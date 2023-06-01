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    Akıllı Sözleşmenizi Remix Kullanarak Ethereum'un Sepolia Test Ağı Üzerinde Dağıtma | dApp Geliştirme Serisiile@lumoslabshq
    2,830 okumalar

    Akıllı Sözleşmenizi Remix Kullanarak Ethereum'un Sepolia Test Ağı Üzerinde Dağıtma | dApp Geliştirme Serisi

    2023/06/01
    5m
    ile @lumoslabshq 2,830 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Web3 geliştirme kalıcıdır. Ethereum Ana Ağı üzerinde konuşlandırılan akıllı sözleşmelerin sayısı bir gösterge ise, 2021'den bu yana yaşanan bu büyüme hamlesinin devam etmesi bekleniyor. Sayısal açıdan bu büyüme, 2021 ile 2022 arasında şaşırtıcı bir şekilde %293 seviyesinde bulunuyor. Bu yeterli değilse, Goerli Testnet, akıllı sözleşmelerin dağıtımında yıllık %721 oranında önemli bir artış gördü.
    featured image - Akıllı Sözleşmenizi Remix Kullanarak Ethereum'un Sepolia Test Ağı Üzerinde Dağıtma | dApp Geliştirme Serisi
    web3 #blockchain #smart-contracts
    Lumos Labs HackerNoon profile picture

    @lumoslabshq

    Lumos Labs

    Lumos Labs is building a gateway to Web3 for all developers to become accomplished contributors in the Web3 world.

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