Startup'ın Arkasında: Andrea Lerdo'nun JPMorgan'dan Blockchain Öncülüğüne Yolculuğu
Çok uzun; OkumakPalm Vakfı İcra Direktörü Andrea Lerdo, bir finans uzmanından bir blockchain yenilikçisine dönüşen ve Palm Network'ün Web3 alanındaki sorumluluğuna liderlik eden yolculuğunu paylaşıyor. Merkezi olmayan yönetim ve ötekileştirilmiş toplulukları güçlendirme tutkusuyla Andrea, Palm'ın Proof-of-Stake'e geçiş ve sanat ile teknolojiyi demokratikleştirmeye odaklanma dahil stratejilerini tartışıyor. Merkezi olmayan yönetişime yönelik Palm Collective gibi girişimlerin ana hatlarını çiziyor ve Palm Network'ün gelişen Web3 ortamında eğitim, ortaklıklar ve uyumluluk konusundaki rolünü vurguluyor.