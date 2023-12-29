Studio Neiro: Video Pazarlama için Yeni Bir Platform
Çok uzun; OkumakStudio Neiro, minimum kodlama çabasıyla metni sorunsuz bir şekilde büyüleyici videolara dönüştüren öncü bir platformun müjdesini veriyor. Platform, önceden tasarlanmış geniş bir avatar yelpazesi sunarak, abartılı etkileyici pazarlama kampanyalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. 70 sesten oluşan geniş bir seçim sayesinde kullanıcılar, projeleri için ideal sesi titizlikle seçebilir ve hatta duygusal nüansları bile ayarlayabilir.