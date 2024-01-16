Sui, TVL'de 300 Milyon Doları Aştı, Bitcoin'i Geçti ve DeFi Protokollerinin Üst Kademesine Katıldı
Çok uzun; OkumakSui, Kilitli Toplam Değerde (TVL) 300 milyon doları aştı ve DefiLlama'nın lider tablosunda yükselmeye devam etti. Bu başarı, Ağustos ayından bu yana TVL'de %2000'den fazla artışa işaret ediyor. Sui'nin yakın zamanda elde ettiği diğer kilometre taşları arasında köprülü USDC'de 100 milyon doları aşmak ve herhangi bir blockchain ile tek bir günde en fazla işlemi gerçekleştirmek yer alıyor.