemiş ve buna para basmak demeden para basmanın yeni moda bir yolunu ortaya koymuştu. Adaylardan biri, ABD Hazinesi'nin daha kısa vadeli tahviller ihraç ederek vadesi geçmiş uzun vadeli ABD Hazine tahvillerini satın almaya yönelik yeni doğmakta olan planıdır. Bu, geri satın alma programı adını verdiği getiri eğrisi kontrolünün yumuşak bir versiyonudur. Geçen yıl bununla ilgili açıklayıcı bir makale yazılmıştı. bir inceleyin isterseniz. buraya bağladım Olumsuz Riskler Yeni yılla birlikte, her merkez bankasından çeşitli şekillerde basılan paralar ve beklenen ABD ve Hong Kong listeli spot Bitcoin ETF'leri ile birlikte riskler aşağı yönlü. Şu anda yükselişte olmak zor değil. Piyasanın asla gerçekleşmeyeceğine inandığı durumlar daha sonra gerçekleşmesi muhtemel olarak görüldüğünde, iyi sonuç veren şeyleri satın almayı severim. Üzerinde fikir birliğine varılmayan bir bakış açısı elde etmek için ikili sonuçları temsil eden bu tabelaları kullanan ticaret perspektifinden risk ödülü daha iyidir. Sonuçta yanılıyor olabilirim. Ancak beklenen değer bazında haklıysam, karım sürüyle gitmekten çok daha fazla olur.