PLA-ISF ve Çin'in Yapay Zeka Hedeflerini Açıklıyoruz

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PLA-ISF'nin oluşturulması endişe kaynağıdır çünkü Çin'deki tüm yapay zeka faaliyetleri üzerinde ÇKP kontrolünün arttığını öne sürerken aynı zamanda Çin'in yapay zeka teknolojilerinden yararlanan uzun vadeli askeri kampanyalar yürütme potansiyelini de vurgulamaktadır. Ek olarak, Çin'in gri bölge faaliyetlerindeki artış, sosyal medya manipülasyonunun, altyapının ve siber güvenlik saldırılarının etkilerinin yapay zeka ile birleştiğinde önemli ölçüde artmasıyla bu kavramın altını çizmeye hizmet ediyor.
Artık dağılmış olan PLA-Stratejik Destek Gücü (PLA-SSF), ilk olarak Aralık 2015'te,
PLA-SSF'nin iki ana departmanı, diğer PLA birimlerine kıyasla önemli bir özerklikle çalışan Ağ Sistemleri Departmanı ve Uzay Sistemleri Departmanıydı. Daha önce her PLA hizmet şubesinin kendi bilgi ağı ve destek birimleri vardı.
PLA-ISF, bir Havacılık ve Uzay Gücü, bir Siberuzay Gücü ve bir Bilgi Destek Gücü'nün yaratılmasıyla sonuçlandı ve bu üç kol,
Bu yeniden yapılanma, bir Departman yerine bir Gücün yönetilmesi için gereken artan rütbeyle birlikte, ÇKP'nin modernleştirilmiş savaş yeteneklerinin bir parçası olarak bu "yeni" Güçlere verdiği önemi ortaya koyarak PLA içindeki stratejik yeniden düzenlemeyi vurgulamaktadır.
PLA, geleneksel askeri işlevlerden daha modernleştirilmiş dijital savaşa kadar uzanan bu yeteneklerle, ulusal askeri-sivil füzyon (MCF) stratejisiyle uyumlu olarak askeri modernizasyonunun bir parçası olarak uzun süredir yapay zeka destekli sistem ve yetenekler peşinde koşuyor.
PLA birimleri uzun süredir özellikle askeri uygulamalara yönelik robotik ve diğer insansız sistemlerin geliştirilmesine odaklanıyor; bunların başında Caihong 4 (CH-4) geliyor.
Çin askeri uygulamalarında kullanılan diğer yapay zeka örnekleri arasında
Modern savaş cephesinde yapay zeka, devlet destekli aktörler tarafından yürütülen gri bölge faaliyetlerine yardımcı olmak için kullanılabilir. Yapay zekanın gelecekteki kullanım durumları, sosyal medya manipülasyonu ve yapay zeka kullanımı için üretken yapay zekayı içerebilir.
Önceki gri bölge etkinliklerinin bazı dikkate değer geçmiş örnekleri şunları içerir:
Bu çabalara yapay zekanın da eklenmesi, ister açıkça ister örtülü olarak PLA tarafından desteklensin, önemli bir alarma yol açmalıdır.
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Bu, Xi'nin yaptığı açıklamalara dayanıyor
Çin'deki yapay zeka araştırmalarının üretken doğası göz önüne alındığında, bu özellikle endişe vericidir; Çinli araştırmacılar 155.487 yapay zeka makalesi yayınlamaktadır.
Ek olarak, ÇHC'nin hem yasal hem de yasa dışı yollardan oluşan karışımı, yapay zeka hakkında bilgi edinmek için, ister yapay zeka yoluyla olsun,
PLA-ISF'nin oluşumu bazılarına basit bir yeniden markalama gibi görünse de, yeni kurulan PLA-ISF, Çin'in gelişen teknolojilere ve akıllı savaşa yaklaşımında önemli değişiklikler anlamına geliyor. PLA-ISF'nin ve onunla ilişkili liderliğin bir varlık olarak yükselişi, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Siberuzay Gücü ve Bilgi Destek Gücü'nün oluşumu, PLA'nın gelişmekte olan teknolojilerin entegrasyonunu daha iyi sağlamak için üstlendiği askeri kararlılığı göstermektedir. PLA.
Modern savaşın bir parçası olarak gri bölge faaliyetlerinin artan yükselişi, yapay zekanın uygun olmayan şekilde ve uygun korumalar olmadan kullanılması halinde sahip olabileceği muazzam olumsuz potansiyeli göstermektedir. ÇKP etiği zaten sorgulanabilir olduğundan, dünya, özellikle PLA-ISF'nin yaratılmasının ışığında, Çin'in ulusal askeri-sivil füzyon stratejisinin bir parçası olarak gerçek yapay zeka entegrasyonunun dünyanın geri kalanında nasıl bir etki yaratacağını ancak hayal edebilir.