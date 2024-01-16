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    Sui, TVL'de 300 Milyon Doları Aştı, Bitcoin'i Geçti ve DeFi Protokollerinin Üst Kademesine Katıldıile@chainwire

    Sui, TVL'de 300 Milyon Doları Aştı, Bitcoin'i Geçti ve DeFi Protokollerinin Üst Kademesine Katıldı

    2024/01/16 Yeni tarih
    2m
    ile @chainwire
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    Sui, Kilitli Toplam Değerde (TVL) 300 milyon doları aştı ve DefiLlama'nın lider tablosunda yükselmeye devam etti. Bu başarı, Ağustos ayından bu yana TVL'de %2000'den fazla artışa işaret ediyor. Sui'nin yakın zamanda elde ettiği diğer kilometre taşları arasında köprülü USDC'de 100 milyon doları aşmak ve herhangi bir blockchain ile tek bir günde en fazla işlemi gerçekleştirmek yer alıyor.
    featured image - Sui, TVL'de 300 Milyon Doları Aştı, Bitcoin'i Geçti ve DeFi Protokollerinin Üst Kademesine Katıldı
    web3 #web3 #sui #chainwire #press-release
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