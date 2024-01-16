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    Startup'ın Arkasında: Andrea Lerdo'nun JPMorgan'dan Blockchain Öncülüğüne Yolculuğuile@ishanpandey

    Startup'ın Arkasında: Andrea Lerdo'nun JPMorgan'dan Blockchain Öncülüğüne Yolculuğu

    2024/01/16 Yeni tarih
    9m
    ile @ishanpandey
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    Palm Vakfı İcra Direktörü Andrea Lerdo, bir finans uzmanından bir blockchain yenilikçisine dönüşen ve Palm Network'ün Web3 alanındaki sorumluluğuna liderlik eden yolculuğunu paylaşıyor. Merkezi olmayan yönetim ve ötekileştirilmiş toplulukları güçlendirme tutkusuyla Andrea, Palm'ın Proof-of-Stake'e geçiş ve sanat ile teknolojiyi demokratikleştirmeye odaklanma dahil stratejilerini tartışıyor. Merkezi olmayan yönetişime yönelik Palm Collective gibi girişimlerin ana hatlarını çiziyor ve Palm Network'ün gelişen Web3 ortamında eğitim, ortaklıklar ve uyumluluk konusundaki rolünü vurguluyor.
    featured image - Startup'ın Arkasında: Andrea Lerdo'nun JPMorgan'dan Blockchain Öncülüğüne Yolculuğu
    tech-stories #andrea-lerdo-palm-network
    Ishan Pandey HackerNoon profile picture

    @ishanpandey

    Ishan Pandey

    Building and Covering the latest events, insights and views in the AI and Web3 ecosystem.

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