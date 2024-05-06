Silikon Hastanesi: Silikon ve Yazılım İlaçların Yerini Alabilir

Ocak 2024'te OpenWater , geliştirdikleri cihazların plan ve yazılımlarının yanı sıra tüm patentlerini açık kaynak haline getireceğini duyurdu. Hedefleri sağlık hizmetlerinde bir devrim başlatmaktan başka bir şey olmadığından bu, şirketin alışılmadık ancak haklı bir adımıydı.





Startup'ların tarihinde, sağlık alanında devrim vaat eden ve rezaletle sonuçlanan bir şirket olan Theranos zaten vardı. OpenWater'ın başarısına neden hala güvenebiliriz? Garantilerden biri şirketin CEO'su Mary Lou Jepsen'dir .





Wikipedia'dan:





One Laptop per Child'ın (OLPC) kurucu ortağı ve ilk baş teknoloji sorumlusuydu ve daha sonra Taipei, Tayvan'da ekran tasarımı ve üretimine odaklanan Pixel Qi'yi kurdu. Google X'te iki ay çekimini kurdu ve yönetti ve Facebook / Oculus VR'de yönetici olarak sanal gerçekliği geliştirme çabalarına öncülük etti. Time dergisi onu dünyanın en etkili yüz bilim adamı ve düşünürü listesine dahil etti (The 2008 Time 100). CNN, ekran inovasyonu alanındaki çalışmaları nedeniyle onu bilim ve teknoloji alanında 2013'ün en iyi 10 düşünüründen biri olarak seçti. Yayınlanmış veya yayınlanmış 200'ün üzerinde patenti bulunmaktadır.





Kötü bir portföy değil, değil mi? Ama en önemlisi, Jepsen beyin tümöründen kurtuldu ve ona mevcut sağlık sisteminin sorunlarına ilişkin ilk elden deneyim kazandırdı ve bunu değiştirmek için güçlü bir irade verdi.





Peki sağlık sisteminde yanlış olan ne?





Mevcut sistemde genellikle semptomlarımız olduğunda doktora başvuruyoruz. Ancak çoğu durumda semptomlar hastalığın yalnızca ileri evrelerinde ortaya çıkar. Kanser bunun tipik bir örneğidir. Birçok kanser türü erken evrelerde kolayca tedavi edilebilirken, ileri evrelerde tedavisi zor, hatta tedavi edilemeyebilir. Önleme çok önemlidir. Vücudumuzun durumu hakkında güncel bilgilere sahip olsaydık bu hastalıkları zamanında durdurabilirdik. Bu, yalnızca iyileşme şansını önemli ölçüde artırmakla kalmayacak, aynı zamanda ileri aşamalarda gerekli tedavilere gerek kalmayacağı için sağlık bakım masraflarını da önemli ölçüde azaltacaktır. Bu nedenle tanı sistemlerinin geliştirilmesi en az tedavilerin geliştirilmesi kadar, hatta daha fazla önemlidir.





Ancak halihazırda gelişmiş hastalıklarda teşhis de çok önemlidir. Bunun iyi bir örneği felçtir. Hastaya 2 saat içinde teşhis konulursa, uygun tedaviyle durum tamamen düzelebilir. Ancak süre biterse çok ciddi, kalıcı hasarlar görebilirler. Dolayısıyla bu durumda da teşhis çok önemlidir.





OpenWater ekibi, yakın kızılötesi ışık ve ultrason kullanarak vücudumuzun durumu hakkında bilgi sağlayabilecek bir cihaz üzerinde çalışıyor. Örneğin OpenMotion adı verilen prototip sistemi, kan akışını izleme yeteneğine sahip ve böylece felç tespitine yardımcı oluyor. Sistemin işleyişi hakkında tam bir makale yazdım , o yüzden burada sadece özetleyeceğim.









Sistem, yakın kızılötesi ışığın insan vücudunun derinliklerine nüfuz etme yeteneğine dayanmaktadır. Yumuşak dokulardan ve hatta kemiklerden geçerek insan vücudunun içini görmemizi sağlar (konuyla ilgili bir TED videosu burada mevcuttur). Sorun, ışığın dokulara dağılması ve bilginin alınmasını zorlaştırmasıdır, ancak imkansız değildir! OpenWater, odaklanmış ultrasonun içinden geçen ışığın dalga boyunu değiştirdiği ve gözlem için önemli ışık ışınlarını etkili bir şekilde işaretlediği bir akustik-optik çözüm kullanır. İşaretlenen bu ışık ışınlarının fazı özel bir kamera ile yakalanıp, uygun yazılım kullanılarak gerekli bilgiler çıkarılabilir.





Çözümün en büyük avantajı, nispeten ucuz bileşenlerden (birkaç dolarlık lazer, CCD çipi ve ultrason kaynağı) üretilebilmesi ve pahalı tıbbi ekipmanlara kıyasla herkesin erişebilmesini sağlamasıdır.





Ancak bu teknolojinin rolü önleme ve teşhis ile sınırlı değildir. Odaklanmış ultrasonun beyin tümörlerini yok edebileceği ileri deneyler devam ediyor. Hamile kadınları muayene etmek için kullanılan günlük ultrason teknolojisi, uygun şekilde ayarlandığında glioblastoma hücrelerini patlatma kapasitesine sahiptir. Ek olarak, şu anda yalnızca ilaçla tedavi edilebilen bir durum olan depresyonu gelecekte başarılı bir şekilde tedavi edebilecek, nöronların doğrudan ultrasonla uyarılması üzerine deneyler yapılıyor.









Bu teknolojiyi nanoteknoloji veya genetik mühendisliği gibi diğer teknolojilerle birleştirirsek geleceğin olanaklarını düşünmeye değer. Örneğin uygun kontrast maddeler yardımıyla önceden ciddi tıbbi ekipman gerektiren hastalıkların tespiti mümkün hale gelebilir. Kanser hücrelerini işaretleyebilir ve kanser hücresini yok eden zehri, nanoteknolojiyi kullanarak, yalnızca ultrasonu odakladığımız yerde parçalanacak şekilde paketleyebiliriz. Bu, ilaçların etkilerini çok kesin bir şekilde hedeflememizi sağlayacaktır.





Görme korteksindeki nöronları mekanik olarak aktive edebilecek şekilde genetik olarak değiştirerek, görüntülerin ultrason kullanılarak doğrudan beyne iletilmesine olanak tanıyarak kör insanlarda görmeyi yeniden sağlamayı amaçlayan deneyler de sürüyor. Dahası, yakın kızılötesi ışık kullanarak nöronların durumunu okuyabilir ve ALS hastaları gibi felçli hastaların konuşma yeteneğini potansiyel olarak geri kazanabiliriz.









Bu teknolojinin ne kadar çok yönlü olabileceği açıktır. Bu nedenle OpenWater tek bir hastalığa odaklanmıyor. Bunun yerine bir platform inşa ediyorlar. Amaç, ister teşhis amaçlı ister spesifik tedavi amaçlı olsun, iyileşmenin birçok alanında kullanılabilecek, ultrason ve yakın kızılötesi ışığa dayalı genel amaçlı cihazlar geliştirmektir.





Bu çok büyük bir gelişme, çünkü bu noktadan sonra iyileşme bir yazılım sorunu haline geliyor!







Herkesin erişebildiği ve yakın kızılötesi lazerler veya ultrason kaynakları gibi gerekli bileşenleri içeren bu genel amaçlı giyilebilir cihazları hayal edin. Aynı donanım felç veya kanseri tespit etmek, hatta klinik depresyonu tedavi etmek için bile kullanılabilir. Bu sadece onu ne için kullandığımızı programlama meselesidir.





Birkaç hafta önce bu görüntüleri yazılımla işlemenin ne kadar karmaşık olduğunu görmek için internette araştırma yaptım. MR görüntülerindeki beyin tümörlerini %99 etkinlikle tanıyabilen bir MR veri seti ve açık kaynaklı yazılım buldum ( bu benim bununla ilgili yazımdır ). Sistem, geliştiricinin hobi olarak oluşturduğu nispeten basit bir sinir ağıdır. Sadece şunu belirtmek isterim ki uygun araçlar ve veriler varsa açık kaynak yazılım geliştirme topluluğu harikalar yaratabilir. Böyle bir cihaz ve açık kaynak ekosisteminin birleşimiyle sağlık hizmetlerinde meydana gelebilecek patlayıcı gelişmeyi hayal edin.





Jepsen ve OpenWater bu potansiyeli görüyor ve bu nedenle tüm platformu açık kaynak temelleri üzerine kurmaya karar verdiler. Patentler herkes tarafından serbestçe kullanılabilir ancak planlar, yazılım bileşenleri, tıbbi veriler ve geliştirme için gereken her şey de açık kaynaktır. Şirketin iş modeli teknolojinin kendisinden değil, donanım üretiminden kar elde etmektir. Jepsen'in bu alanda deneyimi var ve bu da modelin uygulanabilir görünmesini sağlıyor. Sağlık hizmetlerinde reform yapmak muazzam bir görevdir. Bu, tek bir geleneksel girişimin başarabileceği bir şey değil; dolayısıyla Jepsen bu konuda ciddiyse (ki gerçekten de öyle), o zaman açık kaynağa geçmekten başka seçenek yoktu.





O halde devrim niteliğinde bir teknolojiden bahsettiğimiz açık. Üstel büyüme kapasitesine sahip, potansiyel olarak tüm sağlık sistemini birkaç yıl içinde reform edebilecek bir sistem. Tek soru, üstel patlama için gereken kritik kütleye ne zaman ulaşacağı ve ilerlemeyi durdurulamaz kılan açık kaynaklı yapay zeka etrafında geliştirilene benzer bir topluluğun teknoloji etrafında ne zaman oluşturulacağıdır. Benzer alanlarda çalışan herkesi bu gelişmeye katkıda bulunmaya ve devrimin parçası olmaya davet ediyorum.





Bu teknoloji gerçekten tarihi bir potansiyele sahip. Herkesin erişebileceği genel bir sağlık hizmeti donanım platformu, yapay zeka tabanlı yazılımla birleştiğinde sağlık hizmetlerini temelden değiştirebilir. Bu yeni sağlık platformu Silikon Hastanesidir.





Daha fazla bilgi için Jepsen'in konuyla ilgili makalesini okuyun veya YouTube'daki sunumunu izleyin .



