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    Ofis Profesyoneli Motivasyonu: Gerçekten Çalışıyor mu?ile@dariasup
    651 okumalar

    Ofis Profesyoneli Motivasyonu: Gerçekten Çalışıyor mu?

    2023/06/23
    4m
    ile @dariasup 651 okumalar
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    Dünyanın dört bir yanındaki işletmeler, çalışanlarını ofislerine geri döndürmek için bir savaş başlattı. Netflix CEO'su, uzaktan çalışmanın işbirliği açısından iyi olmadığını ve kendisine göre "tamamen olumsuz" olduğunu söylüyor Google, çalışanlarını [ofise geri dönmeye] teşvik etmeye çalışıyor Salesforce diğer tarafa gitmeye karar verdi ve şirketin bunu yapacağını söyledi. Bir çalışanın ofise geleceği her gün için hayır kurumuna 10 dolar bağışlayın.
    featured image - Ofis Profesyoneli Motivasyonu: Gerçekten Çalışıyor mu?
    remote-work #remote-work #home-office #office
    Daria Leshchenko HackerNoon profile picture

    @dariasup

    Daria Leshchenko

    The CEO and Managing Partner at SupportYourApp. She was featured in the 200 Female Founders 2023 list by Inc.

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