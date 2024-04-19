Tam Kılavuz: Oswap.io'da Yönetime Nasıl Katılınır?

Obyte'deki Oswap.io gibi Merkezi Olmayan Borsalar (DEX'ler), merkezi borsalara göre büyük bir avantaja sahiptir: kendi topluluğu, ticaret parametrelerine ve platformun gelecekte alması istediği yöne karar verebilir. Bu sürece “yönetişim” denir ve Likidite Sağlayıcısı (LP) olan herkes kendi öneri ve fonlarıyla katılabilir. Bu şekilde borsa ve likidite havuzları gerçekten özgür olur ve ana paydaşları tarafından kontrol edilir.





"Sürekli ürün pazar oluşturucusu" mekanizmasını kullanan Oswap.io, geleneksel sipariş defteri sistemi olmadan çalışır. Bunun yerine, tarafından yönetilen likidite rezervlerine dayanır. Otonom Aracılar (AA'lar) ve isteyerek LP olan kullanıcılar tarafından sağlanır. Bu kurulum sayesinde işlemler doğrudan bu rezervlere karşı gerçekleşir ve fiyatlar piyasa dengesini sağlayacak şekilde otomatik olarak ayarlanır.





Şu anda, Oswap.io GBYTE-ETH, GBYTE-WBTC, GBYTE-USDC, GBYTE-BNB ve GBYTE-MATIC gibi çiftleri kapsayan 32 havuza (fon rezervleri) erişim sağlar. Bu havuzlarda Obyte kullanıcıları likidite sağlayıcı olarak hizmet verebilir ve ödüller kazanabilir veya sadece farklı paralar arasında takas yapabilir. İşlem ücretleri genellikle belirli havuza bağlı olarak %0,1 ile %0,5 arasında değişir.





Kullanıcılar için bir diğer seçenek de elbette yönetişime katılmaktır. Likidite Sağlayıcılar parametrelerde yeni değişiklikleri kendileri önerebilir veya bu değişiklikleri onaylamak veya reddetmek için oy kullanabilirler. Şimdi bunu tam olarak nasıl yapacağımızı öğreneceğiz.

Havuzlar ve Parametreler

Öncelikle havuzları ve parametreleri kontrol etmemiz gerekecek. Yönetişim Oswap.io'nun tamamı için geçerli değildir; bunun yerine her havuzun kendi parametreleri ve yönetim seçenekleri vardır ve bunların ayrı ayrı oylanması ve ayarlanması gerekir. Oylamayla değiştirilebilecek parametreler, seçilen havuzun “Tüm Detayları Göster” bölümünde mevcuttur.





Swap ücreti: işlem gören miktar başına bir yüzde.

işlem gören miktar başına bir yüzde. Çıkış ücreti: likidite sağlayıcılarına uygulanır. Likiditenin çekilmesine uygulanan yüzdesel bir ücrettir.

likidite sağlayıcılarına uygulanır. Likiditenin çekilmesine uygulanan yüzdesel bir ücrettir. Arbitraj vergisi: Bu, insanların havuzdaki bir varlığı özellikle başka bir yerde satmak (veya tam tersi) için satın aldıkları ve bu ticaretten kar elde ettikleri varsayıldığında, arbitrajcının kârına uygulanan ek bir ücrettir.

Bu, insanların havuzdaki bir varlığı özellikle başka bir yerde satmak (veya tam tersi) için satın aldıkları ve bu ticaretten kar elde ettikleri varsayıldığında, arbitrajcının kârına uygulanan ek bir ücrettir. Kaldıraç kâr vergisi: Kaldıraçlı ticaretten elde edilen kârlardan alınan yüzde.

Kaldıraçlı ticaretten elde edilen kârlardan alınan yüzde. Kaldıraç token vergisi: kaldıraçlı bir token kullanılırken tahsil edilen, kullanılan tutarın bir yüzdesi.

kaldıraçlı bir token kullanılırken tahsil edilen, kullanılan tutarın bir yüzdesi. Temel faiz oranı: kaldıraçlı pozisyonlara uygulanan, bu fonları borç almanın minimum maliyetidir.

kaldıraçlı pozisyonlara uygulanan, bu fonları borç almanın minimum maliyetidir. Kullanım oranı: havuzun borçlanma için kullanılan kullanılabilir kapasitesinin payı.

havuzun borçlanma için kullanılan kullanılabilir kapasitesinin payı. Fiili faiz oranı: Borçlular tarafından ödenen faiz oranı. Kullanım 0 olduğunda taban faiz oranına eşittir ve artan kullanımla birlikte artar.

Borçlular tarafından ödenen faiz oranı. Kullanım 0 olduğunda taban faiz oranına eşittir ve artan kullanımla birlikte artar. Ödünç alınan tutarlar: Kaldıraçlı yatırımcılar tarafından ödünç alınan her tokenin toplam tutarı.

Kaldıraçlı yatırımcılar tarafından ödünç alınan her tokenin toplam tutarı. Yalnızca borç vermeden elde edilen sermaye getirisi: o havuzdaki borçlulara fon sağlamanın tahmini kazancı.

o havuzdaki borçlulara fon sağlamanın tahmini kazancı. Token ağırlıkları: havuzdaki her tokenin oranıdır.

havuzdaki her tokenin oranıdır. Havuz kaldıracı: havuzda tutulan varlıkların gerçek değerine göre ticaret için ne kadar sermayenin mevcut olduğunun varsayıldığının bir ölçüsüdür.

havuzda tutulan varlıkların gerçek değerine göre ticaret için ne kadar sermayenin mevcut olduğunun varsayıldığının bir ölçüsüdür. Fiyat aralığı: Varlıkların havuz içerisinde işlem görebileceği fiyat aralığını ifade eder.

Varlıkların havuz içerisinde işlem görebileceği fiyat aralığını ifade eder. LP hisseleri sembolü: LP hisseleri, likidite havuzundaki belirli varlıkların mülkiyetini temsil eder. Bu, belirteçlerinin kısaltması veya sembolüdür.

Değişiklik Önerileri

Belirli bir havuz için daha iyi parametreler eklemeyi veya hatta yepyeni bir havuz oluşturmayı hedefliyorsanız, önce cüzdanınızı (Giriş) Oswap.io'ya bağlamanız gerekir. Daha sonra “Havuzlar” sekmesinde öneride bulunmak istediğiniz havuzu seçeceksiniz. “Tüm Ayrıntıları Göster”e tıklayın ve tüm parametrelerin altında, yönetime bağlanan “Bu parametreleri yönetişimde değiştir” seçeneğini görebilirsiniz. Oswap yönetişim web sitesi .









Oraya vardığınızda, oy veren Obyte adresinizi seçmeniz ve ilgilendiğiniz öğeler için farklı değerler önermeniz gerekir. Her parametrenin değişikliğine oy vermek için, LP'lerin likidite sağladıklarında aldıkları LP tokenlerini geçici olarak bir hesaba yatırmanız gerekir. havuz. Bu oy için ne kadar para yatıracağınıza siz karar vereceksiniz (miktar ne kadar büyük olursa, oy gücü de o kadar büyük olur). Oy verdikten sonra bu LP jetonlarını geri alabilirsiniz.





İşlemin cüzdanınızdan onaylanması gerekir ve fonlar, 10 günlük zorlu bir dönem boyunca yönetişim Otonom Temsilcisi (AA) içerisinde kilitlenecektir (para çekme işlemi için kullanılamaz). Bu 10 gün içinde diğer yatırımcılar da önerinize karşı çıkmak veya önerinizi desteklemek için oy verebilir. Öneriniz sonunda kazanırsa, LP jetonlarınız 30 günlük bir "dondurma süresi" daha boyunca kilitlenecektir.





Ayrıca tüm yönetişim oylarını izleyen ve #DeFi-Governance kanalına bildirim gönderen bir Discord botu bulunmaktadır. Obyte discord sunucusu .

OSWAP Tokenını Stake Etme

Yönetişime katılmanın ve bunun için ödül kazanmanın bir başka yolu da, OSWAP Tokenı . Bu varlık, her zaman mevcut likiditeyi sağlayan ve ticaret, likidite madenciliği ve yönetim için kendi web sitesi ve havuzlarına sahip olan bir tahvil eğrisi üzerinde ihraç edilmiştir.





Kullanıcılar, uzun vadeli ödüller almak için varlıklarını OSWAP tokenlerine yatırabilir ve OSWAP emisyonlarından pay almak için LP tokenlerini yatırabilirler. 14 gün ile 4 yıl arasında herhangi bir miktarda OSWAP tokeninin kilitlenmesiyle, herkes yeni OSWAP tokenlarının emisyonunu (yılda %0,125) alma ve tokenin parametrelerinde ve dağıtım kurallarında yapılacak değişiklikler için oy kullanma hakkına sahip olacak . Bu durumda kilitleme süreleri arttıkça oy gücü de artar.









Menüde “ Yönetim ” dört bölüm vardır: Yönetişim, Hisse ve Oylama, Havuz Beyaz Listesi ve Paramlar. Bunlardan ilki, kilitli bakiye, talep edilmemiş ödüller, oylama gücü ve staking yıllık yüzde getirisi (APY) gibi veriler de dahil olmak üzere hesabınızın yönetime katılımına ilişkin bir genel bakıştır.





İkinci bölüm, kilitlenecek miktar, havuzlar arasındaki oy gücü (VP) dağılımı ve kilitleme süresi dahil olmak üzere katılım koşullarınızı seçmektir. Aynı menü içerisinde bahisleri geri almak, ödülleri geri çekmek ve oylarınızı taşımak mümkündür. Adından da anlaşılacağı gibi "Havuz beyaz listesi", OSWAP Tokenlarında ödül almaya uygun havuzların eklenmesi veya kaldırılması için oy veren bir bölüm olarak çalışır.

OSWAP Token'daki parametreler

OSWAP Token'ın yönetişimde oy vermek için kendi parametreleri vardır. Swap ücreti ve arbitraj vergisi parametrelerinin anlamı, Oswap.io havuzlarının yönetimindeki benzer parametrelerle aynıdır. Diğer parametreler şunlardır:





Temel değerlenme oranı: tüm Oswap havuzlarında kilitlenen toplam değer (TVL) önceden tanımlanmış bir temel seviyeyle eşleştiğinde OSWAP belirtecinin değerindeki yıllık artışı ifade eder. Mevcut TVL bu temel seviyeden saparsa, değerlenme oranı eşitsizliği yansıtacak şekilde orantılı olarak ölçeklenerek buna göre ayarlanır.

Enflasyon oranı: Bu rakam, likidite sağlayıcılarına (LP'ler) ve staker olarak da bilinen yönetişim katılımcılarına yeni tokenlerin verilmesinden kaynaklanan, OSWAP tokenlarının arzındaki yıllık artışı temsil eder.

Staker payı : OSWAP tokenlerini yönetimde kilitleyen stakerlara tahsis edilen yeni oluşturulan tokenların kısmını ifade eder. Geriye kalan kısım, teşvik havuzlarına LP tokenlarını yatıran LP'lere dağıtılır.







Temel TVL : tüm Oswap havuzlarında kilitlenen toplam değeri (TVL) temsil eder; bu, OSWAP belirtecinin Taban Takdir Oranında değer kazanmasıyla sonuçlanır.

Oracle: Bu, OSWAP Token TVL'nin tüm Oswap havuzlarında izlenmesinden ve düzenli olarak yayınlanmasından sorumlu olan spesifik Obyte veri adresidir.

Zorlu dönem: Oswap'teki çoğu yönetişim kararının zaman çerçevesi olarak hizmet eder. Bir yönetim önerisine bu süre içinde herhangi bir rakip teklif tarafından itiraz edilmediği takdirde, kabul edilmiş sayılır. Bununla birlikte, iki tür yönetişim kararı bu normdan farklıdır: zorlu dönemin kendisini değiştirmek ve yedeklerin bir kısmını Oswap'in terfisi için bir yönetim ekibine tahsis etmek. Bu kararlar yalnızca zorlukların yokluğuna göre karar vermek yerine çoğunluk onayını gerektirir.



Bu, OSWAP Token web sitesindeki Yönetişim sekmesinin son bölümüdür. Menü yalnızca mevcut parametreleri değil aynı zamanda mevcut değerlerini, oylama yetkisine sahip önceki oyları ve başka bir değer önerme seçeneğini de gösterir. Beş günlük zorlu bir sürenin ardından yeni bir teklif kabul edilmiş sayılır ve herkes tarafından etkinleştirilebilir (taahhüt edilebilir).





DEX'lerde yönetişime katılmanın şunu hatırlayalım: Oswap.io LP'lere platformun yönünü ve politikalarını şekillendirme yetkisi verdiği için çok önemlidir. Bu katılım, şeffaflığı ve merkezi olmayan yönetimi sağlayarak sonuçta daha kapsayıcı ve sağlam bir finansal ekosistemi teşvik eder. Kendiniz katılmaya hazır mısınız?



