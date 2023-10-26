Rust ve WebAssembly ile Basit Bir Web Uygulaması Oluşturma: Adım Adım Kılavuz

giriiş Hiç JavaScript'in performans sınırlamalarından dolayı kendinizi hayal kırıklığına uğramış halde buldunuz mu? Yalnız değilsin. Web uygulamaları karmaşıklaştıkça yüksek performanslı çözümlere olan ihtiyaç daha da belirginleşiyor. Yalnızca performansı değil aynı zamanda güvenlik ve verimliliği de vaat eden iki teknoloji olan Rust ve WebAssembly'ye girin. Bu makalede ve WebAssembly kullanarak basit bir web uygulaması oluşturma sürecini anlatacağız. Rust Neden Rust ve WebAssembly? Pas nedir? Rust, bellek güvenliği, eşzamanlılık ve performans sağlamayı amaçlayan bir sistem programlama dilidir. Güçlü tip sistemi ve sahiplik modeli sayesinde boş işaretçilerin, arabellek taşmalarının ve veri yarışlarının neden olduğu yaygın hataları ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Bu, Rust'u güvenilir ve verimli yazılım oluşturmak için ideal bir seçim haline getirir. Rust'ın Avantajları : Rust'un sahiplik modeli, değişkenlerin tek bir sahibi olmasını sağlayarak bellek sızıntılarını ve yetkisiz veri erişimini önler. Bellek Güvenliği : Rust hız için tasarlanmıştır ve C ve C++ gibi dillerle yakın rekabet halindedir. Performans : Rust'un dil tasarımı, eşzamanlı kod yazmayı kolaylaştırarak onu son derece ölçeklenebilir hale getirir. Eşzamanlılık : Sürekli büyüyen paket deposu Cargo, Rust, web geliştirme, veri işleme ve daha fazlası için çok çeşitli kitaplıklar ve çerçeveler sunar. Zengin Ekosistem WebAssembly nedir? WebAssembly (genellikle wasm olarak kısaltılır), C, C++ ve Rust gibi üst düzey diller için derleme hedefi görevi gören ikili bir talimat formatıdır. Web tarayıcılarında yerele yakın performans sağlayan, taşınabilir, etkili bir kod formatı olacak şekilde tasarlanmıştır. WebAssembly'ın Avantajları : WebAssembly kodu, ortak donanım özelliklerinden yararlanarak neredeyse yerel hızda yürütülür. Performans : WebAssembly, ana sistemden ayrı, korumalı bir ortamda yürütülecek şekilde güvenli ve korumalı alanda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Güvenlik : WebAssembly platformdan bağımsızdır, yani uyumlu bir web tarayıcısına sahip herhangi bir makinede çalışabilir. Taşınabilirlik : WebAssembly modülleri, JavaScript uygulamalarına kolayca entegre edilebilir ve mevcut web teknolojilerinden yararlanmanıza olanak tanır. Birlikte Çalışabilirlik Rust ve WebAssembly'nin Sinerjisi Rust'un performans ve güvenlik özelliklerini WebAssembly'nin hızı ve taşınabilirliğiyle birleştirmek, web geliştirme için güçlü bir ikili oluşturur. İşte bu yüzden birlikte bu kadar iyi çalışıyorlar: : Rust'un sıfır maliyetli soyutlamalara odaklanması, WebAssembly modüllerinizin yalın ve hızlı olmasını sağlar. Optimize Edilmiş Performans : Hem Rust hem de WebAssembly, güvenli yürütmeye öncelik vererek web uygulamalarınızı daha güvenilir hale getirir. Emniyet ve Güvenlik : Rust, WebAssembly için birinci sınıf desteğe sahiptir, bu da Rust kodunu wasm'e derlemeyi ve web uygulamalarınıza entegre etmeyi kolaylaştırır. Entegrasyon Kolaylığı Rust ve WebAssembly'dan yararlanarak yalnızca modern web geliştirme trendlerine ayak uydurmakla kalmazsınız; eğrinin ilerisinde kalıyorsun. Geliştirme Ortamınızı Kurma Koda dalmadan önce Rust ve WebAssembly için özel olarak tasarlanmış bir geliştirme ortamı oluşturmak çok önemlidir. Bu, gerekli tüm araç ve kitaplıkların elinizin altında olmasını sağlayarak geliştirme sürecini kolaylaştıracaktır. Rust'ı Yükleme : ziyaret edin ve işletim sisteminize uygun yükleyiciyi indirin. Rust Installer'ı İndirin Resmi Rust web sitesini : Terminalinizi açın ve Rust'u ve paket yöneticisi Cargo'yu yüklemek için aşağıdaki komutu çalıştırın. Yükleyiciyi çalıştırın curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh : Rust'un doğru şekilde kurulduğundan emin olmak için yeni bir terminal penceresi açın ve şunu çalıştırın: Kurulumu Doğrulayın rustc --version Çıktı olarak Rust derleyici sürümünü görmelisiniz. Wasm-pack'in kurulması WebAssembly'yi hedef alan Rust kasalarının montajı ve paketlenmesi için bir araçtır. wasm-pack : Terminalinizi açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın: Wasm-pack'i yükleyin curl https://rustwasm.github.io/wasm-pack/installer/init.sh -sSf | sh : Aşağıdakileri çalıştırarak kurulu olduğunu kontrol edin: Kurulumu Doğrulayın wasm-pack wasm-pack --version Node.js ve npm'yi yükleme Node.js ve npm, bağımlılıkları yönetmek ve web sunucunuzu çalıştırmak için gereklidir. : ziyaret edin ve işletim sisteminize uygun yükleyiciyi indirin. Node.js'yi indirin Resmi Node.js web sitesini : Hem Node.js'yi hem de npm'yi yüklemek için kurulum talimatlarını izleyin. Yükleyiciyi çalıştırın : Bir terminal açın ve Node.js ve npm'nin kurulu olduğunu kontrol etmek için aşağıdaki komutları çalıştırın: Kurulumu Doğrulayın node --version npm --version IDE'nizi Kurma Rust ve WebAssembly geliştirme için herhangi bir metin düzenleyiciyi kullanabilseniz de, gibi IDE'ler Rust için kod tamamlama, satır oluşturma ve hata ayıklama gibi özellikler sağlayan uzantılar sunar. Visual Studio Code : sitesinden indirip yükleyin. Visual Studio Code'u yükleyin Resmi web : Visual Studio Code'u açın, Uzantılar pazarına gidin ve Rust-lang'a göre "Rust" uzantısını arayın. Gelişmiş Rust desteği için yükleyin. Rust Uzantısını Yükleyin : Bu kılavuzda sağlanan kurulum komutları macOS ile uyumludur. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız platforma özel talimatlar için lütfen ilgili resmi belgelere bakın. MacOS Kullanıcıları için Not MacOS için Rust Kurulumu wasm-pack Kurulumu MacOS için Node.js Kurulumu Basit Bir Rust Programı Oluşturma Bu bölümde belirli bir sayının faktöriyelini hesaplayan bir Rust programı oluşturacağız. Bu bize, hesaplama açısından yoğun bir program oluştururken Rust'un işlevler, döngüler ve koşullu ifadeler gibi bazı özelliklerini keşfetme şansı verecek. Rust Projesini Başlatın : Terminalinizi açın ve yeni bir Rust kütüphanesi projesi oluşturmak için aşağıdaki komutu çalıştırın. Yeni Bir Rust Kütüphanesi Oluşturun cargo new --lib factorial_calculator : Proje Dizinine gidin cd factorial_calculator Faktöriyel Fonksiyonun Yazılması Dosyasını : Metin düzenleyicinizde veya IDE'nizde dosyasına gidin. lib.rs açın src/lib.rs : Faktöriyel fonksiyonu uygulamak için aşağıdaki Rust kodunu ekleyin. Faktöriyel Fonksiyonu Uygulamak #[no_mangle] pub extern "C" fn factorial(n: u32) -> u32 { if n == 0 { 1 } else { n * factorial(n - 1) } } Burada, argüman olarak (işaretsiz 32 bit tamsayı) alan ve değerini döndüren, adı verilen bir fonksiyon tanımlıyoruz. İşlev, verilen sayının faktöriyelini hesaplamak için yinelemeyi kullanır. u32 u32 factorial WebAssembly'a Derle : Artık faktöriyel fonksiyonumuz olduğuna göre, onu bir WebAssembly modülünde derleyelim. Terminalinizde aşağıdaki komutu çalıştırın: Rust Kodunu Derleyin wasm-pack build : Komutu çalıştırdıktan sonra proje klasörünüzde bir dizini görmelisiniz. İçinde WebAssembly modülünü ( ) ve oluşturulan JavaScript bağlamayı ( ) bulacaksınız. Derlemeyi Doğrulayın pkg factorial_calculator_bg.wasm factorial_calculator.js İşte buyur! Bir sayının faktöriyelini hesaplayan ve bunu bir WebAssembly modülünde derleyen bir Rust programı oluşturdunuz. Bu sadece Rust'un yeteneklerini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda bu mantığın bir web uygulamasına entegre edilmesi için zemin hazırlıyor. WebAssembly'ı bir Web Uygulamasına Entegre Etme Artık faktöriyelleri hesaplamak için bir WebAssembly modülümüz olduğuna göre, onu basit bir web uygulamasına entegre edelim. Kullanıcıların bir sayı girebileceği ve ardından Rust tarafından oluşturulan WebAssembly modülümüzü kullanarak bu sayının faktöriyelini görüntüleyebileceği temel bir HTML arayüzü oluşturacağız. HTML ve JavaScript Kurulumu : Proje dizininizde adında yeni bir dosya oluşturun ve aşağıdaki HTML kodunu ekleyin: HTML Dosyası Oluşturun index.html <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Factorial Calculator</title> </head> <body> <h1>Factorial Calculator</h1> <input type="number" id="numberInput" placeholder="Enter a number"> <button onclick="calculateFactorial()">Calculate</button> <p>Result: <span id="result"></span></p> <script src="./bootstrap.js"></script> </body> </html> Burada sayı için bir giriş alanı, hesaplamayı tetikleyen bir düğme ve sonucu görüntüleyen bir paragraf içeren basit bir arayüz oluşturuyoruz. : adında yeni bir dosya oluşturun ve aşağıdaki JavaScript kodunu ekleyin: JavaScript Dosyası Oluşturun bootstrap.js import('./factorial_calculator').then(module => { window.calculateFactorial = () => { const input = document.getElementById('numberInput').value; const result = module.factorial(parseInt(input)); document.getElementById('result').innerText = result; }; }).catch(console.error); Bu scriptte WebAssembly modülümüzü dinamik olarak import edip, adında bir fonksiyon tanımlıyoruz. Bu fonksiyon giriş alanından sayıyı okur, WebAssembly modülümüzden fonksiyonunu çağırır ve sonucu görüntüler. calculateFactorial factorial Web Uygulamasını Çalıştırma : Yerel bir web sunucunuz yoksa, npm'yi kullanarak bir tane kurabilirsiniz: Bir Web Sunucusu Kurun npm install -g http-server : Terminaldeki proje dizininize gidin ve şunu çalıştırın: Web Sunucusunu çalıştırın http-server . : Web tarayıcınızı açın ve adresine gidin. Faktöriyel Hesaplayıcı web uygulamanızı görmelisiniz. Bir sayı girin, "Hesapla"ya tıklayın; sayının faktöriyeli görüntülenmelidir. Web Uygulamasını açın http://localhost:8080 Ve bu kadar! Rust tarafından oluşturulan bir WebAssembly modülünü basit bir web uygulamasına başarıyla entegre ettiniz. Bu, yüksek performanslı web uygulamaları oluşturmak için Rust'u WebAssembly ile birleştirmenin gücünü ve esnekliğini gösteriyor. Çözüm Bu makalede, web geliştirme için Rust ve WebAssembly'nin güçlü kombinasyonunu araştırdık. Geliştirme ortamımızı kurarak başladık, ardından bir sayının faktöriyelini hesaplayan bir Rust programı oluşturmaya geçtik. Son olarak bu programı basit bir web uygulamasına entegre ettik. Rust ve WebAssembly arasındaki sinerji, yüksek performanslı, güvenli ve verimli web uygulamaları oluşturmak için çok sayıda fırsat sunuyor. İster mevcut bir projeyi optimize etmek ister yeni bir projeye başlamak istiyor olun, bu teknolojiler dikkate alınmaya değer sağlam çözümler sunar. Web teknolojileri gelişmeye devam ettikçe, çağın ilerisinde olmak çok önemlidir. Rust ve WebAssembly yalnızca modern trendler değil; bunlar yeni nesil web uygulamalarının yapı taşlarıdır. Bu yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim ve sizi Rust ve WebAssembly dünyasına daha derinlemesine dalmaya teşvik ediyorum. Daha karmaşık özellikler oluşturmaya ve gerçek dünya uygulamalarını keşfetmeye odaklanacağımız gelecek makalelerimiz için bizi takip etmeye devam edin. Ek kaynaklar Rust Programlama Dili WebAssembly Resmi Sitesi fotoğrafı Unsplash'ta SpaceX'in