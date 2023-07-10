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    SaaS'ınızda Konumlandırma veya Mesajlaşma Sorunu Var mı?ile@electriccopy
    484 okumalar

    SaaS'ınızda Konumlandırma veya Mesajlaşma Sorunu Var mı?

    2023/07/10
    15m
    ile @electriccopy 484 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    SaaS büyümeniz gizemli bir platoya mı ulaştı? Mutlu müşterileriniz, ürün pazarı uyumunuz ve önemli bir çevrimiçi varlığınız var ancak yeni potansiyel müşteriler veya kayıtlar konusunda belirgin bir eksikliğiniz mi var? Bu size tanıdık geliyorsa, pazarlamanızın temel yönleriyle ilgili sorunlar yaşıyor olabilirsiniz: konumlandırma ve mesajlaşma. Bu kavramların her ikisi de özünde birbiriyle bağlantılıdır ve birlikte potansiyel müşterilerin ürününüzü nasıl algılayacağını ve değerlendireceğini belirler. Sonraki makalede, yeni büyümenin kilidini açmak için konumlandırma ve mesajlaşmayla ilgili sorunları nasıl teşhis edebileceğinizi ve düzeltebileceğinizi tartışacağız.

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    featured image - SaaS'ınızda Konumlandırma veya Mesajlaşma Sorunu Var mı?
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    science #growth-marketing #saas-startups
    Jon Evans HackerNoon profile picture

    @electriccopy

    Jon Evans

    Tech copywriter + content expert

    Credibility

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