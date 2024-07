Silikon Hastanesi: Silikon ve Yazılım İlaçların Yerini Alabilir

Ocak 2024'te OpenWater , geliştirdikleri cihazların plan ve yazılımlarının yanı sıra tüm patentlerini açık kaynak haline getireceğini duyurdu. Hedefleri sağlık hizmetlerinde bir devrim başlatmaktan başka bir şey olmadığından bu, şirketin alışılmadık ancak haklı bir adımıydı.

Startup'ların tarihinde, sağlık alanında devrim vaat eden ve rezaletle sonuçlanan bir şirket olan Theranos zaten vardı. OpenWater'ın başarısına neden hala güvenebiliriz? Garantilerden biri şirketin CEO'su Mary Lou Jepsen'dir .

Wikipedia'dan:

One Laptop per Child'ın (OLPC) kurucu ortağı ve ilk baş teknoloji sorumlusuydu ve daha sonra Taipei, Tayvan'da ekran tasarımı ve üretimine odaklanan Pixel Qi'yi kurdu. Google X'te iki ay çekimini kurdu ve yönetti ve Facebook / Oculus VR'de yönetici olarak sanal gerçekliği geliştirme çabalarına öncülük etti. Time dergisi onu dünyanın en etkili yüz bilim adamı ve düşünürü listesine dahil etti (The 2008 Time 100). CNN, ekran inovasyonu alanındaki çalışmaları nedeniyle onu bilim ve teknoloji alanında 2013'ün en iyi 10 düşünüründen biri olarak seçti. Yayınlanmış veya yayınlanmış 200'ün üzerinde patenti bulunmaktadır.