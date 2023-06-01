Akıllı Sözleşmenizi Remix Kullanarak Ethereum'un Sepolia Test Ağı Üzerinde Dağıtma | dApp Geliştirme Serisi
Çok uzun; OkumakWeb3 geliştirme kalıcıdır. Ethereum Ana Ağı üzerinde konuşlandırılan akıllı sözleşmelerin sayısı bir gösterge ise, 2021'den bu yana yaşanan bu büyüme hamlesinin devam etmesi bekleniyor. Sayısal açıdan bu büyüme, 2021 ile 2022 arasında şaşırtıcı bir şekilde %293 seviyesinde bulunuyor. Bu yeterli değilse, Goerli Testnet, akıllı sözleşmelerin dağıtımında yıllık %721 oranında önemli bir artış gördü.