Socios.com, Chiliz Destekli Fan Odyssey'i Tanıttı: Dijital Zafer için Taraftar Tokenlarının Kilidini Açma
Çok uzun; OkumakSocios.com Hayranların Favorisi, Soyunma Odası ve Açık Artırma'yı başlattı. Trifecta, taraftar merkezli bir devrimdir ve maç günlerinin sınırlarını aşan, dijital koleksiyon öğeleri ve benzersiz ödüllerden oluşan heyecan verici bir dünyaya açılan bir kapı sunar. Taraftarlar artık sadece seyirci değil; onlar aktif katılımcılar, dijital zaferin küratörleri ve favori takımlarının şampiyonlarıdır.