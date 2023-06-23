Ofis Profesyoneli Motivasyonu: Gerçekten Çalışıyor mu?
Çok uzun; OkumakDünyanın dört bir yanındaki işletmeler, çalışanlarını ofislerine geri döndürmek için bir savaş başlattı. Netflix CEO'su, uzaktan çalışmanın işbirliği açısından iyi olmadığını ve kendisine göre "tamamen olumsuz" olduğunu söylüyor Google, çalışanlarını [ofise geri dönmeye] teşvik etmeye çalışıyor Salesforce diğer tarafa gitmeye karar verdi ve şirketin bunu yapacağını söyledi. Bir çalışanın ofise geleceği her gün için hayır kurumuna 10 dolar bağışlayın.