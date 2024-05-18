Sevgili Amerika, Senden Ayrılıyorum





Sorun sen değilsin.. benim.





-ya da belki her ikisinden de biraz var.





2011 yılında, Amerikan Rüyası'nın parlak vaadinin etkisiyle umutlarla dolu olarak buraya geldim.





Burada, Kolombiya'daki bir kafede otururken, beni bu veda anına getiren on yıllık hayalleri, zorlukları ve keşifleri düşünüyorum.





Ancak hikayemiz 2011'den çok önce başladı. Hatırlıyor musun?





Seni ilk kez 1993 yılında gördüm. Babamın ailemizi birkaç yıllığına gurbetçi olarak Poughkeepsie, NY'ye getirdiği gün.





Dilinizi konuşamıyordum ama ikinci hafta kendimi sınıfınızda buldum.





Her sabah sınıf arkadaşlarımın, elleri kalplerinde, sizi öven şarkılar söyleyerek güne başlamalarını izledim. Henüz kelimeleri anlayamasam da bir bağ hissettim.





Kelime dağarcığım geliştikçe çocukluğunuzu tanıdım. Yeni bir başlangıç için kıyılarınızın rahatlığını arayan insanların kendi tarihinizi nasıl yazdığını öğrendim.





Sizin kültürünüze gömüldüğüm bu üç yıl bende bir şeyler bıraktı; beni önümüzdeki 15 yıl boyunca harekete geçirecek bir arzu.





Umut, vatanseverlik ve kapitalizm fikri liyakate göre. Çok çalışarak her şeyin mümkün olduğunu.





Bunlar Fransa'da bulunamadı ve 2011'de hayalimin peşinden koşmak için sizi görmeye geldim.





Sıkı çalıştım. Hayalin peşinden koştum. Başarılı olmak isteyen benden önce gelen göçmenlerin ayak izlerini takip ettim.





Hatta 2021'de evlendik; artık Amerikan vatandaşıydım.





Başarılı olmak istedim ve başardım... ama içten içe mutlu değildim.





Beni buraya getiren nedenin ta kendisi beni tüketmişti.





Bu süreçte kendimi kaybettim. Başlangıçta neden bana bu kadar uygun olduğunu unuttum.





Bu yüzden artık biraz ara vermeye karar verdim ve geri dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum. Endişelenmeyin, biz evli olduğumuz sürece dünyanın neresinde olursam olayım hâlâ vergilerimi topluyorsunuz.





Farkına vardığımı anlamanı istiyorum, böylece belki gelecekteki ilişkilerine yardımcı olabilir.





Yıllar önce yarattığım bir çocukluk anlatısını takip ediyordum ve yanlış sebeplerden dolayı yanınızdaydım.





Bu yüzden ayrılırken hikayemi yeniden yazmayı umuyorum. Kim olduğumla ve beni neyin mutlu ettiğiyle daha yakından örtüşen bir hikaye.





Saygılarımla,





B.

1. Çocukluk Etkilerini Açığa Çıkarmak:

Canlı bir şekilde hatırladığım, her ikisi de tutkumu ve tutkularımı derinden şekillendiren iki önemli an var.

Dodge Viper Ticari

2000'li yılların başı ve ben babam ve erkek kardeşimle kanepede uzanıp dinleniyorum ve televizyon izliyorum.

Aniden Dodge Viper reklamı çıkıyor.









Bağlandım. Büyülenmiştim. O arabayı istiyordum.





O ana kapılıp, “Bir gün o arabayı alacağım!” diye bağırdım.





..Yüzlerini görmeliydin. Sanki yılın en iyi esprisini yapmışım gibi gülmeye başladılar.





Onlar için böyle canavar gibi bir arabaya sahip olma fikri çok komikti. Bir gün ona sahip olma şansım olacağını düşündüğüm için bile benimle dalga geçtiler.





Öncelikle acıdı. Sonra bu beni sinirlendirdi ve içimde bir ateş yaktı.

İlk kez kovuluyorum.

2010 yılına hızla ilerleyelim. Fransa'nın Lyon şehir merkezindeki bu lüks otelde çalışıyorum. Bunun hayalimdeki iş olmadığını biliyorum ama hey, elimden gelenin en iyisini yapıyorum; ayrıntılarıma dikkat ediyorum ve o merdiveni sabırla tırmanacağımı biliyorum.





Sonra birden menajerim Vladimir beni ofisine çağırdı. Beni oturttu ve bana bu matematik sınavıyla vurdu.





“ 2+2/2 nedir ” diye sordu?





“ 2 ”yi şimşek hızıyla geri çekiyorum. Yanlış cevap 😑.





“ Görüyorsun ya, bu yüzden senin burada çalışmana izin veremeyiz, Ben. Cevap 3. Kovuldun. ”





Ve öylece, oracıkta bırakılmıştım. Bir şey söyleyemeyecek kadar şaşkındım.





Adamın günler sonra başka bir çalışana, kötü ayrılık ruh halini bana yüklediğini itiraf ettiği ortaya çıktı; ben en yeni işe alınan kişiydim, kolay bir hedeftim.





O an hissettiğim haksızlık duygusu daha önce hiç yaşamadığım bir şeydi.





O gün kendi kendime şöyle dedim: “ İntikamımı alacağım. Ne kadar sürerse sürsün ama sırf onu kovmak için bu oteli satın alacağım. ”





Bu iki olay, farkında bile olmadan gelecekteki profesyonel yolumu belirledi. Yıllar sonra keşfettiğim gibi, onlar geri adım atmadı; bunlar kurulumlardı.





Sonunda gayrimenkul sahibi olacaktım. Bu özel otel olmasa da apartman binalarıydı. Peki ya o süslü arabalar? Viper olmasa da onları da aldım; ne yazık ki 2017'de yapmayı bıraktılar.

Kaçışla yönlendiriliyoruz.

En sevdiğim hobilerimden biri tarihin en büyük girişimcilerini incelemektir. Bunu tutarlı bir şekilde yaparak kalıpları keşfedersiniz: Genellikle bir şeyden kaçıyorlardı. Bizi derinlere iten şey budur.





Walt Disney , Oprah Winfrey , Elon Musk ve hatta JK Rowling, koşullarını değiştirme veya zorlukların üstesinden gelme ihtiyacıyla yola çıktılar.





Başlangıçta her şey kaçmakla, bir şeyi kanıtlamakla, dipten çıkmakla ilgilidir.





Ve birçok bakımdan benim yolculuğum da bu modeli yansıtıyordu.

2. Amerikan Rüyam: Hızlı İleri Sarmada On Yıl

2011 yılında Los Angeles'a hırs dolu bir halde geldim. Florida'da emlakçılığa girişmeden önce, otobüs turu biletleri satmaktan barmenliğe kadar çeşitli işlerde koşturdum.





Orada yatırım yapma tutkumu keşfettim ve peşinden gittim, sonunda kendi başarılı firmamı yönettim.





Ancak hızlı büyüme beraberinde bazı zorlukları da getirdi: mutsuz müşteriler, aşırı talepler ve sonuçta kişisel ve profesyonel tükenmişlik.





O çılgın on yıla dönüp baktığımda, şimdi görüyorum ki herkesin yanıldığını kanıtlamaya ve her şeyi kazanmaya o kadar odaklanmıştım ki yapmayı gerçekten sevdiğim şeyi gözden kaçırmışım.





Bu, kendi hayallerimin peşinden gitmekten ziyade, onlara bunu yapabileceğimi göstermekle ilgiliydi.





Bu, bir anlık yeniden değerlendirmeye yol açtı; gerçekten benim için önemli olan şeyin peşinde miydim?

3. Direksiyondaki 14 Yaşındaki Çocuk.

Bir vardiyaya ihtiyacım vardı. Seyahat etmem, çevremi değiştirmem ve düşünce kalıplarımı kırmam gerekiyordu. Bakış açısına ihtiyacım vardı.

Ben de öyle yaptım. Panama, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Nuku Hiva , Kolombiya.





İlginçtir ki, ilk haber bültenim olan Sıkışmış Olma Yanılsaması'nın tohumları Panama'da (ilk seyahatim) atılmıştı .





Her neyse, hikayeye geri dönelim. Benim farkındalığım:





Bunca zaman paranın peşindeydim. Para benim tek motivasyonumdu.





Neden? Çünkü hiçbir şeye sahip olamamaktan kaçmak istedim. Hala kardeşime ve babama o lanet arabayı almaya yetecek kadar para kazanabileceğimi kanıtlamak istiyordum.





Şirketimin direksiyonunda ben değildim; 14 yaşındaki halimdi.





Bu apartmanları satın alan ben değildim, 2010 yılında haksız yere kovulan çocuktu.





Ve yanlış sebeplerden dolayı bir şeylerin peşinden koşarsan ne olur biliyor musun?





Değer vermediğiniz sonuçlarla karşılaşırsınız.





Aldığım para mı? Onu arabalara, evlere, deneyimlere, yaşam tarzına harcadım.





Onları alır almaz ne olduğunu tahmin edebilir misin? Memnun değildim. Hemen daha büyük bir eve, daha iyi bir arabaya, daha abartılı ve heyecan verici deneyimlere ihtiyacım vardı.





Sonunda 14 yaşındaki benliğimle samimi bir konuşma için oturdum ve bu ilk korku ve motivasyonların yetişkin hayatıma nasıl sızdığını fark ettim.





Neyden kaçtığımı anlamam ve gerçekte neye doğru koşmak istediğimi bulmam gerekiyordu.

4. Biri başlamanızı sağlar, diğeri sizi doğru yöne iter.

Bir şeyden kaçmak, bir kaplandan koşmaya benzer; bir enerji akışıyla dolusunuzdur. Bu çocukluk anıları sizi sert ve hızlı bir şekilde zorluyor.





Ancak bu tür bir koşu sonsuza kadar sürmez. Sonunda bir şeylerin yolunda gitmediğini anlarsın. İlk kıvılcım söner ve 'Gerçekte neyin peşindeyim?' diye sormaya başlarsınız.





İşte o zaman dönmeniz ve bir şeye, önemli bir şeye, kalıcı bir şeye doğru koşmaya başlamanız gerekir.





Gerçek tutkunuzu bulmak, yapmanız gereken şey , takip etmeye değer bir yolculuktur.





Benim için her şey düşünmek, yazmak, paylaşmak ve ilham vermekten, yani başkalarının bir zamanlar seyahat ettiğim zorlu yollardan çıkış yolunu bulmalarına yardım etmekten ibaret.





Kendi labirentimde bana rehberlik eden soruları merak ediyorsanız, bunları sizin için bir kopya halinde derledim.





“Senin için söylemesi kolay, gençsin”





Kuyu. Hayır. Öncelikle 37 yaşındayım. Yolunuzu değiştirmek ve hayatınızın işini bulmak için hiçbir zaman geç olmadığını size göstermek için şu örneklere bakın:





Ray Kroc, 52 yaşındayken McDonald's'a katıldı ve onu dünyanın en başarılı fast-food şirketi haline getirdi. Ondan önce ne yaptı? Kendisi milkshake mikseri satıcısıydı.





Albay Harland Sanders, işletmeyi finanse etmek için ilk Sosyal Güvenlik çekini kullanarak, 62 yaşında KFC konseptini franchising yapmaya başladı.

Mesele şu ki, çok geç değil.

6. Bu Bir Geri Adım Gibi Geliyor. Ama Öyle mi?

On ya da yirmi yıl sonra, yanlış motivasyonlarla yönlendirildiğinizi fark ederseniz. Gerçek tutkularınıza yeniden uyum sağlamak çoğu zaman bir adım geri atmak anlamına gelir.





Bu, mali durumunuzu, sosyal çevrenizi ve hatta kariyer yolunuzu etkileyebilir.





Ancak merhum Steve Jobs'un dediği gibi, "Noktaları ileriye bakarak birleştirmek imkansızdır; onları yalnızca geriye bakarak birleştirebilirsiniz."





Geçtiğimiz 10 yıl bana bu yeni yolculuk için gerekli olan paha biçilmez becerileri öğretti:





SEO

Satış

Pazarlama

Metin Yazarlığı

Video düzenleme

Web Sitesi Oluşturma

Nasıl işe alınır ve işten çıkarılır

Çalışanları yönetmek

İlginç haber bültenleri hazırlamak





Düşündüğünüzde aslında geriye doğru bir adım sayılmaz. Bunu daha çok yana doğru bir adım olarak görüyorum.





Sizi olmak istediğiniz yere çok daha hızlı götürebilecek farklı bir yola yeniden düzenleme.

Son düşünceler

Gerçekten Amerika'dan ayrılıyor muyum? Tam olarak değil.





Beni oraya getiren fikirlerden ayrılıyorum.





Kendimi daha çok geçmişimin ve daha az gerçek özlemlerimin şekillendirdiği bir kimlikten uzaklaştırıyorum.





Başka birinin (toplumun, geçmiş benliğin ya da başkalarının beklentileri tarafından) belirlediği bir yolda olduğunuzu hissettiyseniz, durup düşünmenizi tavsiye ederim.





Yönünüzü değiştirmek için hiçbir zaman geç olmadığını bilin. Geçmiş deneyimleriniz sizi tuzağa düşürmedi; seni hazırladılar.





Geliştirdiğiniz her beceri ve öğrendiğiniz her ders, yeni ve daha özgün bir yolun açılmasına yardımcı olabilir.





Bugünlük bu kadar.

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Umarım bugünkü basım değerli olur.





Bu başucu kitabı, temel tutkularınızı ve hedeflerinizi zahmetsizce tanımlamanıza ve bunlara uyum sağlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İşte gerçek yolunuzu bulmanız ve takip etmeniz.





Stratejik olarak sizin,





Ben.





Not: Bu mesaj size uygunsa, sizden haber almayı çok isterim. LinkedIn'e ulaşın, hikayenizi paylaşın veya sadece merhaba deyin. İster hayatınızın gidişatını yeniden değerlendiriyor olun ister sadece motivasyonlarınızı sorguluyor olun, sohbet etmek ve kendi yolculuğumdan edindiğim bilgileri paylaşmak için buradayım.