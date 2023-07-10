SaaS'ınızda Konumlandırma veya Mesajlaşma Sorunu Var mı?

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SaaS büyümeniz gizemli bir platoya mı ulaştı? Mutlu müşterileriniz, ürün pazarı uyumunuz ve önemli bir çevrimiçi varlığınız var ancak yeni potansiyel müşteriler veya kayıtlar konusunda belirgin bir eksikliğiniz mi var? Bu size tanıdık geliyorsa, pazarlamanızın temel yönleriyle ilgili sorunlar yaşıyor olabilirsiniz: konumlandırma ve mesajlaşma. Bu kavramların her ikisi de özünde birbiriyle bağlantılıdır ve birlikte potansiyel müşterilerin ürününüzü nasıl algılayacağını ve değerlendireceğini belirler. Sonraki makalede, yeni büyümenin kilidini açmak için konumlandırma ve mesajlaşmayla ilgili sorunları nasıl teşhis edebileceğinizi ve düzeltebileceğinizi tartışacağız.