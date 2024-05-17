Supra, ApeChain'e İlk Oracle Veri Beslemesini ve Doğrulanabilir Rastgeleliği Entegre Ediyor





80'den fazla blok zincirinde doğrulanabilir rastgelelik hizmetleri ve oracle veri beslemelerinin lider sağlayıcısı Supra , ApeChain ile entegrasyonunu duyurdu. Sonuç olarak Supra, Arbitrum'daki yeni Katman 3'te doğrulanabilir rastgelelik ve oracle fiyat feed'lerini kullanan ilk protokoldür.





GameFi, DeFi ve diğer merkezi olmayan uygulamalar Maymun Zinciri Supra'nın oracle fiyat akışı protokolü Dağıtılmış Oracle Anlaşması (DORA) sayesinde iyileştirilmiş gerçek zamanlı veri erişilebilirliği, gelişmiş işlevsellik ve hızlandırılmış karar alma sürecinden yararlanacak. Supra'nın merkezi olmayan Doğrulanabilir Rastgele İşlevi (dVRF), aynı zamanda ApeChain dApp'leri için doğrulanabilir ve merkezi olmayan rastgelelik üreterek ödül çekilişlerinde, blockchain oyunlarında ve güveni korumak için tam şeffaflığın gerekli olduğu diğer durumlarda rastgele sonuçların bütünlüğünü garanti eder. ApeChain ile entegrasyon. Supra, 80'den fazla blok zincirinde doğrulanabilir rastgelelik hizmetleri ve oracle veri beslemeleri sağlayan lider bir sağlayıcıdır. Sonuç olarak Supra, Arbitrum'daki yeni Katman 3'te doğrulanabilir rastgelelik ve oracle fiyat feed'lerini kullanan ilk protokoldür.

Temel Verileri dApp'lere Aktarma

Supra'nın yeni oracle veri beslemeleri, Web3 dApp'lerinin gerektirdiği dış verilere güvenli erişim sunarak akıllı sözleşmelerin olanaklarını önemli ölçüde artırır. 475'ten fazla aktif fiyat beslemesi ve sayımıyla DORA, gerçek dünya verilerini etkili bir şekilde doğrulamak ve deterministik blockchain ağlarına aktarmak için tasarlanmıştır. Yüksek kaliteli fiyat feed'leriyle birlikte kapsamlı güvenlik garantileri sunmak, Bizans yolsuzluğuna karşı dayanıklılığı, olası düğüm gizli anlaşmalarına karşı koruması ve Katman 1 düzeyindeki güvenliğiyle sağlanır. Supra, hem itme hem de çekme modellerini destekleyerek dApp'lerin çeşitli gereksinimlerini karşılar.





Supra, tümü Supra Moonshot Consensus protokolü tarafından desteklenen veri akışları için sağlam güvenlik güvenceleri ve olağanüstü performans hızları sağlar. 500 milisaniyelik iyimser kesinliğe ve saniyede yaklaşık 530 bin işlem hacmine sahip Moonshot Consensus sistemi, dünya çapında kapsamlı bir şekilde test edildi.

Doğrulanabilir Zincir İçi Rastgelelik ile Güvenin Sağlanması

Supra'nın DORA'nın avantajlarına dayanan dVRF protokolü, dApp'lerde öngörülemeyen sonuçlara yönelik gereksinimi karşılamak için merkezi olmayan, doğrulanabilir rastgelelik kullanır. Yarışma eşleşmeleri ve ödül çekilişleri gibi durumlarda rastgele sonuçların bütünlüğünü ve öngörülemez doğasını sağlaması gereken Web3 oyun geliştiricileri için bu çok önemlidir. Supra'nın zincir üzerindeki doğrulanabilir rastgelelik oluşturucusu, dApp'lerin kolayca doğrulanabilir rastgele sonuçlar üretmesini sağlayarak topluluk güveninin artmasına katkıda bulunur.

ApeChain: GameFi için Yeni Standartlar Belirleniyor

Arbitrum üzerine inşa edilen ApeChain, Ape topluluğunun temel taşı olmayı ve ApeCoin'in genişlemesini teşvik etmeyi amaçlayan özel bir Katman 3 çözümüdür. NFT'lerin ve oyunların birleştiği yerde bulunan ApeChain'in özel altyapısı, ApeCoin ekosistemi içindeki birçok yeni oyunu ve protokolü destekleyerek kusursuz ve etkili bir oyun deneyimini garanti edecek.





GameFi ve metaverse merkezi olmayan uygulamalar, ApeChain'e büyük ilgi gösterdi ve bu da güncel zincir dışı veriler sunan güvenilir veri oracle'larına olan ihtiyacı artırdı. Adilliği garanti etmek için oyun uygulamalarının aynı zamanda doğrulanabilir zincir içi rastgeleliğe de ihtiyacı vardır. ApeChain kullanan oyun geliştiricileri, Supra'nın dVRF ve oracle veri akışlarını kullanarak gelişmiş performansla daha sürükleyici deneyimler yaratabilir.





“Supra, tüm büyük ekosistemlerdeki entegrasyonlarla çözümlere öncülük ediyor ve artık ApeChain'i Köprüler, Oracle'lar, Otomasyon ve Rastgeleleştiriciler aracılığıyla güçlendirecek. ApeCoin DAO, Supra'nın oyunlar, DeFi ve ötesi için sınıfının en iyisi yığınından yararlanarak inşaatçıların oluşturacağı yenilikçi yaratımları sabırsızlıkla bekliyor!”





— Hervé Larren, ApeCoin DAO Özel Konseyi ve ApeChain'in ortak yazarı.





ApeChain, daha güvenilir veriler sağlamak ve doğrulanabilir şekilde adil olduğu garanti edilen sonuçlar aracılığıyla güveni artırmak için Supra ile işbirliği yaparak GameFi'nin yaygın kullanımını hızlandırmak istiyor.

Supra Nedir?

yukarıda 80'den fazla blok zincirinde doğrulanabilir rastgelelik hizmetleri ve oracle fiyat feed'leri sunan en iyi satıcılardan biridir. Supra şu şekilde çalışır:

dikey olarak entegre edilmiş L1, Web 3'te yüksek kaliteli, düşük gecikmeli veriler ve rastgeleliğin yanı sıra sağlam güvenlik garantileri sunar. MoveVM zincirleri, Bitcoin L2'ler, EVM L1'ler, L2'ler ve L3s dApp'lerle uyumludur.





Ölçeklenebilirlik, güvenlik ve hızlı işlemlere önem veren Supra, eksiksiz bir geliştirici araç seti sunar. ayrıntılı kılavuzlar Ve teknik incelemeler . Genişlemesini, yaratıcılığını ve topluluğa katılımını görme yolculuğunda Supra'ya eşlik edin.





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Kazanılmış Menfaat Açıklaması: Bu yazar, ticari blog programımız aracılığıyla yayın yapan bağımsız bir katkıda bulunan kişidir. HackerNoon raporu kalite açısından inceledi ancak buradaki iddialar yazara aittir. #DYOR.



