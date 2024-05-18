Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    paint-brush
    Polarite Minimizasyon Kaybı ile Çerçeveleme Önyargısını Azaltma: İlgili Çalışmaile@mediabias
    437 okumalar
    437 okumalar

    Polarite Minimizasyon Kaybı ile Çerçeveleme Önyargısını Azaltma: İlgili Çalışma

    ile Media Bias [Deeply Researched Academic Papers]2m2024/05/18
    Read on Terminal Reader
    tldt arrow
    en-flagENru-flagRUko-flagKOde-flagDEbn-flagBNes-flagEShi-flagHIzh-flagZHvi-flagVIfr-flagFRpt-flagPTja-flagJA
    TR

    Çok uzun; Okumak

    Bu makalede araştırmacılar, siyasi kutuplaşmanın temel etkenlerinden biri olan medyadaki çerçeveleme önyargısını ele alıyor. Raporlamadaki kutupsallık farklılıklarını en aza indirmek ve önyargıyı etkili bir şekilde azaltmak için yeni bir kayıp fonksiyonu öneriyorlar.
    featured image - Polarite Minimizasyon Kaybı ile Çerçeveleme Önyargısını Azaltma: İlgili Çalışma
    Media Bias [Deeply Researched Academic Papers] HackerNoon profile picture
    0-item

    Bu makale arxiv'de CC BY-NC-SA 4.0 DEED lisansı altında mevcuttur.

    Yazarlar:

    (1) Yejin Bang, Yapay Zeka Araştırma Merkezi (CAiRE), Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi;

    (2) Nayeon Lee, Yapay Zeka Araştırma Merkezi (CAiRE), Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi;

    (3) Pascale Fung, Yapay Zeka Araştırma Merkezi (CAiRE), Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi.

    Bağlantı Tablosu

    2. İlgili çalışma

    Çerçeveleme Önyargısı Çerçeveleme yanlılığı medya çalışmaları alanında iyi belgelenmiş bir olgudur (Wright ve Goodwin, 2002; Entman, 2002, 2010, 2007; Gentzkow ve Shapiro, 2006; Gentzkow ve diğerleri, 2015; Beratšová ve diğerleri, 2016). ). Gentzkow ve Shapiro'ya (2006) göre çerçeveleme yanlılığı, gazeteciler ve medya kuruluşları bir hikayenin belirli yönlerini seçici bir şekilde vurgularken, diğerlerini (bilgisel) önyargılı dil kullanımıyla (sözcüksel) küçümsediğinde veya görmezden geldiğinde ortaya çıkar. Bu, özellikle çerçevelemenin belirli bir gündeme veya ideolojiye hizmet etmek için yapıldığı durumlarda, halk arasında olayların çarpık algılanmasına yol açabilir (Kahneman ve Tversky, 2013; Goffman, 1974). Çerçeveleme yanlılığının etkisi özellikle medya kuruluşlarının ve siyasi partilerin kendi tabanlarına hitap etmek üzere tasarlanmış kutuplaştırıcı söylemlerle meşgul oldukları siyasi arenada belirgindir (Scheufele, 2000; Chong ve Druckman, 2007).


    Otomatik Azaltma Çabaları Bunu hafifletmek için çeşitli otomatik medya önyargısını azaltma çabaları olmuştur (Fan ve diğerleri, 2019; Hamborg ve diğerleri, 2019; Morstatter ve diğerleri, 2018; Laban ve Hearst, 2017; Hamborg ve diğerleri, 2017). ; Zhang ve diğerleri, 2019b; van den Berg ve Markert, 2020; Lee ve diğerleri, 2022). Benzer bir çalışma alanı, ideoloji tahmini (Liu ve diğerleri, 2022) (sol, sağ veya merkez eğilimli iseler) veya duruş tahminidir (Baly ve diğerleri, 2020) - ki bu kutupsallık tespitidir. Öte yandan çalışmamız polarize makalelerden sinirsel bir makale oluşturmaya odaklanıyor. Çerçeveleme yanlılığının çoğu zaman çok incelikli olduğu göz önüne alındığında, Morstatter ve ark. (2018) bir cümledeki çerçeveleme yanlılığının modelini öğreniyor ve bunu otomatik olarak tespit etmeye çalışıyor. Diğer bir yaygın hafifletme girişimi birden fazla bakış açısını otomatik bir şekilde görüntülemektir (Hamborg ve diğerleri, 2017; Park ve diğerleri, 2009). Lee ve ark. (2022), tek bir özette otomatik olarak birden fazla bakış açısı sağlamak amacıyla kutuplaşmış makalelerden bir özet oluşturmak için bir adım daha attı. Çalışmamız önceki çalışmaların vizyonuyla uyumludur, ancak polarite minimizasyon kaybını inceleyerek çerçeveleme yanlılığını azaltmanın daha genel bir yoluna odaklanıyoruz.

    Stellar
    L O A D I N G
    . . . comments & more!

    About Author

    Media Bias [Deeply Researched Academic Papers] HackerNoon profile picture
    Media Bias [Deeply Researched Academic Papers]@mediabias
    We publish deeply researched (and often vastly underread) academic papers about our collective omnipresent media bias.
    Read my stories

    ETİKETLERİ ASIN

    purcat-imgscience #framing-bias #political-polarization #media-reporting #polarity-minimization #loss-function #bidirectional-mapping #informational-framing-bias #political-bias

    Languages

    hackernoon-top-storyEnglishhackernoon-zh中国人hackernoon-hiहिंदीhackernoon-frFrançaishackernoon-bnবাংলাhackernoon-ko한국인hackernoon-trTürkçehackernoon-ruРусскийhackernoon-ptPortuguêshackernoon-ja日本語hackernoon-deDeutschhackernoon-viTiếng Việthackernoon-esEspañol

    BU YAZI...

    Read on Terminal Reader Terminal
    Read this story w/o Javascript Lite

    İLGİLİ ÖYKÜLER

    Article Thumbnail
    Benzersiz Bir Ekosistemi Güçlendiren Bitcoin UTXO Modeli
    by ckb
    Jan 01, 1970
    #bitcoin-utxo
    Article Thumbnail
    Kazanmak için Dokun: Telegram, Solana'dan Önce Sonraki 10 Milyar Kripto Kullanıcısına Katılabilir
    by web3tales
    Jan 01, 1970
    #cryptocurrency
    Article Thumbnail
    Görünmeyen Katmanlar: Kullanıcı Görüşmeleri Neden Yeri doldurulamaz bir Varlıktır?
    by vvmrk
    Jan 01, 1970
    #startup
    Join HackerNoonloading
    Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas