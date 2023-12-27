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    Python'da Durum Desenini Kullanarak Sonsuz Uzun Bir Deneme Yazmakile@aayn
    2,150 okumalar

    Python'da Durum Desenini Kullanarak Sonsuz Uzun Bir Deneme Yazmak

    2023/12/27
    10m
    ile @aayn 2,150 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Durum tasarım modeli, nesne yönelimli koddaki durum makineleridir. Deseni bir makale/cümle oluşturucu oluşturmak için kullanırız.
    featured image - Python'da Durum Desenini Kullanarak Sonsuz Uzun Bir Deneme Yazmak
    programming #software-design #hackernoon-bn
    Aayush HackerNoon profile picture

    @aayn

    Aayush

    SWE @ Apple, Pythonista, AI-ista.

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