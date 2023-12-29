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    Studio Neiro: Video Pazarlama için Yeni Bir Platformile@studioneiroai
    336 okumalar

    Studio Neiro: Video Pazarlama için Yeni Bir Platform

    2023/12/29
    2m
    ile @studioneiroai 336 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Studio Neiro, minimum kodlama çabasıyla metni sorunsuz bir şekilde büyüleyici videolara dönüştüren öncü bir platformun müjdesini veriyor. Platform, önceden tasarlanmış geniş bir avatar yelpazesi sunarak, abartılı etkileyici pazarlama kampanyalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. 70 sesten oluşan geniş bir seçim sayesinde kullanıcılar, projeleri için ideal sesi titizlikle seçebilir ve hatta duygusal nüansları bile ayarlayabilir.
    featured image - Studio Neiro: Video Pazarlama için Yeni Bir Platform
    machine-learning #ai-applications #ai-generative
    Studio Neiro AI HackerNoon profile picture

    @studioneiroai

    Studio Neiro AI

    Connect and Captivate with AI Avatars Anywhere

    Credibility

    react to story with heart
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