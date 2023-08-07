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    Sorun Makineler Değil, Aptal - Bu Bizim Sosyo-politik-Ekonomik Sistemimizile@djcampbell
    795 okumalar

    Sorun Makineler Değil, Aptal - Bu Bizim Sosyo-politik-Ekonomik Sistemimiz

    2023/08/07
    13m
    ile @djcampbell 795 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Süper akıllı bir yapay zeka, gezegendeki tüm canlıları koruma konusunda bizden daha iyi olmalı çünkü bizden daha akıllı.
    featured image - Sorun Makineler Değil, Aptal - Bu Bizim Sosyo-politik-Ekonomik Sistemimiz
    machine-learning #ai #philosophy #futurism #technology
    DJCampbell HackerNoon profile picture

    @djcampbell

    DJCampbell

    Author of Fluidity - the way to true DemoKratia and a novel Hunting Butterflies. Ideas man and thinker.. of sorts

    Credibility

    react to story with heart
    DJCampbell HackerNoon profile picture
    by DJCampbell @djcampbell.Author of Fluidity - the way to true DemoKratia and a novel Hunting Butterflies. Ideas man and thinker.. of sorts
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