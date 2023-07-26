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    Bored Ape Yat Kulübü Efsanesi: Zaferler, Denemeler ve Trajedilerile@ani-alexander

    Bored Ape Yat Kulübü Efsanesi: Zaferler, Denemeler ve Trajediler

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    Çok uzun; Okumak

    Bored Apes Yat Kulübü (BAYC), başlangıçta NFT'nin heyecan döngüsü sırasında popülerlik kazandı ancak daha sonra zorluklarla karşılaştı. Hemen satılmamasına rağmen koleksiyon, dost canlısı topluluk ve spekülatif olmayan tartışmalar nedeniyle popüler hale geldi. Ancak BAYC'nin ilgisi arttıkça spekülatörlerin de ilgisini çekti ve taban fiyatı önemli ölçüde arttı. Bu, projenin orijinal değerleri hakkında endişelere yol açtı ve duyarlılığın azalmasına neden oldu. Makale, BAYC'nin değişen dinamiklerinin ardındaki nedenleri ve bu duruma nelerin yol açtığını araştırmayı amaçlamaktadır.

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    web3 #web3 #nft #nfts #bayc #nft-economy
    Ani Alexander HackerNoon profile picture

    @ani-alexander

    Ani Alexander

    Web3 Marketer, NFT fan, International Speaker, Startup Mentor, Bestselling Fiction Author, Podcaster

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