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    Otomasyon Pazarlamayı İnsanlıktan Çıkarıyor mu?ile@deepikapundora

    Otomasyon Pazarlamayı İnsanlıktan Çıkarıyor mu?

    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Otomasyonun kötüye kullanılmasının pazarlama etkileşimlerini nasıl insanlıktan çıkardığına dair kişisel bir bakış.
    featured image - Otomasyon Pazarlamayı İnsanlıktan Çıkarıyor mu?
    tech-stories #marketing-automation
    Deepika Pundora HackerNoon profile picture

    @deepikapundora

    Deepika Pundora

    Founder @Ukti // Sharing actionable tips on content marketing for SaaS.

    Credibility

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