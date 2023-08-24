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    "Sanki Midjourney'in bir API'si Varmış Gibi" - Kandinsky 2.2'ye Bir Bakışile@mikeyoung44
    1,373 okumalar

    "Sanki Midjourney'in bir API'si Varmış Gibi" - Kandinsky 2.2'ye Bir Bakış

    2023/08/24
    9m
    ile @mikeyoung44 1,373 okumalar
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    Kandinsky v2.2, bir javascript API aracılığıyla metinden yüksek kaliteli görüntüler üreten bir Midjourney alternatifidir.
    featured image - "Sanki Midjourney'in bir API'si Varmış Gibi" - Kandinsky 2.2'ye Bir Bakış
    futurism #future-of-ai #midjourney #api #ai
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    Mike Young

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