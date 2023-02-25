Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    Son 3 Gün (04): İlk Serpintiile@thatchristophergrant
    302 okumalar

    Son 3 Gün (04): İlk Serpinti

    tldt arrow
    TR
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    Çok uzun; Okumak

    Haziran ayında bir Cuma öğleden sonra, Nick Burns'ün on sekiz yaşına geldiği ertesi Pazartesi günü dünyadaki yaşamı sona erdirecek bir asteroit keşfedilir. Ancak Nick'in aklında daha önemli şeyler var. Aşık olduğu baloda tek başına olacak ve arkadaşları, bu akşamı unutulmaz kılmak için içkiyi sağlayacağı konusunda ona güveniyor. Ancak küçük erkek kardeşi, Nick'in onu okuldan eve götürmesini bekliyor. Önce alkolü almayı seçiyor ve bu seçimin sonuçları çığ gibi büyüyor ve Nick'i telefonu, cüzdanı ve hatta nerede olduğuna dair en ufak bir fikri bile olmadan evinden çok uzakta mahsur bırakıyor. Dünya yok olmadan önce kızını veya ailesini görebilecek mi?
    featured image - Son 3 Gün (04): İlk Serpinti
    media #science-fiction #serial-fiction
    Christopher Grant HackerNoon profile picture

    @thatchristophergrant

    Christopher Grant

    Christopher Grant is a writer and a fan of Ducati motorcycles.

    react to story with heart
    Brave-E

    İLGİLİ ÖYKÜLER

    Article Thumbnail
    Synthetic Audio is Now Available for 70,000+ HackerNoon Stories
    Published at Jul 17, 2022 by drone #hackernoon
    Article Thumbnail
    Sentrii Açıklandı: Yapay Zeka, Web3'te Dolandırıcılığı Önlemenin Geleceğini Nasıl Şekillendiriyor?
    Published at Dec 01, 2023 by ishanpandey #web3-security
    Article Thumbnail
    Derleyici Optimizasyonları: Minimum Düzenlemelerle Kod Performansını Artırma!
    Published at Nov 30, 2023 by durganshu #programming
    Article Thumbnail
    HackerNoon Uygulamasında Çalma Listenizi Oluşturma
    Published at Sep 29, 2023 by product #hackernoon
    L O A D I N G
    . . . comments & more!