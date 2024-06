Sevgili Google, Geri Bağlantıları Öldürmenin Zamanı Geldi!

Geri bağlantılar veya bir web sitesinden diğerine bağlantılar, 90'ların sonlarında arama motorlarının yükselişinden bu yana çok önemli bir sıralama sinyali olarak hizmet etti. Artık Google'ın arama sonuçlarının nasıl sıralanacağını belirlemek için kullandığı tek sinyal olmasa da, önemini korumaya devam ediyor.





Ancak geri bağlantıların sıralama faktörü olarak kullanılmasındaki sorun, sistemin kolaylıkla manipüle edilebilmesidir. Etrafa para saçarak dünyanın en yetkili web sitelerinden bazılarından bile bağlantı almak kolaydır. Arama motorunu manipüle etme sanatı (yanlış görünmemesi için 'optimizasyon' olarak adlandırılmıştır) bir sanattır. 80 milyar dolarlık sanayi . Yüksek dolar yalnızca arama sonuçlarını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda küçük işletmeler ve içerik oluşturucular için eşit olmayan bir oyun alanı da yaratır.





Google iken Geri bağlantıların önemi giderek azalıyor ve olduklarını iddia ediyorlar artık çok daha az önemli Geçmişte olduğundan daha fazla, internette bulunan çeşitli vaka çalışmaları, diğer kutulardan bazılarını işaretlerseniz, büyük web sitelerinden geri bağlantı satın almanın size en üst sıraları verebileceğini kanıtlayacaktır. Bir komplo teorisyeni, Google'ın küçük işletmeleri Google Ads'e para harcamaya zorlamak için bağlantı oluşturmayı bilinçli olarak canlı tuttuğunu da iddia edebilir.





Büyük Dil Modellemenin (LLM) yükselişi ve Google'ın sahip olduğu kullanıcı verilerinin miktarı, Google'ın bu sıralama sinyalini tamamen kullanımdan kaldırması için yeterli olmalıdır. Geri bağlantılar geçmişin bir kalıntısıdır ve içeriği, kullanıcının arama amacına uygunluğuna ve uygunluğuna göre sıralamanın zamanı geldi.

















Sıralama Faktörü Olarak Geri Bağlantıların Tarihi: Ölmeyen 25 Yıllık Bir Teknoloji!

1996 yılında Google'ın kurucuları Sergey Brin ve Larry Page, 'PageRank' fikrini geliştirdiler. PageRank'ın temel prensibi oldukça basitti. Bir web sitesinin otoritesini, diğer web sitelerinin ona nasıl bağlantı verdiğine bağlı olarak belirler. Bu yaklaşım o zamanlar yaygın olan uygulamadan bir sapmaydı. web sitelerini anahtar kelime varlığına göre sıralamak — anahtar kelime doldurma yoluyla manipülasyona açık bir yöntem.





PageRank, arama motorlarının geleceğini şekillendirecek ve bugün gördüğümüz pazarda Google'ın tekelini kuracaktı. Bu arama motoru tekeli ancak yakın zamanda Microsoft'un OpenAI'ye dahil olmasından sonra zorluklarla karşılaşılmaya başlandı .





Google'ın ilk çalışması sırasında, bir web sitesinin ne kadar çok geri bağlantısı varsa, Arama Motoru Sonuç Sayfalarında (SERP'ler) o kadar iyi sıralanır. Zamanla algoritma gelişti ve bağlantı kalitesine ve alaka düzeyine daha fazla önem verildi. Google'ın algoritmik güncellemeleri aynı zamanda site deneyimi, kullanıcı davranışı, içerik güncelliği ve bir içeriğin "web bağlamının tamamına nasıl uyduğu" gibi faktörleri de hesaba katmaya başladı.





Ancak tüm bu gelişmelere rağmen geri bağlantılar, 25 yıl sonra bile arama sonuçlarının sıralamasında kritik bir sinyal olmaya devam ediyor. Web büyük ölçüde gelişirken, arama sonuçlarının diğer web sitelerinin onlardan nasıl alıntı yaptığına göre sıralanması gerektiği fikri, büyük bir etkiye sahip olmaya devam etti.

Geri Bağlantı Sorunu

Google, backlinklerin eskisi kadar önemli olmadığını defalarca iddia etse de aksini kanıtlayan yüzlerce örnek var. Bunlardan bazıları:



Durun, bu çalışmalar SEO firmalarından. Şekerin sağlığa zararlı olmadığını göstermek için__ Coca Cola'nın bilimsel araştırmalara sponsor olması__ gibi değil mi?





Evet, ancak dijital pazarlamadaki çoğu kişi, backlinklerin 2023'te de alınıp satıldığının ve gerçekten de etkilerinin olduğunun farkında. İyi içerik ve kullanıcı deneyimi hayati önem taşıyor ancak geri bağlantılar, daha yüksek sıralamalara ulaşmada çok önemli bir rol oynuyor.





İyi olan her web sitesi Alan Kurumu her ay konuk gönderileri ve bağlantı eklemeleri için binlerce istek alıyor. Bildiğiniz en büyük şirketler bile geri bağlantılar için PARA ÖDER . Çoğu zaman bu firmalar, öncelikli olarak trafik için değil aynı zamanda değerli kişileri güvence altına almak için misafir postası slotları satın alarak niyetlerini maskeliyorlar. takip et bağlantıları . Bazı büyük kuruluşlar, görünüşte cezalardan muaf oldukları için doğrudan bağlantı alışverişi bile yapıyor.



Kimseyi bu uygulamalara karıştığı için suçlamıyorum. Google, ya SERP'lere girmek için para ödediğiniz ya da onlara reklam için ödeme yaptığınız bir kültürü teşvik etti. Sadece iyi içerik oluşturmak yeterli değildir. Sonuç olarak, organik arama trafiğini hedefleyen birçok kişi bu taktiklere başvuruyor çünkü bunu yapmamak, başka birinin onların yerini almasına yol açabilir. Biraz benziyor Hollywood'da steroid kullanımı . Bu yaygın bir uygulamadır, ancak kimse bunu açıkça kabul etmez. Aktörler için bunun nedeni yasa dışı olması ve geri bağlantı satın alan işletmeler için bunun nedeni Google'ın Hizmet Şartlarını ihlal etmesidir.









Web Siteleri Geri Bağlantılar Olmadan Verimli Bir Şekilde Sıralanabilir mi?

Geri bağlantıların ilk kez bir sıralama sinyali olarak kullanılmasından bu yana teknoloji önemli ölçüde gelişti. Ve şu an itibariyle, bunlar pek çok sinyal arasında sadece bir tanesi ama hayati önem taşımaya devam ediyorlar.





Yapay zeka teknolojisindeki hızlı gelişmeler, Google'ın topladığı geniş kullanıcı verileriyle birleştiğinde, geri bağlantılara olan bağımlılığı ortadan kaldırmak için geçerli bir argüman var. Potansiyel, içerik kalitesini değerlendirmek, arama sonuçlarını kullanıcının amacına göre hizalamak ve hassaslaştırılmış arama sonuçları için kullanıcı etkileşimi ölçümlerini dahil etmek için yapay zekanın kullanılmasında yatmaktadır.





ChatGPT'ye bir makale gönderirseniz ve makalenizi eleştirmesini ve belirli bir anahtar kelimeyle ilgisini değerlendirmesini isterseniz, araç güçlü yönleri, zayıf yönleri ve geliştirilecek alanları vurgulama konusunda çok iyi bir iş çıkaracaktır. Evet, ChatGPT eğilimlidir halüsinasyonlar ancak Google, tüm teknolojik desteğiyle bu süreci hassaslaştırabilmelidir.









Zamanla, yapay zekanın yalnızca içeriği incelemekle kalmayıp aynı zamanda tüm arama sonuçlarını birbiriyle karşılaştırma ve bir arama teriminin ardındaki amacı ele alacak en iyi eşleşmeleri bulma potansiyeli ortaya çıktı. Arama motoru, içeriği sıralamak için zaten yüzlerce sinyali dikkate alıyor ve kaliteli içeriğin belirlenmesine odaklanmak ön planda olmalıdır.





Günümüzün arama sonuçlarına bakıldığında bir model ortaya çıkıyor: birçok makale, diğerlerinin yeniden düzenlenmiş versiyonları gibi görünüyor. İlham verici, yüksek değerli içerik oluşturan web sitelerinin sayısı çok azdır. Çoğu sadece "püskürtün ve dua edin", sanki çeltik yetiştiriyormuş gibi içerik yaratıyorlar. SEO için içerik oluşturmakla görevlendirilen birçok yazar, yalnızca diğer makaleleri okur ve size 'yepyeni' bir makale sunmak için topladıkları tüm bilgilerden bir kokteyl oluşturur.





Bu mutlaka içerik oluşturucuların veya çalıştıkları web sitelerinin hatası değildir. Web sitelerinin sürekli olarak içerik üretmesi ve mevcut içeriklerini olabildiğince sık güncellemesi ve aynı zamanda sıralamalarını korumak için geri bağlantılara para ödemesi gerektiğinde, bu beklenen bir durumdur. Web araması, içeriğin değerini analiz etmek için alternatif bir yönteme şiddetle ihtiyaç duyuyor.





Arama motorları, yüksek lisansların içerik değerlendirmedeki yeteneklerini, toplu web sitesi etkileşim ölçümleri gibi diğer önemli sıralama sinyalleriyle birleştirerek, geri bağlantı bağımlılığını ciddi şekilde azaltabilir. Google verilerimizi mümkün olduğu kadar takip ediyor. Arama deneyimlerimizi geliştirmek için bunu gerçekten kullanmamaları için hiçbir neden yok.

En Büyük Zorluk: Otoritenin Belirlenmesi

İçeriği ve kullanıcı etkileşimlerini analiz etmek kusursuz bir plan gibi görünse de, bu süreçte büyük bir aksaklık olduğunu itiraf etmeliyim. Bir web sitesinin backlink profili dikkate alınmazsa, arama motoru web sitesinin otoritesini ve meşruiyetini nasıl belirler?





Bir örnek verelim. Her ikisinin de aynı anahtar kelimeyle ilgili makaleler yayınladığı Web Sitesi A ve Web Sitesi B olmak üzere iki web sitesini hayal edin. Her iki makale de yetenekli yazarlar tarafından hazırlanmış, aynı derecede olağanüstü. Ancak Web Sitesi A, güvenilirliğiyle bilinen saygın bir işletmedir; Web Sitesi B ise bir propaganda kampanyasının parçası olarak yanıltıcı bilgiler yaymaktadır. Bu senaryoda Google gibi bir arama motoru, backlink profillerini analiz etmeden marka otoritesini nasıl tespit edebilir?





Diğer marka otoritesi sinyalleri dikkate alınsa bile bu açmaz, web sitelerinin arama sonuçlarında adil bir şekilde temsil edilmesiyle ilgili önemli soruları gündeme getiriyor. Yalnızca marka otoritesi göstergelerine güvenmek, SERP'leri köklü markalar lehine tekeline alma riskini taşırken, küçük işletmeler rekabet edebilmek için reklamlara yoğun yatırım yapmak zorunda kalıyor.





Peki çözüm nedir? Bilmiyorum. Belki de bu daha büyük zihinlerin çözmesi gereken bir şeydir. Propaganda yapan sitenin reklam oluşturarak engelleri aşabileceği ve Google'ın ceplerini doldurduğu sürece aynı sonuçları alabileceği de iddia edilebilir. Dolayısıyla, marka otoritesini doğru bir şekilde tespit edebilseniz bile, kötü amaçlara sahip işletmeler her zaman gelişmeye devam edecektir.





Her durumda, çözüm hemen belli olmasa da, doğru dengeyi kurmak için çeşitli bakış açılarını ve potansiyel yaklaşımları göz önünde bulundurmaya değer.

Google Backlink Sorununu Neden Çözmüyor?

İçerik pazarlamaya dalmak isteyen yeni bir işletme veya yalnızca bilgi paylaşmak isteyen bir web sitesi için giriş engeli son derece yüksektir. SERP'ler, daha önce de belirttiğim gibi, piyasada uzun yıllara dayanan yetkili web sitelerinin hakimiyetindedir ve çoğu durumda bunun iyi sebepleri vardır.





Kendilerini kurmak için, yeni girenler kendilerini büyük kaynakları içerik üretimine, geri bağlantı edinimine ve diğer SEO uygulamalarına aktarırken buluyorlar. İçeriklerinin görünür hale gelmesi aylar sürebilir. Bu zorluğu daha da artırmak için, sıralamayı korumak çoğu zaman tutarlı içerik güncellemeleri ve geri bağlantı oluşturmayı gerektirir (her zaman olmasa da çoğu durumda). Her ikisinin de ihmal edilmesi sıralamada önemli bir düşüşe neden olabilir.



Peki alternatif nedir? Oldukça basit. İçeriğinizi reklam olarak görüntülemek için Google'a ödeme yapın. Google'ın yıllık reklam geliri 2022'de şaşırtıcı bir şekilde 224,47 milyar ABD dolarına ulaştı.





Belki de geri bağlantı sorununu çözmek gerçekten zordur, çünkü geri bağlantıları kullanmadan otoriteyi belirlemek karmaşıktır veya belki de... folyo şapkayı takar... Google, reklam gelirlerini tehlikeye atacağından statükoyu değiştirmek istemiyor. Yargıç sen ol!

Özetliyor

İçeriği sıralamak için web sitesi ve sayfa yetkisini belirlemek amacıyla geri bağlantı kullanma uygulaması, Google'ın kuruluşuna kadar uzanır. Aslında Google'ın önde gelen arama motoru olarak kurulmasında çok önemli bir rol oynadı. Bununla birlikte, 80 milyar dolarlık SEO endüstrisi, SERP'lerde kimin iyi konumları güvence altına alabileceğini genellikle finansal kaynakların belirlediğini ortaya koyuyor.





Google, geri bağlantıların önemini kaybettiğini ve kaybetmeye devam edeceğini iddia etse de, son vaka çalışmaları ve web yöneticilerinin internetteki en yetkili web sitelerinden bazılarından aldıkları çok sayıda geri bağlantı talebi bunun aksini kanıtlıyor. Yalnızca geri bağlantı elde etmek amacıyla geri bağlantılar için ödeme yapmak veya diğer web sitelerinde makaleler yayınlamak Google'ın Hizmet Şartlarına aykırıdır, ancak markaların SERP'lerdeki konumlarını korumak için kendilerini meşgul etmeye mecbur hissettikleri yaygın bir uygulama olmaya devam etmektedir. Üstelik yeterince ödemeye hazırsanız internetteki en büyük web sitelerinin bazılarından bağlantılar alabilirsiniz. Bu, daha büyük markalarla rekabet ederken önemli bir dezavantaja sahip olan küçük işletmeler ve içerik oluşturucular için haksız bir dezavantaj yaratıyor.





Geri bağlantıların önemini tamamen ortadan kaldırmak zorlu bir iş olsa da, arama sonuçlarının kalitesini ve güvenilirliğini korumak için web sitesi otoritesinin ölçülmesinde önemli bir rol oynadıkları için Google'ın, kaliteli içeriğin web'e gerçekten hakim olmasını sağlamanın bir yolunu bulması gerekiyor. Yapay zekadaki son gelişmeler ve Google'ın elindeki veri zenginliği, bu sorunu çözecek araçları sağlamalıdır. Bu çaba yalnızca kullanıcı deneyimini geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda küçük işletmelerin ve içerik oluşturucuların daha fazla görünürlük kazanmasını da sağlayacak.





Bu, hiç şüphesiz Google'ın ele alması gereken karmaşık bir sorundur, tabii bunu yapmanın reklam gelirlerini baltalayacağına inanmıyorlarsa.