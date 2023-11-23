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    Socios.com, Chiliz Destekli Fan Odyssey'i Tanıttı: Dijital Zafer için Taraftar Tokenlarının Kilidini Açmaile@ishanpandey

    Socios.com, Chiliz Destekli Fan Odyssey'i Tanıttı: Dijital Zafer için Taraftar Tokenlarının Kilidini Açma

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    Çok uzun; Okumak

    Socios.com Hayranların Favorisi, Soyunma Odası ve Açık Artırma'yı başlattı. Trifecta, taraftar merkezli bir devrimdir ve maç günlerinin sınırlarını aşan, dijital koleksiyon öğeleri ve benzersiz ödüllerden oluşan heyecan verici bir dünyaya açılan bir kapı sunar. Taraftarlar artık sadece seyirci değil; onlar aktif katılımcılar, dijital zaferin küratörleri ve favori takımlarının şampiyonlarıdır.
    featured image - Socios.com, Chiliz Destekli Fan Odyssey'i Tanıttı: Dijital Zafer için Taraftar Tokenlarının Kilidini Açma
    tech-stories #socios-fan-tokens #chz-tokens
    Ishan Pandey HackerNoon profile picture

    @ishanpandey

    Ishan Pandey

    Building and Covering the latest events, insights and views in the AI and Web3 ecosystem.

    react to story with heart

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