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    Sade İngilizceyle PaaS: Kafası Karışık Olanlar İçin Basit Bir Açıklamaile@rahull
    380 okumalar

    Sade İngilizceyle PaaS: Kafası Karışık Olanlar İçin Basit Bir Açıklama

    2023/08/03
    6m
    ile @rahull 380 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Peki PaaS tam olarak nedir? Basit bir ifadeyle PaaS, "Hizmet Olarak Platform" anlamına gelir. Üçüncü taraf bir sağlayıcının donanım ve yazılım araçlarını geliştiricilere İnternet üzerinden sunduğu bir bulut bilişim modelidir. Bir geliştirici olarak PaaS, sunucu kurma veya yazılım yükleme gibi altyapı sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalmadan uygulamalar oluşturmamı ve dağıtmamı sağlıyor. PaaS sağlayıcısı diğer tüm işleri hallederken ben kodlamaya odaklanabiliyorum. Bu büyük bir zaman tasarrufu!
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    cloud #devops #paas #platform #development
    Rahul HackerNoon profile picture

    @rahull

    Rahul

    18, Hustler. Code/Design.

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