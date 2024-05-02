PLA-ISF ve Çin'in Yapay Zeka Hedeflerini Açıklıyoruz

İçinde 2024 Nisan ortası Çin'in ÇKP Merkez Komitesi ve Merkezi Askeri Komisyonu (CMC), Halk Kurtuluş Ordusu - Bilgi Destek Gücü'nün (PLA-ISF) yeniden markalandırılmasını açıkladı. PLA-ISF, Çin'in askeriye özgü bilgi savaşını ve diğer gelişen teknolojileri çok alanlı bir operasyonel konseptte modernleştirmeye yönelik en son adımıdır.





PLA-ISF'nin oluşturulması endişe kaynağıdır çünkü Çin'deki tüm yapay zeka faaliyetleri üzerinde ÇKP kontrolünün arttığını öne sürerken aynı zamanda Çin'in yapay zeka teknolojilerinden yararlanan uzun vadeli askeri kampanyalar yürütme potansiyelini de vurgulamaktadır. Ek olarak, Çin'in gri bölge faaliyetlerindeki artış, sosyal medya manipülasyonunun, altyapının ve siber güvenlik saldırılarının etkilerinin yapay zeka ile birleştiğinde önemli ölçüde artmasıyla bu kavramın altını çizmeye hizmet ediyor.

PLA-ISF'nin yeniden yapılandırılması

Artık dağılmış olan PLA-Stratejik Destek Gücü (PLA-SSF), ilk olarak Aralık 2015'te, Çin'in uzay yetenekleri . Bununla birlikte, 8 yıllık görev süresi boyunca PLA-SSF, sonunda tüm PLA için tüm bilgi ağları ve destek operasyonları için bir merkezileştirme ve birleştirme noktası olarak hareket etti.





PLA-SSF'nin iki ana departmanı, diğer PLA birimlerine kıyasla önemli bir özerklikle çalışan Ağ Sistemleri Departmanı ve Uzay Sistemleri Departmanıydı. Daha önce her PLA hizmet şubesinin kendi bilgi ağı ve destek birimleri vardı.





PLA-ISF, bir Havacılık ve Uzay Gücü, bir Siberuzay Gücü ve bir Bilgi Destek Gücü'nün yaratılmasıyla sonuçlandı ve bu üç kol, bağlaç Çin askeri lojistik operasyonlarını iyileştirmek için 2016 yılında kurulan Müşterek Lojistik Destek Gücü (JLSF) ile.





Bu yeniden yapılanma, bir Departman yerine bir Gücün yönetilmesi için gereken artan rütbeyle birlikte, ÇKP'nin modernleştirilmiş savaş yeteneklerinin bir parçası olarak bu "yeni" Güçlere verdiği önemi ortaya koyarak PLA içindeki stratejik yeniden düzenlemeyi vurgulamaktadır.

Yapay Zekanın PLA Uygulamaları

PLA, geleneksel askeri işlevlerden daha modernleştirilmiş dijital savaşa kadar uzanan bu yeteneklerle, ulusal askeri-sivil füzyon (MCF) stratejisiyle uyumlu olarak askeri modernizasyonunun bir parçası olarak uzun süredir yapay zeka destekli sistem ve yetenekler peşinde koşuyor.





PLA birimleri uzun süredir özellikle askeri uygulamalara yönelik robotik ve diğer insansız sistemlerin geliştirilmesine odaklanıyor; bunların başında Caihong 4 (CH-4) geliyor.





Gelişmiş Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Kurumu'nun bir yan kuruluşu olan Çin Havacılık ve Uzay Aerodinamik Akademisi tarafından. CH-4 neredeyse özdeş General Atomics MQ-9 Reaper'a, Kongo'ya satışla birlikte 2023 , Endonezya'da 2019 ve daha birçokları ülkeler .





Çin askeri uygulamalarında kullanılan diğer yapay zeka örnekleri arasında Shanyi 5 insansız kara aracı (UGV) ve daha da küçük UBot-SCU B 10 UGV . Ek olarak, PLA aşağıdakiler için yapay zekadan yararlanabilir: askeri karar alma , füze rehberliği , Ve elektronik savaş .





Modern savaş cephesinde yapay zeka, devlet destekli aktörler tarafından yürütülen gri bölge faaliyetlerine yardımcı olmak için kullanılabilir. Yapay zekanın gelecekteki kullanım durumları, sosyal medya manipülasyonu ve yapay zeka kullanımı için üretken yapay zekayı içerebilir. yapay zeka Tehdit saldırısının bir parçası olarak (ör. bot saldırısı, Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDos) vb.).





Önceki gri bölge etkinliklerinin bazı dikkate değer geçmiş örnekleri şunları içerir: Mayıs 2023 Microsoft'un, internete bağlı sistemlerdeki kritik siber altyapıyı hedef alan hacker grubu Volt Typhoon'a atfedilen faaliyete ilişkin açıklamasının yanı sıra, Mayıs 2014 Birim 61398'e mensup beş Çinli askeri bilgisayar korsanının bilgisayar korsanlığı, ekonomik casusluk ve daha fazlasıyla suçlanması.





Bu çabalara yapay zekanın da eklenmesi, ister açıkça ister örtülü olarak PLA tarafından desteklensin, önemli bir alarma yol açmalıdır.

ÇKP Yapay Zekaya Vurgu

İçinde Mart 2023 Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Sekreteri Xi Jinping Xi, PLA'ya "yeni alanlardaki ve yeni niteliklerdeki savaş güçlerinin varlığını artırma" çağrısında bulundu. Çin'in, ÇHC'nin dünyanın teknik açıdan en gelişmiş ordusu olmasını sağlayacak ulusal MCF stratejisinin sağlanmasına yardımcı olmak.





Bu, Xi'nin yaptığı açıklamalara dayanıyor Ekim 2017 19. CPC Ulusal Kongresi'nde Çin'in ordusunu geliştirirken yapay zeka ve yeniliğin önemini vurguladı.





Çin'deki yapay zeka araştırmalarının üretken doğası göz önüne alındığında, bu özellikle endişe vericidir; Çinli araştırmacılar 155.487 yapay zeka makalesi yayınlamaktadır. 2022 Onu 101.455 yayınla AB'li araştırmacılar ve 81.130 yayınla ABD'li araştırmacılar takip ediyor. Çinliler, 2021'de küresel yapay zeka yayınlarının yaklaşık %40'ını oluşturuyordu.





Ek olarak, ÇHC'nin hem yasal hem de yasa dışı yollardan oluşan karışımı, yapay zeka hakkında bilgi edinmek için, ister yapay zeka yoluyla olsun, özel sektör yatırımı ve araştırma işbirlikleri veya zorunlu teknoloji transferi yoluyla ve düpedüz hırsızlık , ağ operasyonlarına ve gelişen teknolojilere odaklanan yeni bir birleşik askeri komutanlığın neden oldukça endişe verici olduğunu vurguluyor.

Çözüm

PLA-ISF'nin oluşumu bazılarına basit bir yeniden markalama gibi görünse de, yeni kurulan PLA-ISF, Çin'in gelişen teknolojilere ve akıllı savaşa yaklaşımında önemli değişiklikler anlamına geliyor. PLA-ISF'nin ve onunla ilişkili liderliğin bir varlık olarak yükselişi, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Siberuzay Gücü ve Bilgi Destek Gücü'nün oluşumu, PLA'nın gelişmekte olan teknolojilerin entegrasyonunu daha iyi sağlamak için üstlendiği askeri kararlılığı göstermektedir. PLA.





Modern savaşın bir parçası olarak gri bölge faaliyetlerinin artan yükselişi, yapay zekanın uygun olmayan şekilde ve uygun korumalar olmadan kullanılması halinde sahip olabileceği muazzam olumsuz potansiyeli göstermektedir. ÇKP etiği zaten sorgulanabilir olduğundan, dünya, özellikle PLA-ISF'nin yaratılmasının ışığında, Çin'in ulusal askeri-sivil füzyon stratejisinin bir parçası olarak gerçek yapay zeka entegrasyonunun dünyanın geri kalanında nasıl bir etki yaratacağını ancak hayal edebilir.