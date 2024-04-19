Tam Kılavuz: Oswap.io'da Yönetime Nasıl Katılınır?

Obyte'deki Oswap.io gibi Merkezi Olmayan Borsalar (DEX'ler), merkezi borsalara göre büyük bir avantaja sahiptir: kendi topluluğu, ticaret parametrelerine ve platformun gelecekte alması istediği yöne karar verebilir. Bu sürece “yönetişim” denir ve Likidite Sağlayıcısı (LP) olan herkes kendi öneri ve fonlarıyla katılabilir. Bu şekilde borsa ve likidite havuzları gerçekten özgür olur ve ana paydaşları tarafından kontrol edilir.
"Sürekli ürün pazar oluşturucusu" mekanizmasını kullanan Oswap.io, geleneksel sipariş defteri sistemi olmadan çalışır. Bunun yerine, tarafından yönetilen likidite rezervlerine dayanır.
Şu anda,
Kullanıcılar için bir diğer seçenek de elbette yönetişime katılmaktır. Likidite Sağlayıcılar parametrelerde yeni değişiklikleri kendileri önerebilir veya bu değişiklikleri onaylamak veya reddetmek için oy kullanabilirler. Şimdi bunu tam olarak nasıl yapacağımızı öğreneceğiz.
Öncelikle havuzları ve parametreleri kontrol etmemiz gerekecek. Yönetişim Oswap.io'nun tamamı için geçerli değildir; bunun yerine her havuzun kendi parametreleri ve yönetim seçenekleri vardır ve bunların ayrı ayrı oylanması ve ayarlanması gerekir. Oylamayla değiştirilebilecek parametreler, seçilen havuzun “Tüm Detayları Göster” bölümünde mevcuttur.
Belirli bir havuz için daha iyi parametreler eklemeyi veya hatta yepyeni bir havuz oluşturmayı hedefliyorsanız, önce cüzdanınızı (Giriş) Oswap.io'ya bağlamanız gerekir. Daha sonra “Havuzlar” sekmesinde öneride bulunmak istediğiniz havuzu seçeceksiniz. “Tüm Ayrıntıları Göster”e tıklayın ve tüm parametrelerin altında, yönetime bağlanan “Bu parametreleri yönetişimde değiştir” seçeneğini görebilirsiniz.
Oraya vardığınızda, oy veren Obyte adresinizi seçmeniz ve ilgilendiğiniz öğeler için farklı değerler önermeniz gerekir. Her parametrenin değişikliğine oy vermek için, LP'lerin likidite sağladıklarında aldıkları LP tokenlerini geçici olarak bir hesaba yatırmanız gerekir. havuz. Bu oy için ne kadar para yatıracağınıza siz karar vereceksiniz (miktar ne kadar büyük olursa, oy gücü de o kadar büyük olur). Oy verdikten sonra bu LP jetonlarını geri alabilirsiniz.
İşlemin cüzdanınızdan onaylanması gerekir ve fonlar, 10 günlük zorlu bir dönem boyunca yönetişim Otonom Temsilcisi (AA) içerisinde kilitlenecektir (para çekme işlemi için kullanılamaz). Bu 10 gün içinde diğer yatırımcılar da önerinize karşı çıkmak veya önerinizi desteklemek için oy verebilir. Öneriniz sonunda kazanırsa, LP jetonlarınız 30 günlük bir "dondurma süresi" daha boyunca kilitlenecektir.
Ayrıca tüm yönetişim oylarını izleyen ve #DeFi-Governance kanalına bildirim gönderen bir Discord botu bulunmaktadır.
Yönetişime katılmanın ve bunun için ödül kazanmanın bir başka yolu da,
Kullanıcılar, uzun vadeli ödüller almak için varlıklarını OSWAP tokenlerine yatırabilir ve OSWAP emisyonlarından pay almak için LP tokenlerini yatırabilirler. 14 gün ile 4 yıl arasında herhangi bir miktarda OSWAP tokeninin kilitlenmesiyle, herkes yeni OSWAP tokenlarının emisyonunu (yılda %0,125) alma ve tokenin parametrelerinde ve dağıtım kurallarında yapılacak değişiklikler için oy kullanma hakkına sahip olacak . Bu durumda kilitleme süreleri arttıkça oy gücü de artar.
Menüde “
İkinci bölüm, kilitlenecek miktar, havuzlar arasındaki oy gücü (VP) dağılımı ve kilitleme süresi dahil olmak üzere katılım koşullarınızı seçmektir. Aynı menü içerisinde bahisleri geri almak, ödülleri geri çekmek ve oylarınızı taşımak mümkündür. Adından da anlaşılacağı gibi "Havuz beyaz listesi", OSWAP Tokenlarında ödül almaya uygun havuzların eklenmesi veya kaldırılması için oy veren bir bölüm olarak çalışır.
OSWAP Token'ın yönetişimde oy vermek için kendi parametreleri vardır. Swap ücreti ve arbitraj vergisi parametrelerinin anlamı, Oswap.io havuzlarının yönetimindeki benzer parametrelerle aynıdır. Diğer parametreler şunlardır:
Temel değerlenme oranı: tüm Oswap havuzlarında kilitlenen toplam değer (TVL) önceden tanımlanmış bir temel seviyeyle eşleştiğinde OSWAP belirtecinin değerindeki yıllık artışı ifade eder. Mevcut TVL bu temel seviyeden saparsa, değerlenme oranı eşitsizliği yansıtacak şekilde orantılı olarak ölçeklenerek buna göre ayarlanır.
Enflasyon oranı: Bu rakam, likidite sağlayıcılarına (LP'ler) ve staker olarak da bilinen yönetişim katılımcılarına yeni tokenlerin verilmesinden kaynaklanan, OSWAP tokenlarının arzındaki yıllık artışı temsil eder.
Staker payı : OSWAP tokenlerini yönetimde kilitleyen stakerlara tahsis edilen yeni oluşturulan tokenların kısmını ifade eder. Geriye kalan kısım, teşvik havuzlarına LP tokenlarını yatıran LP'lere dağıtılır.
Temel TVL : tüm Oswap havuzlarında kilitlenen toplam değeri (TVL) temsil eder; bu, OSWAP belirtecinin Taban Takdir Oranında değer kazanmasıyla sonuçlanır.
Oracle: Bu, OSWAP Token TVL'nin tüm Oswap havuzlarında izlenmesinden ve düzenli olarak yayınlanmasından sorumlu olan spesifik Obyte veri adresidir.
Zorlu dönem: Oswap'teki çoğu yönetişim kararının zaman çerçevesi olarak hizmet eder. Bir yönetim önerisine bu süre içinde herhangi bir rakip teklif tarafından itiraz edilmediği takdirde, kabul edilmiş sayılır. Bununla birlikte, iki tür yönetişim kararı bu normdan farklıdır: zorlu dönemin kendisini değiştirmek ve yedeklerin bir kısmını Oswap'in terfisi için bir yönetim ekibine tahsis etmek. Bu kararlar yalnızca zorlukların yokluğuna göre karar vermek yerine çoğunluk onayını gerektirir.
Bu, OSWAP Token web sitesindeki Yönetişim sekmesinin son bölümüdür. Menü yalnızca mevcut parametreleri değil aynı zamanda mevcut değerlerini, oylama yetkisine sahip önceki oyları ve başka bir değer önerme seçeneğini de gösterir. Beş günlük zorlu bir sürenin ardından yeni bir teklif kabul edilmiş sayılır ve herkes tarafından etkinleştirilebilir (taahhüt edilebilir).
DEX'lerde yönetişime katılmanın şunu hatırlayalım:
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