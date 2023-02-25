Son 3 Gün (04): İlk Serpinti
Çok uzun; OkumakHaziran ayında bir Cuma öğleden sonra, Nick Burns'ün on sekiz yaşına geldiği ertesi Pazartesi günü dünyadaki yaşamı sona erdirecek bir asteroit keşfedilir. Ancak Nick'in aklında daha önemli şeyler var. Aşık olduğu baloda tek başına olacak ve arkadaşları, bu akşamı unutulmaz kılmak için içkiyi sağlayacağı konusunda ona güveniyor. Ancak küçük erkek kardeşi, Nick'in onu okuldan eve götürmesini bekliyor. Önce alkolü almayı seçiyor ve bu seçimin sonuçları çığ gibi büyüyor ve Nick'i telefonu, cüzdanı ve hatta nerede olduğuna dair en ufak bir fikri bile olmadan evinden çok uzakta mahsur bırakıyor. Dünya yok olmadan önce kızını veya ailesini görebilecek mi?