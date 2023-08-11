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    Quant Ağı (QNT) SWOT Analiziile@andreydidovskiy
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    Quant Ağı (QNT) SWOT Analizi

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    Quant Network (QNT), bir SWOT analizi aracılığıyla değerlendirilir ve iç güçlü ve zayıf yönlerin yanı sıra dış fırsatlar ve tehditler de değerlendirilir. Güçlü: QNT tokeni akıllı para akışı ve istikrar ile etkili bir ekonomik modele sahiptir. FINMA tarafından düzenleyici avantajlar sunan bir hizmet programı olarak tanınmaktadır. Çeşitli endüstri uzmanlığına sahip birinci sınıf bir ekibe sahiptir. Çoklu DLT uygulamaları için birlikte çalışabilen bir "işletim sistemi" işlevi görür. Mükemmel zincir içi token dağıtımı ve yatırım getirisi performansı gösterir. Zayıf yönler: Önemli başarıya rağmen sınırlı sosyal varlık. Açık ölçümlerin olmayışı veri kaynağı bulmayı zorlaştırıyor. Fırsatlar: Farklı ağlarda işlemleri düzenlemek için güvenli patent. Varlık tokenizasyonuna artan ilgiden yararlanacak şekilde konumlandırıldı. Tehditler: Özellikle kurumsal/kurumsal alanda diğer projelerden gelen rekabet.

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    tech-stories #swot-analysis #cryptocurrency
    Andrey Didovskiy HackerNoon profile picture

    @andreydidovskiy

    Andrey Didovskiy

    Digital Asset Investor, Crypto Content Wizard, and Blockchain Architect solving problems & building kick-ass companies.

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    by Andrey Didovskiy @andreydidovskiy.Digital Asset Investor, Crypto Content Wizard, and Blockchain Architect solving problems & building kick-ass companies.
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